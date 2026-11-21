Kim Ji Won chứng minh khả năng "đóng băng" nhan sắc khi để lại kiểu tóc huyền thoại.

Có những mỹ nhân càng trưởng thành càng khiến người ta ngỡ ngàng vì nhan sắc dường như chẳng chịu thay đổi. Kim Ji Won chính là một trường hợp như vậy. Mới đây, loạt ảnh đặt cạnh diện mạo hiện tại và những khoảnh khắc từ thời đôi mươi của nữ diễn viên đang thu hút sự chú ý khi cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa hai thời điểm. Từ đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú đến khuôn miệng nhỏ nhắn, những đường nét làm nên vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân Queen of Tears gần như vẫn được giữ nguyên. Thậm chí, khi tái hiện kiểu tóc mái bằng thương hiệu Yoo Rachel từng gây sốt khắp châu Á trong The Heirs, Kim Ji Won còn mang đến cảm giác như đang quay ngược thời gian, trẻ trung chẳng khác gì một thần tượng Kpop.

Kim Ji Won gây sốt với diện mạo như "lão hóa ngược" sau 13 năm.

Trong loạt ảnh so sánh, những khung hình cũ của Kim Ji Won ghi lại thời điểm cô khoảng 21-22 tuổi, với mái tóc đen dài và phần mái cắt ngang trán. Khi ấy, nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng, đôi mắt to có chiều sâu cùng đường nét thanh tú. Nụ cười nhẹ hay biểu cảm chu môi đều tạo cảm giác đáng yêu, trong trẻo. Ở những bức ảnh trong fanmeeting mới đây, minh tinh xứ Hàn cũng lựa chọn kiểu tóc gần như tương tự. Mái tóc đen dài được chăm chút suôn mượt, phần mái dày phủ trán nhưng vẫn có độ tơi tự nhiên, ôm lấy gương mặt và làm nổi bật đôi mắt.

Nhan sắc tuổi đôi mươi của Kim Ji Won.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là tổng thể gương mặt của nữ diễn viên gần như không có nhiều khác biệt. Đôi mắt vẫn giữ dáng dài, phần đuôi hơi cong, sống mũi thẳng thanh mảnh và khuôn miệng nhỏ với đôi môi đầy đặn vừa phải. Khuôn mặt trái xoan, đường viền hàm gọn gàng cũng tạo nên cảm giác quen thuộc giữa hai phiên bản. Nếu có thay đổi, đó chủ yếu là thần thái trưởng thành và sắc sảo hơn, thay vì những biến chuyển quá rõ rệt về đường nét. Làn da sáng, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng biểu cảm linh hoạt càng khiến diện mạo hiện tại của Kim Ji Won trông tươi tắn, trẻ trung.

Kim Ji Won được ví von như idol Kpop thế hệ mới với vẻ đẹp ngọt ngào, trong veo.

Đặc biệt, kiểu tóc mái bằng chính là yếu tố khiến màn so sánh trở nên thú vị hơn. Đây vốn là tạo hình từng làm nên dấu ấn khó quên của Kim Ji Won khi đảm nhận vai Yoo Rachel trong bộ phim The Heirs năm 2013. Nhân vật là tiểu thư tài phiệt kiêu kỳ, có tính cách thẳng thắn, lạnh lùng và luôn toát ra vẻ tự tin của một cô gái sinh ra trong nhung lụa. Mái tóc đen dài, suôn thẳng kết hợp phần mái cắt dày ngang trán đã trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh Yoo Rachel, góp phần tạo nên khí chất sang chảnh, có phần khó gần của nhân vật.

Kiểu tóc từng làm nên vẻ đỏng đảnh, sang chảnh của Kim Ji Won trong The Heirs.

Điều thú vị là kiểu tóc này thực chất xuất phát từ gợi ý của biên kịch Kim Eun Sook. Trong cuộc phỏng vấn với My Daily được Soompi đăng tải tháng 12/2013, Kim Ji Won tiết lộ biên kịch cho rằng phần mái dày sẽ phù hợp với hình tượng Rachel hơn. Bản thân nữ diễn viên cũng thích sự thay đổi này và thừa nhận nó tạo ra khác biệt lớn cho diện mạo nhân vật, đến mức cô khó tưởng tượng một Yoo Rachel không có tóc mái.

Một năm trước, Kim Ji Won cũng viral cõi mạng khi tái hiện kiểu tóc này ra sân bay sau hơn 1 thập kỷ với thần thái sang chanh không thay đổi. Nếu Yoo Rachel ngày trước mang vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng của một tiểu thư nhà giàu thì Kim Ji Won hiện tại lại có thêm nét ngọt ngào, mềm mại hơn. Phần mái bằng giúp gương mặt trông nhỏ hơn, tạo hiệu ứng trẻ hóa rõ rệt, đồng thời làm nổi bật đôi mắt to và hàng mi cong.

Kim Ji Won chỉ cần để tóc mái bằng là lại viral cõi mạng.

Không chỉ kiểu tóc, cách trang điểm của Kim Ji Won trong những khung hình mới cũng góp phần tạo nên cảm giác trẻ trung. Nữ diễn viên thường chọn lớp nền mỏng, má hồng nhẹ và màu son tự nhiên, không cố gắng tạo đường nét quá sắc sảo. Đôi mắt được nhấn vừa đủ để giữ vẻ long lanh, trong khi mái tóc dày, suôn mượt trở thành điểm thu hút riêng. Sự kết hợp này giúp mỹ nhân đình đám xứ Hàn trông gần gũi, tươi tắn hơn so với hình ảnh sang trọng, trưởng thành thường thấy trong các bộ ảnh thời trang.

Thực tế, Kim Ji Won vốn không xa lạ với những lời khen về diện mạo trẻ trung. Từ The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời đến Nhật Ký Tự Do Của Tôi và Queen of Tears, nữ diễn viên luôn gây ấn tượng với gương mặt hài hòa, phong thái thanh lịch. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng chia sẻ về nhịp sống cá nhân khá giản dị: thích đi dạo nghe nhạc, thưởng thức những món ăn ngon, dành thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi. Cô cũng cho biết từng tập luyện với huấn luyện viên cá nhân trong khoảng 2-3 tháng để cải thiện thể lực, trước đó có tập Pilates nhằm tăng cường sức mạnh cơ lõi.

Kim Ji Won gây ấn tượng với giao diện trẻ trung, xinh đẹp tại fanmeeting.

Ảnh: Instagram.