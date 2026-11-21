Đặt hai hình ảnh cạnh nhau, có thể thấy cùng một thiết kế nhưng Hà Tăng và Châu Dã lại khai thác được hai tinh thần thời trang riêng biệt.

Cùng lựa chọn một thiết kế đến từ nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, Hà Tăng và Châu Dã mang đến hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu Hà Tăng ghi điểm bằng vẻ đẹp thanh lịch, tinh giản và khí chất sang trọng vốn có, thì Châu Dã lại gây ấn tượng với diện mạo lộng lẫy, nổi bật như một minh tinh chuẩn bị bước lên sân khấu. Màn đụng hàng thú vị này cũng cho thấy sức hút riêng của thiết kế Việt khi được hai mỹ nhân có phong cách khác biệt lựa chọn.

Chiếc đầm đặc biệt này là sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Không quá cầu kỳ về phom dáng, trang phục vẫn thu hút nhờ chất liệu, kỹ thuật xử lý chi tiết và những điểm nhấn mang tính trang trí. Đáng chú ý, cả Hà Tăng lẫn Châu Dã đều lựa chọn thiết kế này, nhưng cách phối phụ kiện và định hình phong cách lại tạo nên hai kết quả khác nhau.

Với Hà Tăng, chiếc đầm được nhà thiết kế đích thân lựa chọn và cân chỉnh riêng để phù hợp với vóc dáng cũng như phong thái của nữ diễn viên. Trang phục sử dụng chất liệu lụa taffeta có độ đứng phom, tạo vẻ ngoài chỉn chu và sang trọng. Phần găng tay nối dài với chi tiết đuôi phồng là điểm nhấn đáng chú ý, giúp tổng thể thêm phần ấn tượng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Đặc biệt, những dải tua rua đính pha lê được bố trí tinh tế, gợi liên tưởng đến những giọt nước đang lơ lửng giữa không trung. Khi kết hợp cùng chất liệu có độ bắt sáng nhẹ, chi tiết này tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, giúp chiếc đầm trở nên nổi bật hơn trong từng góc nhìn.

Đúng với phong cách thời trang thiên về sự tối giản và thanh lịch, Hà Tăng không lựa chọn cách phối đồ quá phô trương. Cô để tóc búi thấp gọn gàng, kết hợp cùng đôi khuyên tai có thiết kế tinh xảo và giày mũi nhọn thanh thoát. Những lựa chọn vừa đủ giúp diện mạo của nữ diễn viên giữ được sự hài hòa, đồng thời làm nổi bật phom dáng và các chi tiết đặc trưng của trang phục. Tổng thể mang đến cảm giác nền nã, sang trọng, không cần phô diễn quá nhiều nhưng vẫn đủ sức thu hút.

Trong khi đó, Châu Dã lại đem đến một sắc thái hoàn toàn khác khi diện cùng thiết kế. Nữ diễn viên lựa chọn cách phối phụ kiện nổi bật hơn, đặc biệt là bộ trang sức đỉnh sức của thương hiệu TASAKI. Chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai được tô điểm bằng đá quý cùng ngọc trai lấp lánh, tạo điểm nhấn bắt sáng ngay ở khu vực gương mặt và cổ.

Nếu Hà Tăng ưu tiên sự tiết chế để trang phục tự lên tiếng, Châu Dã lại chủ động đẩy vẻ ngoài theo hướng xa hoa, lộng lẫy. Bộ trang sức cầu kỳ giúp tổng thể thêm phần nổi bật, mang đến hình ảnh một nữ minh tinh thời thượng, chỉn chu trong từng chi tiết và sẵn sàng trở thành tâm điểm tại một sự kiện lớn. Cách phối này cũng khiến chiếc đầm mang một diện mạo mới, có phần kiêu sa và giàu tính trình diễn hơn.

Đặt hai hình ảnh cạnh nhau, có thể thấy cùng một thiết kế nhưng Hà Tăng và Châu Dã lại khai thác được hai tinh thần thời trang riêng biệt. Một bên là vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng và có phần kín đáo; bên còn lại là sự nổi bật, lộng lẫy với điểm nhấn trang sức đắt giá. Không có lựa chọn nào lấn át hoàn toàn lựa chọn còn lại, bởi mỗi người đều biết cách đưa cá tính riêng vào trang phục.

Màn đụng hàng này cũng là dịp để thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi kết hợp với phụ kiện tối giản, chiếc đầm mang vẻ đẹp tinh tế; còn khi đi cùng trang sức nổi bật, trang phục lại trở nên xa hoa và giàu sức hút. Vậy theo bạn, Hà Tăng hay Châu Dã mới là người chinh phục thiết kế này ấn tượng hơn?