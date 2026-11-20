Nhan sắc đến vóc dáng của Kim Hye Soo đều vô cùng xuất sắc!

Thảm đỏ MAMA Awards 2026 tiếp tục chứng kiến màn chiếm spotlight của "chị đại" Kim Hye Soo. Ở tuổi 56, nữ diễn viên khiến công chúng trầm trồ khi khoe vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ trong chiếc đầm dạ hội ôm sát, chứng minh sức hút của một biểu tượng sexy bậc nhất Hàn Quốc, phong độ không hề thuyên giảm sau khi hoạt động hơn 4 thập kỷ.

Kim Hye Soo với sắc vóc khiến mọi ánh nhìn đều phải trầm trồ. (Nguồn: Dip Magazine)

Minh tinh xứ Hàn nổi bật ngay từ những giây đầu xuất hiện với chiếc đầm dạ hội màu xanh băng có thiết kế cúp ngực, ôm sát cơ thể và phần chân váy đuôi cá kéo dài. Sắc xanh pastel dịu mắt kết hợp cùng lớp vải xuyên thấu phủ ánh kim, những hạt đính kết lấp lánh và chi tiết tua rua cầu kỳ tạo nên diện mạo vừa sang trọng vừa mang hơi hướng nữ thần. Phần thân trên được dựng phom corset, siết gọn vòng eo rồi chuyển tiếp mềm mại xuống phần hông, giúp đường cong cơ thể trở thành điểm nhấn nổi bật.

Kim Hye Soo đẹp như nữ thần trên thảm đỏ MAMA 2026.

Thiết kế cúp ngực cũng khéo léo tôn lên vòng một đầy đặn, tạo vẻ gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần có trên thảm đỏ. Nhìn từ phía trước, vóc dáng của Kim Hye Soo nổi bật với tỷ lệ vòng eo nhỏ, hông nở và đường cong chữ S rõ nét. Phần chân váy ôm dần xuống dưới rồi xòe nhẹ thành đuôi cá, càng làm nổi bật vóc dáng đồng hồ cát. Không cần những đường xẻ quá táo bạo hay khoảng hở phô trương, nữ diễn viên vẫn đủ sức khiến người xem phải chú ý bởi hình thể quyến rũ và thần thái tự tin.

Vóc dáng bốc lửa của Kim Hye Soo.

Điều khiến màn khoe dáng này gây bất ngờ hơn cả chính là tuổi thật của người đẹp. Sinh năm 1970, Kim Hye Soo hiện đã bước sang tuổi 56. Thế nhưng, nhìn vào hình ảnh tại MAMA năm nay, thật khó để liên tưởng đến việc cô đã ở ngưỡng U60. Không chỉ giữ được vòng eo gọn gàng, nữ diễn viên còn sở hữu phần vai, cánh tay và đường nét cơ thể săn chắc. Vòng một đầy đặn kết hợp cùng phần hông nở tạo nên tỷ lệ hình thể gợi cảm và vô cùng cuốn hút.

Bên cạnh vóc dáng, diện mạo của Kim Hye Soo cũng ghi điểm nhờ sự hài hòa. Mái tóc nâu dài được uốn nhẹ, rẽ ngôi lệch và buông tự nhiên qua hai bên vai, tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Những lọn tóc ôm lấy gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú, đồng thời cân bằng với thiết kế đầm dạ hội lộng lẫy. Nữ diễn viên không lựa chọn kiểu tóc quá cầu kỳ mà ưu tiên vẻ bồng bềnh, tự nhiên, nhờ vậy tổng thể trông trẻ trung hơn hẳn.

Sắc vóc đẹp không đối thủ của Kim Hye Soo qua ống kính truyền thông Hàn.

Lối trang điểm cũng được tiết chế vừa đủ. Lớp nền mỏng mịn, đôi mắt được nhấn nhẹ bằng eyeliner và hàng mi cong, kết hợp cùng màu son hồng nude giúp gương mặt thêm tươi tắn. Làn da trắng sáng, mịn màng dưới ánh đèn thảm đỏ càng khiến diện mạo của Kim Hye Soo thêm nổi bật. Nữ minh tinh không cần makeup đậm hay những gam màu quá sắc sảo để tạo cảm giác quyền lực. Nụ cười nhẹ nhàng cùng thần thái tự tin đã đủ làm nên sức hút riêng. Đặt hình ảnh này cạnh tuổi 56, không ít người sẽ phải thán phục trước phong độ nhan sắc mà Kim Hye Soo duy trì được.

Kiểu tóc cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp diện mạo nữ diễn viên thêm phần rạng rỡ, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Thực tế, đây không phải lần đầu Kim Hye Soo khiến công chúng bàn luận về vóc dáng. Mỗi lần tham dự sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, cô thường gây chú ý với những lựa chọn trang phục tôn đường cong. Từ váy ôm, jumpsuit cho đến blazer kết hợp quần short, nữ diễn viên đều biết cách khai thác lợi thế hình thể. Cô cũng không ngại thử nghiệm những thiết kế có màu sắc nổi bật, phom dáng táo bạo hoặc chi tiết cắt xẻ. Ở Kim Hye Soo, sự gợi cảm không bị giới hạn bởi tuổi tác mà trở thành một phần trong phong cách cá nhân: Trưởng thành, tự tin và có phần quyền lực.

Kim Hye Soo với body cực cháy ở tuổi U60.

Đằng sau hình thể đáng ngưỡng mộ ấy là thói quen tập luyện được duy trì nghiêm túc. Một trong những bộ môn Kim Hye Soo thường xuyên lựa chọn là bơi lội và vận động dưới nước. Hồi tháng 11/2026, trong chương trình My Little Old Boy, vận động viên thể hình Kim Beom Soo tiết lộ nữ diễn viên thường xuyên đến phòng tập và có sở thích bơi lội. Anh cho biết cả hai thường tập ở hai làn kế bên nhau. Chi tiết này khiến nhiều người tò mò hơn về cường độ vận động mà nữ diễn viên duy trì để có được hình thể săn chắc ở tuổi 56.

Trên trang cá nhân, Kim Hye Soo cũng từng chia sẻ hình ảnh tập luyện trong bể bơi, từ bơi tự do đến đi bộ và đạp xe dưới nước. Đáng chú ý, cô còn thực hiện các bài tập siết cơ bụng như plank xoay người và đạp xe trên thảm nổi. Những động tác này đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, đồng thời huy động nhiều nhóm cơ để ổn định cơ thể. Việc tập luyện trong môi trường nước cũng giúp giảm áp lực lên khớp so với một số hình thức vận động trên cạn.

Bơi lội là một trong những bộ môn giữ dáng hàng đầu được "chị đại" sexy nhất Hàn Quốc lựa chọn.

Ngoài ra, vào tháng 7/2025, nữ diễn viên từng chia sẻ một danh sách thói quen quản lý cân nặng trên mạng xã hội, bao gồm nhịn ăn tối thiểu 12 tiếng, tập thể dục 3 lần mỗi tuần, ngủ trước nửa đêm, dừng ăn khi cảm thấy no và ngủ hơn 7 tiếng mỗi ngày. Cô cũng đề cập đến chế độ ăn chú trọng protein và chất béo. Những chia sẻ này phần nào cho thấy Kim Hye Soo không theo đuổi việc giữ dáng bằng những phương pháp cấp tốc, mà chú trọng vào kỷ luật sinh hoạt và vận động lâu dài.

Hình thể đáng ngưỡng mộ giúp Kim Hye Soo "cân đẹp" những bộ cánh ôm sát.

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Hye Soo vẫn giữ được vị thế riêng trong làng giải trí Hàn Quốc. Cô không chỉ được nhớ đến bởi khả năng diễn xuất mà còn là hình mẫu phụ nữ trưởng thành tự tin với vẻ đẹp ngày càng mặn mà. Màn khoe dáng tại MAMA 2026 một lần nữa cho thấy sức hút ấy chưa hề suy giảm: Ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn có thể diện đầm corset gợi cảm, khoe đường cong quyến rũ và trở thành tâm điểm giữa dàn đàn em trẻ tuổi.