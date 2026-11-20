Trong bộ ảnh thời trang mới, Bùi Lan Hương hóa thân vào hai tạo hình trái ngược, kết hợp trang sức và đồng hồ kim cương Chopard xa xỉ. Lựa chọn các tạo tác từ BST Happy Diamonds, Happy Sport và L’Heure du Diamant, loạt phụ kiện có tổng giá trị tham khảo lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Mang vẻ đẹp cổ điển pha lẫn nét cá tính đương đại, Bùi Lan Hương xuất hiện với hai phong cách thời trang tương phản trong bộ ảnh mới. Nữ ca sĩ lựa chọn áo khoác da đen mạnh mẽ kết hợp cùng kim cương rạng rỡ, trước khi biến hóa dịu dàng với corset, chân váy hoa và trang sức vàng hồng ấm áp. Sự chuyển đổi giữa hai tạo hình mang đến những góc nhìn khác nhau về vẻ đẹp của quý cô, đồng thời tôn lên sức hút của các sáng tạo kim hoàn Chopard.

Trong loạt ảnh, Bùi Lan Hương diện áo da vai rộng dựng cao cổ, tóc tạo kiểu ướt cùng lối trang điểm sắc sảo. Trang phục bụi bặm tương phản với kim cương trắng duyên dáng, đặc biệt là đồng hồ Happy Sport The First đính kim cương có giá tham khảo khoảng 420 triệu đồng. Thiết kế sở hữu vỏ thép đường kính 26 mm, mặt số bạc với chữ số La Mã cùng 28 viên kim cương giác trên đai kính. Happy Sport được Caroline Scheufele sáng tạo năm 1993, đánh dấu bước ngoặt khi Chopard kết hợp thép và kim cương trong cùng một thiết kế đồng hồ.

Dây chuyền Icons mặt chữ nhật, có giá tham khảo khoảng 220 triệu đồng. Thiết kế mặt dây chuyền bằng vàng trắng 18K nổi bật với viền kim cương bao quanh khoảng không lơ lửng. Tại đó, những viên kim cương được tự do nhảy múa theo bước chủ nhân giữa hai mặt kính sapphire, gợi nên cảm giác những giọt nước đang nhảy múa trong ánh sáng. Ý tưởng ấy cũng được thể hiện qua câu nói gắn liền với bộ sưu tập: "Kim cương hạnh phúc hơn khi được tự do".



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Hoa tai Happy Diamonds Icons Joaillerie trị giá khoảng 356 triệu đồng, gây ấn tượng với cấu trúc tròn đồng tâm, được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 24 viên kim cương brilliant và hai viên kim cương chuyển động. Hoàn thiện tạo hình gai góc, sắc sảo, nữ ca sĩ chọn đeo nhẫn Precious Lace Vague lấy cảm hứng từ những đường cong sóng biển và lớp bọt nước mềm mại. Thiết kế được chế tác từ vàng trắng 18K với 1,32 carat kim cương, có giá tham khảo khoảng 618 triệu đồng.

Chuyển tông trắng thanh lịch, nữ tính, Bùi Lan Hương lựa chọn bộ trang sức gồm kiềng tay trị giá 915 triệu đồng, dây chuyền khoảng 1,6 tỷ đồng, nhẫn khoảng 800 triệu đồng và hoa tai khoảng 924 triệu đồng - tất cả đều thuộc BST nữ trang xa xỉ L’Heure du Diamant.

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Điểm nhấn phụ kiện đáng chú ý nhất là đồng hồ L’Heure du Diamant bằng vàng hồng 18K, có giá tham khảo khoảng 1,7 tỷ đồng. L’Heure du Diamant thể hiện sự giao thoa giữa hai lĩnh vực chế tác lâu đời của Chopard: đồng hồ Thụy Sĩ và nghệ thuật kim hoàn cao cấp, do đó, những sáng tạo thuộc dòng L’Heure du Diamant mang dấu ấn của cả nghệ thuật đồng hồ và chế tác trang sức.







‎Mang cảm hứng từ những thiết kế đồng hồ trang sức thập niên 1960, bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp của kim cương bằng kỹ thuật đính đá tinh xảo, đặc biệt là kỹ thuật đính kim cương bằng chấu vương miện - một kỹ thuật đặc trưng của Chopard. Các viên đá được nâng đỡ bằng hệ thống chấu kim loại được chế tác tỉ mỉ, giúp ánh sáng tiếp cận nhiều mặt cắt và làm nổi bật độ rực rỡ tự nhiên của kim cương.

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Mạnh mẽ, cá tính với Happy Diamonds và Happy Sport; dịu dàng, lãng mạn cùng những đóa hoa kim cương L’Heure du Diamant, Bùi Lan Hương thể hiện khả năng biến hóa phong cách trong bộ ảnh mới. Với tổng giá trị tham khảo của chín thiết kế lên tới khoảng 7,5 tỷ đồng, loạt phụ kiện Chopard góp phần tôn lên hình ảnh nữ ca sĩ hiện đại, quyến rũ và tự tin với những lựa chọn thời trang mang dấu ấn cá nhân.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

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