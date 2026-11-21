Mang theo ký ức về New York thập niên 1980, những nét vẽ tinh nghịch của Keith Haring tiếp tục chuyển động trên các thiết kế Louis Vuitton.

"Nghệ thuật nên là thứ giải phóng tâm hồn, khơi gợi trí tưởng tượng và khích lệ con người tiến xa hơn", cố nghệ sĩ Keith Haring từng chia sẻ. Suốt sự nghiệp, ông đã đưa tinh thần ấy vào những hình vẽ đầy sức sống, hiện diện trên các bức tường, trong ga tàu điện ngầm New York và cả những vật dụng thường ngày. Năm 1984, ông ngẫu hứng vẽ hình Radiant Baby (Em bé tỏa sáng) lên một chiếc va li Louis Vuitton có từ thập niên 1930. Hơn bốn thập niên sau, chiếc va li ấy xuất hiện cùng thiết kế mở màn buổi trình diễn Cruise 2027 tại New York. Giám đốc nghệ thuật Nicolas Ghesquière đã tìm thấy ở món đồ cũ một mối liên hệ đặc biệt giữa Keith Haring và nhà mốt Pháp, mở đường cho Bộ sưu tập Louis Vuitton Keith Haring.

Chiếc rương mang nét vẽ của Keith Haring xuất hiện trên sàn diễn Louis Vuitton Cruise 2027. (Ảnh: Louis Vuitton)

Keith Haring là ai?

Keith Haring (1958-1990) là gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Mỹ. Tin rằng nghệ thuật thuộc về tất cả mọi người, Haring bắt đầu vẽ phấn trắng lên những bảng quảng cáo phủ giấy đen trong ga tàu điện ngầm New York vào đầu thập niên 1980. Những nét vẽ với đường viền đậm, hình thể giản lược và nhịp điệu chuyển động đặc trưng nhanh chóng trở nên quen thuộc với công chúng, đưa ngôn ngữ hội họa của ông trở thành một phần văn hóa thị giác của thành phố.

Keith Haring bên tác phẩm Art in Transit tại ga tàu điện ngầm New York, năm 1983. (Ảnh: Tseng Kwong Chi Keith Haring, Art in Transit, 1983 Photo © Muna Tseng Dance Projects, Inc. Art © Keith Haring Foundation)

Mối duyên hợp tác cùng Louis Vuitton

Nghệ thuật luôn giữ một vị trí quan trọng trong hành trình sáng tạo của Louis Vuitton, liên tục được nuôi dưỡng qua những cuộc hợp tác cùng các nghệ sĩ đương đại. Tiếp nối truyền thống ấy, Giám đốc Nghệ thuật Nicolas Ghesquière đưa thế giới hội họa của Keith Haring vào bộ sưu tập Cruise 2027, Artycapucines và tiếp nối bằng Bộ sưu tập Louis Vuitton Keith Haring. Bằng cách kết hợp những nét vẽ phóng khoáng của Keith Haring với họa tiết Monogram và kỹ nghệ chế tác thủ công, Louis Vuitton mang đến diện mạo khác biệt cho các thiết kế biểu tượng, đồng thời trao cho chúng giá trị nghệ thuật và sức hấp dẫn của những món đồ sưu tầm.

5 chương tự sự giữ nhịp điệu của nét vẽ qua kỹ nghệ chế tác

Tiếp nối những sáng tạo được giới thiệu tại buổi trình diễn BST Cruise 2027, Bộ sưu tập Louis Vuitton Keith Haring phát triển thành năm chủ đề mang tên Genesis, Figures, Brazil, Patches và Maze.

Chiếc va li năm 1984 trở thành cảm hứng cho chủ đề Genesis, với sắc nâu cognac và những dấu vết thời gian được Louis Vuitton tái hiện bằng kỹ thuật in kỹ thuật số trên da bê tự nhiên. Hình tượng Radiant Baby xuất hiện trên áo khoác da, hàng dệt kim thêu nổi ba chiều và denim in laser.

Nét vẽ "Radiant Baby" xuất hiện trên những thiết kế da màu cognac với bề mặt tái hiện những dấu vết thời gian của món hành lý nguyên bản. (Ảnh: Louis Vuitton)

Với chủ đề Figures, những nhân vật nhảy múa, trái tim đang chạy và các hình người màu vàng rực được thể hiện qua nhiều kỹ thuật nhằm giữ nguyên đường viền đậm, tỉ lệ giản lược và cảm giác chuyển động. Trên chất liệu da Monogram Empreinte, những nhân vật ấy được dập nổi, tạo cảm giác như đang "nhảy múa" giữa các bông hoa Monogram.

Những nhân vật được tạo nên bằng đường viền đậm và hình thể giản lược, truyền tải tinh thần lạc quan và sự kết nối con người trong tác phẩm Untitled (1982). (Ảnh: The Keith Haring Foundation • ©1997–2026)

Những đôi dép mule màu sắc với phần gót mô phỏng hình người đang chuyển động. (Ảnh: Louis Vuitton)

Mối quan hệ giữa nghệ thuật và kỹ thuật chế tác được thể hiện rõ hơn qua Brazil, lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của Haring sáng tác năm 1989. Tác phẩm tập hợp những hình khối đan xen, màu sắc rực rỡ và đường nét dày đặc, nhưng vẫn để lại một khoảng không gian tương đối tĩnh lặng ở góc dưới bên phải.

Louis Vuitton chuyển thể tác phẩm lên các thiết kế bằng kỹ thuật in lụa nổi ba chiều kết hợp dập nổi. Tại khoảng nền xanh dang dở của bức tranh, Louis Vuitton khéo léo chừa lại không gian để họa tiết Monogram hiện ra. Sắc xanh trong tác phẩm gốc còn được sử dụng cho lớp lót túi và rương, tiếp nối ngôn ngữ hội họa từ ngoài vào trong thiết kế.

Tác phẩm Brazil (1989) của Keith Haring tái hiện trên chiếc túi Alma PM. (Ảnh: Louis Vuitton)

Tinh thần cá nhân hóa trở thành trung tâm của những thiết kế Patches. Keith Haring từng sử dụng chính quần jeans của mình làm bề mặt sáng tạo, liên tục bổ sung những miếng vá, hình ảnh và chi tiết gắn với văn hóa New York giữa thập niên 1980. Chủ đề Patches cũng đã xuất hiện trên chiếc quần được giới thiệu tại BST Cruise 2027. Chiếc quần được làm hoàn toàn bằng kỹ thuật dệt kim, kết hợp intarsia và thêu nổi để tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác.

Cuối cùng, Maze cho thấy khả năng chuyển thể một trong những bố cục phức tạp hơn của nghệ sĩ. Chủ đề lấy cảm hứng từ Untitled (Painting for Francesca Alinovi), tác phẩm Haring thực hiện năm 1984 bằng sơn acrylic trên vải muslin.

Để tái hiện hiệu ứng này, các nghệ nhân Louis Vuitton sử dụng hạt cườm, chỉ thêu, kỹ thuật móc và nhiều phương pháp thêu thủ công trên cấu trúc đệm nổi. Một số mẫu túi như Keepall 45 và Alma Travel cần trung bình khoảng 745 giờ chế tác, với 540.000 hạt đính riêng lẻ. Riêng Capucines East-West Mini Maze trong dòng Artycapucines cần khoảng 240 giờ thêu để tái tạo nhịp điệu của tác phẩm trên bề mặt túi.

Túi Capucines East-West Mini Maze (bên trái) tái hiện những đường nét mê cung qua kỹ thuật thêu hạt thủ công. (Ảnh: Louis Vuitton)

Bên cạnh năm chủ đề chính, Louis Vuitton còn phát triển 13 thiết kế giới hạn thuộc dòng Artycapucines, tiếp tục khám phá khả năng chuyển thể những tác phẩm của Haring thành các cấu trúc ba chiều.

Capucines Mini Dancers. (Ảnh: Louis Vuitton)

Mang theo tinh thần tự do và niềm lạc quan mà Keith Haring đã gửi gắm, những nét vẽ tinh nghịch được Nicolas Ghesquière đưa vào các thiết kế giàu giá trị nghệ thuật và sưu tầm, lưu giữ dấu ấn của một thời đại qua kỹ nghệ chế tác Louis Vuitton. Cùng với sự đồng hành của Quỹ Keith Haring trong sứ mệnh hỗ trợ thanh thiếu niên, bộ sưu tập không chỉ là câu chuyện về việc sở hữu một món đồ xa xỉ, mà còn là cách gìn giữ và nối dài những giá trị mà cố nghệ sĩ đã để lại.