Loạt ảnh mới của Lee Young Ae tuổi 55 gây choáng vì nhan sắc đẹp bất chấp thời gian.

Khí chất đỉnh cao thực sự chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác, và khi nhắc đến những tượng đài nhan sắc "bị thời gian bỏ quên" của màn ảnh Hàn, Lee Young Ae chắc chắn là cái tên đứng đầu danh sách. Ở tuổi 55, "mỹ nhân oxy" từng làm khuynh đảo châu Á vẫn liên tiếp khiến công chúng phải trầm trồ qua những lần lộ diện gần đây. Từ sân khấu lễ trao giải âm nhạc quy tụ dàn thần tượng trẻ trung cho đến không gian triển lãm nghệ thuật tĩnh tại, minh tinh họ Lee đều chứng minh phong độ sắc vóc lẫn thần thái gần như không hề sụt giảm sau nhiều thập kỷ.

"Quốc bảo nhan sắc" tuổi 55 diện đồ tối giản vẫn trẻ như ngoài 40.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi góp mặt tại một sự kiện lưu diễn nghệ thuật, kết hợp biểu diễn đầy dịu dàng cùng nhóm nhạc acappella La Philharmonica trong không gian triển lãm Omah Space Timeless Hanbok. Xuyên suốt chương trình, minh tinh họ Lee thay liền hai thiết kế váy dài tối giản nhưng cực kỳ đẳng cấp, giúp diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật ít nhất một thập kỷ.

Thiết kế đầu tiên mang gam màu ấm áp, nhẹ nhàng tựa hiện thân của hai chữ "bình yên". Lớp váy dài bên trong sử dụng chất liệu lụa satin màu vàng nhạt với bề mặt mịn màng, bắt sáng êm dịu tạo độ bóng sang trọng. Sắc vàng kem nền nã này cực kỳ tôn da, giúp tổng thể gương mặt thêm rạng rỡ và tươi sáng. Khoác bên ngoài là chiếc áo choàng dài bằng chất liệu voan mỏng màu quả mơ, nhẹ bẫng và có độ rủ mềm mại theo từng bước di chuyển. Không cần họa tiết cầu kỳ hay chi tiết đính kết phô trương, trang phục vẫn tạo nên vẻ đẹp mong manh, thoát tục chỉ nhờ sự đan xen tinh tế giữa các lớp chất liệu.

Bảng màu hài hòa, tiết chế vừa đủ kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên và dáng vẻ khoan thai giúp Lee Young Ae ghi điểm tuyệt đối. Tổng thể diện mạo vừa dịu dàng mà không hề sến, thanh khiết nhưng chẳng nhạt nhòa, khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thanh tao, thư thái của phụ nữ tuổi trung niên.

Sang đến tạo hình thứ hai trong cùng sự kiện, nữ diễn viên lập tức chuyển sang phong cách cổ điển trầm mặc, nâng tầm thần thái điềm tĩnh và quyền lực. Cô chọn chiếc đầm dài màu đen tuyền làm lớp nền với phom dáng tối giản, đường cắt may gọn gàng, ôm nhẹ theo đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ khoảng hở chừng mực, đoan trang. Phủ bên ngoài là thiết kế áo choàng dáng suông đồng màu có độ rủ mượt mà, phóng khoáng, mang đậm hơi thở mỹ học truyền thống Á Đông.

Sắc đen vốn mang nội lực tĩnh tại, kín đáo nhưng lại vô cùng sang trọng. Không cần đến những gam màu rực rỡ, bộ trang phục vẫn đủ sức làm chủ cả không gian nhờ phom dáng chuẩn mực, chất liệu cao cấp cùng khí chất sẵn có của người mặc, mang lại cảm giác vừa bí ẩn, đài các lại vừa mặn mà, cuốn hút.

Không chỉ ghi điểm tuyệt đối trong không gian nghệ thuật lắng đọng, Lee Young Ae trước đó ít ngày còn tạo nên cơn địa chấn truyền thông khi xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) diễn ra tối 14/11 ở sân vận động Gocheok Sky Dome, Seoul. Giữa rừng thần tượng thế hệ mới rực rỡ sắc màu, nữ minh tinh tuổi 55 vẫn dễ dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn khi góp mặt trên hàng ghế khách mời trao giải bên cạnh loạt diễn viên tên tuổi như Jang Keun Suk, Lee Do Hyun, Yoo Seung Ho và Roh Yoon Seo.

Diện thiết kế đầm dạ hội cúp ngực dáng dài màu xanh lá thanh lịch, Lee Young Ae khoe trọn bờ vai mềm mại cùng làn da căng bóng, săn chắc và mịn màng không tì vết ngay cả dưới ống kính cận cảnh. Khoảnh khắc "nàng Dae Jang Geum" bước ra sân khấu, nhan sắc rạng rỡ bất chấp dấu vết thời gian của cô đã khiến hàng vạn khán giả trẻ bên dưới khán đài đồng loạt thốt lên kinh ngạc, kéo theo vô số bình luận trên mạng xã hội xuýt xoa rằng diện mạo ở tuổi U60 của cô thậm chí còn tươi tắn, cuốn hút hơn cả nhiều đàn em.

Từ thảm đỏ sự kiện âm nhạc sôi động đến sân khấu biểu diễn nghệ thuật tinh tế, Lee Young Ae ở tuổi 55 chứng minh sức hút bền bỉ qua mọi phong cách. Dù khoác lên mình đầm dạ hội quyến rũ, sắc lụa sáng dịu mắt hay gam đen uy nghiêm, nữ minh tinh chẳng cần cố gồng mình "cưa sừng làm nghé" mà vẫn tỏa sáng bằng bảng màu tinh gọn, chất liệu thượng hạng cùng phong thái ung dung vượt qua mọi giới hạn của tuổi tác.

Ảnh: Internet