Mùa lễ hội năm 2026, LOEWE đưa những nhân vật kỳ quái và đáng yêu của bộ phim hoạt hình kinh điển “The Nightmare Before Christmas” vào thế giới thời trang cao cấp.

‏Từ những bản phác thảo nguyên bản của Tim Burton đến các thiết kế túi xách, trang phục và phụ kiện được chế tác công phu, bộ sưu tập là cuộc gặp gỡ giữa trí tưởng tượng siêu thực và di sản thủ công 180 năm của thương hiệu Tây Ban Nha.‏

‏Ra mắt năm 1993, "‏‏The Nightmare Before Christmas"‏‏ đưa khán giả bước vào thị trấn Halloween, nơi Jack Skellington, vị Vua Bí Ngô được mọi người ngưỡng mộ, bất ngờ khám phá thế giới Giáng sinh rực rỡ và quyết định tự mình tổ chức ngày lễ này. Câu chuyện kỳ lạ về hai thế giới tưởng chừng đối lập đã trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim hoạt hình cũng như gắn liền hình tượng đại chúng Jack Skellington với "cha đẻ" Tim Burton. ‏

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‎‏Hơn ba thập kỷ sau, Jack Skellington, cô búp bê Sally, chú chó ma Zero cùng những sinh vật kỳ quái của thị trấn Halloween tiếp tục cuộc phiêu lưu mới trong bộ sưu tập đặc biệt do LOEWE hợp tác cùng Disney thực hiện, mang đến góc nhìn khác biệt về thời trang và những món quà thú vị cho mùa Lễ hội 2026.‏

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‎‏Chính đôi bàn tay con người đã mang lại cho bộ phim diện mạo vô cùng đặc biệt: từ vóc dáng gầy guộc của Jack Skellington đến những đường chỉ chắp vá trên cơ thể Sally. Tinh thần sáng tạo ấy tìm thấy sự đồng điệu với LOEWE, thương hiệu có lịch sử chế tác đồ da từ năm 1846, nơi việc khám phá vật liệu và thử nghiệm kỹ thuật luôn giữ vai trò quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế.





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Để phát triển bộ sưu tập, LOEWE được trao quyền truy cập kho lưu trữ của bộ phim, bao gồm những bản vẽ nguyên bản, mô hình các nhân vật và hình ảnh các cảnh phim. Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Jack McCollough và Lazaro Hernandez, thế giới tưởng tượng của Tim Burton được thổi hồn và chuyển mình thông qua những kỹ thuật thủ công đặc trưng của thương hiệu như ghép da trang trí, thêu, in họa tiết,...

‎‏Những chi tiết tạo hình quen thuộc được tái hiện bằng cách phối hợp chất liệu, xử lý bề mặt và cấu trúc sản phẩm, tạo nên các thiết kế gợi nhớ nguyên tác nhưng vẫn mang đậm bản sắc riêng của LOEWE. Từ những nét vẽ 2D đến các tạo tác thời trang xa xỉ, bộ sưu tập thể hiện tinh thần siêu thực có thể tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho các phối đồ thường nhật.





‎‏Các mẫu túi biểu tượng của LOEWE trở thành điểm nhấn của danh sách gợi ý quà tặng cuối năm cho bản thân hoặc cho người thân. Trên chiếc túi Amazona 180, khuôn mặt Jack Skellington bất ngờ xuất hiện ở phần nắp trong của túi, giống như trò hù dọa trái mùa đáng yêu.





‏Chiếc áo cardigan tái hiện khung cảnh nổi tiếng với Jack đứng trên ngọn đồi xoắn dưới ánh trăng, sử dụng những mảnh da ghép để tái hiện khung cảnh biểu tượng một cách vô cùng chân thực. Trên mọi chất liệu khác nhau, LOEWE đều có khả năng xử lý để truyền tải được một cách sinh động nhất.

‎‏Hình ảnh chú chó ma Zero được tái hiện một cách khéo léo trên nắp túi bên trong thiết kế Amazona 180 vô cùng đáng yêu. Các đặc điểm tạo hình của nhân vật trong phim được thể hiện bằng ngôn ngữ chế tác thủ công trên các chất liệu đa dạng một lần nữa khẳng định tài nghệ của những nghệ nhân của LOEWE.





‎‏Bên cạnh túi xách, bộ sưu tập còn có nhiều lựa chọn trang phục, khăn quàng, ví da, trang sức và những chiếc charm mô phỏng nhân vật; kết nối thế giới của bộ phim len lỏi vào phong cách thường nhật qua nhiều phối đồ cá tính.





Chọn cách tiếp cận nghệ thuật khác thường cho mùa Giáng Sinh năm nay, bộ sưu tập LOEWE x Disney Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas mở ra chương mới cho những nhân vật đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, mời họ bước vào đời sống thường nhật cùng các tín đồ thời trang.

‏Tại Việt Nam, thương hiệu LOEWE được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.‏

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