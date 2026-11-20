Từ lúc mới "nhá hàng" cho đến khi những đôi giày đặt trước đầu tiên cập bến ngay trước thềm KOSMIK Live Concert, Biti's Hunter Matric 10 vẫn giữ vững sức nóng trên mọi mặt trận streetwear.

Hơn cả một đôi sneaker mới, phiên bản này mang theo câu chuyện 10 năm kiến tạo văn hóa sneaker Việt và tuyên ngôn sống hoàn toàn mới của Gen Z mùa lễ hội năm nay.

Những hình ảnh đầu tiên của Matric 10 được lộ diện

Tuyên ngôn của hành trình 10 năm bứt phá và tinh thần "JOMO"

Sự xuất hiện của Matric 10 ngay trước thềm KOSMIK Live Concert hoàn toàn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đôi giày là biểu tượng vinh danh hành trình 10 năm Biti's Hunter đồng hành cùng người trẻ Việt, đồng thời cộng hưởng hoàn hảo với tinh thần không ngừng bứt phá của các nghệ sĩ SpaceSpeakers.

Quan trọng hơn, Matric 10 mang theo thông điệp về một thế hệ trẻ đang bước vào kỷ nguyên "JOMO" (Joy of Missing Out). Không còn chạy đua theo những áp lực ồn ào bề nổi hay những cuộc vui xô bồ, Gen Z giờ đây sẵn sàng chậm lại một nhịp để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại. Matric 10 ra đời để làm người bạn đồng hành cho những bước chân tự do, đi theo nhịp điệu của riêng mình.

Phiên bản kỷ niệm 10 năm đại diện cho tinh thần JOMO – chậm lại để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Cú rẽ ngang ngoạn mục về thị giác với cảm hứng "Urban Flow"

Khoác lên mình sứ mệnh kỷ niệm, Matric 10 mang đến diện mạo lột xác, thoát hẳn khỏi những vùng an toàn trước đây. Lấy cảm hứng trực tiếp từ nhịp sống đô thị hiện đại (Urban Flow), đôi giày sở hữu ngôn ngữ thiết kế kể câu chuyện của sự chuyển động liên tục.

Ngay từ khoảnh khắc mở hộp, Matric 10 đã thu hút mọi ánh nhìn nhờ tỷ lệ đế to bản (chunky) đang làm mưa làm gió trên bản đồ thời trang thế giới, mang lại cảm giác ngập tràn năng lượng. Khối đế hầm hố này được kết hợp khéo léo với các chi tiết dạng sóng uốn lượn chạy dọc thân giày cùng cấu trúc xếp lớp (layering) phức tạp. Tổng thể tạo nên giao diện bùng nổ, cực kỳ trendy, dễ dàng "cân" mượt mọi outfit từ casual dạo phố đến streetwear phá cách.

Thiết kế sóng uốn lượn cùng cấu trúc xếp lớp tinh xảo tạo nên diện mạo đậm chất "Urban Flow

Trải nghiệm "on-feet" đầu tiên: Nhẹ bất ngờ và chuẩn chất "chiến binh" đường phố

Ngay khi những đôi giày pre-order đầu tiên đến tay người dùng, mạng xã hội đã rộn ràng với loạt ảnh "đập hộp" và đánh giá thực tế đầy tích cực. Điểm khiến nhiều tín đồ sneaker bất ngờ nhất là sự đối lập thú vị giữa ngoại hình và cảm giác mang: nhìn bên ngoài có vẻ hầm hố, nhưng khi xỏ chân vào lại nhẹ tênh.

Bí quyết nằm ở bản phối chất liệu đầy tính toán của Biti's Hunter. Bộ đế Phylon siêu nhẹ kết hợp mặt tẩy cao su nguyên khối ở đế ngoài không chỉ giúp "hack dáng" cực khéo, mà còn mang lại độ êm ái, bám đường tốt và chống mài mòn vượt trội. Nhiều chủ nhân đầu tiên của Matric 10 chia sẻ họ có thể thoải mái dạo phố cả ngày dài mà chân vẫn nhẹ nhàng, không hề đau mỏi.

Phần thân và quai giày với sự đan xen giữa si nubuck cứng cáp và bề mặt lưới (mesh) cũng ghi điểm. Đôi giày ôm chân vừa vặn, giữ form chuẩn nhưng vẫn đảm bảo độ thoáng khí, không gây hầm bí. Các chi tiết in nhấn nhá sắc nét ngoài đời thực càng khẳng định độ hoàn thiện thẩm mỹ đáng nể của phiên bản này.

Loạt đánh giá thực tế từ người dùng đặt trước dành nhiều lời khen cho độ nhẹ, êm và khả năng phối đồ linh hoạt của Matric 10.

Liên hệ với đại diện Marketing của Biti’s Hunter Việt Nam về sức hút đặc biệt của sản phẩm, vị đại diện chia sẻ: "Matric 10 không đơn thuần là thiết kế kỷ niệm cột mốc 10 năm, mà là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần #ProudlyMadeInVietnam chúng tôi luôn theo đuổi. Từ những ngày đầu đặt nền móng cho văn hóa sneaker Việt, Biti’s Hunter luôn tin rằng một thương hiệu nội địa hoàn toàn có thể đi đường dài bằng sự khiêm cung, lắng nghe và không ngừng sáng tạo. Với Matric 10, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người trẻ Việt tự tin bước sang phiên bản mới - bản lĩnh hơn, có gu hơn và luôn tự hào về bản sắc của chính mình."

Sở hữu thiết kế sắc nét, giao diện thời thượng cùng trải nghiệm lên chân đã được kiểm chứng, nhưng Matric 10 vẫn giữ mức giá cực kỳ "yêu thương". Đây chắc chắn là "chân ái" mới mà bất kỳ bạn trẻ nào cũng muốn đưa vào wishlist để hoàn thiện giao diện đón năm mới sắp tới.