Với nữ giảng viên ngành thiết kế này, ăn mặc không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là cách thể hiện sức sống, tình yêu với công việc và truyền cảm hứng thẩm mỹ cho sinh viên.

"Không ăn diện là quyền của bạn, còn ăn diện là thái độ sống của tôi". Đó là cách nữ giảng viên nhìn nhận chuyện mặc đẹp sau 8 năm đi dạy. Với cô, quần áo không đơn thuần để chỉn chu khi xuất hiện trước lớp, mà còn phản ánh nguồn năng lượng và tình yêu dành cho bục giảng.

Là giảng viên thiết kế, cô tin rằng cách phối đồ cũng có thể trở thành một hình thức giáo dục thẩm mỹ không lời. Bởi vậy, những bộ trang phục cô mặc lên lớp thường được chăm chút, có cá tính riêng nhưng vẫn phù hợp với môi trường giảng dạy.

Trong loạt ảnh, nữ giảng viên biến không gian lớp học thành "sàn diễn" của những ý tưởng thời trang đa dạng. Khi là áo gile đen phom rộng phối cùng chân váy dài và khăn quấn đầu, khi lại chọn trang phục đen nhiều lớp, nhấn bằng áo cổ lọ xanh nổi bật. Cô cũng thử sức với những thiết kế mềm mại, phóng khoáng như bộ đồ trắng có chi tiết draping, hay suit tông nâu đi cùng khăn lụa.

Một số set đồ mang cảm hứng cổ điển với mũ beret, thắt lưng bản nhỏ và dây chuyền dài. Ở bộ khác, chiếc áo khoác dáng dài màu kem được phối cùng trang phục tối màu, tạo nên tổng thể thanh lịch mà vẫn có điểm nhấn. Dù lựa chọn phong cách nào, cô đều giữ được vẻ tự tin, tự nhiên khi đứng lớp.

Thế nhưng, tình yêu ăn mặc ấy từng có lúc bị gián đoạn. Học kỳ trước, công việc dồn dập, cô lại liên tiếp đổ bệnh rồi phải phẫu thuật. Mọi chuyện xảy ra cùng lúc khiến cô kiệt sức trong một thời gian dài. Những ngày ấy, cô chỉ mặc tạm thứ gì đó rồi đến lớp, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện phối đồ hay chia sẻ kiến thức như trước.

"Không chăm chút trang phục khiến tôi cảm thấy ánh sáng, năng lượng và đam mê giảng dạy trong mình như đang nhạt dần", cô chia sẻ. Khoảng thời gian đó giúp cô nhận ra việc mặc đẹp không phải áp lực hay nghĩa vụ. Đó là một niềm vui nhỏ giúp cô cảm thấy mình đang sống đúng với sở thích và giữ được sự hào hứng với công việc.

Bước vào học kỳ mới, nữ giảng viên tìm lại cảm hứng ăn mặc, đồng thời cũng dần lấy lại tinh thần đứng lớp. Cô xem những bộ trang phục chỉn chu như một cách làm mới bản thân trước khi bắt đầu ngày dạy học, để mỗi lần bước vào lớp đều mang theo cảm giác tích cực.

Phần lớn ảnh trong bộ sưu tập được chụp sau giờ học, khi cô tranh thủ tạo dáng trước máy ảnh; một số tấm do sinh viên ghi lại. Cô duy trì thói quen lưu giữ những khoảnh khắc ấy như một "kho ảnh" cá nhân. Những bức hình vừa ghi lại phong cách thường ngày, vừa là cách cô tạo hình ảnh thu hút cho các bài chia sẻ về nghề nghiệp và chuyên môn.

Với cô, kiến thức không nên chỉ nằm trong một lớp học nhỏ. Trên mạng xã hội, cô đăng tải những nội dung về giảng dạy, thiết kế và thời trang để kết nối với sinh viên, giáo viên, nhà thiết kế cùng những người yêu cái đẹp. Nếu một bài đăng có thể truyền cảm hứng cho dù chỉ một người, cô đã thấy việc chia sẻ ấy có ý nghĩa.

Từ chuyện chọn trang phục đến lưu giữ ảnh sau mỗi buổi lên lớp, nữ giảng viên đang tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng như rất nhỏ. Và đôi khi, chỉ cần được mặc bộ đồ mình yêu thích, cô đã có thêm một lý do để bước vào lớp với sự tự tin và nhiệt huyết.