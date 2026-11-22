



Bí quyết để cắt mái lá đẹp nằm ở tỷ lệ chia ngôi





Để mái lá mang hơi thở hiện đại thay vì trông cũ kỹ, yếu tố tiên quyết nằm ở tỷ lệ chia ngôi tóc, phổ biến và dễ ứng dụng nhất là kiểu rẽ ngôi sâu 8:2 hoặc ngôi lệch nhẹ 6:4.

Với tỷ lệ rẽ ngôi sâu 8:2, phần mái được chải ôm gọn theo đường trán thay vì buông xõa tự nhiên, tạo nên diện mạo sắc sảo và đầy khí chất. Nếu khéo léo chia mái thành những lọn tóc mỏng nhẹ để phần trán ẩn hiện vừa phải, tổng thể gương mặt sẽ giữ được sự thanh thoát, hoàn toàn không bị nặng nề hay bí bách dù tóc che phủ phần lớn vầng trán. Trong khi đó, tỷ lệ chia ngôi 6:4 đi cùng vài lọn tóc mai buông lơi nhẹ nhàng hai bên lại mang đến cảm giác mềm mại, nền nã hơn hẳn so với nét cá tính của kiểu rẽ ngôi sâu.





Mái lá kết hợp búi tóc lơi: Vừa trưởng thành vừa đáng yêu







Tóc búi lơi tự nhiên (messy bun) được xem là một trong những kiểu tóc buộc thịnh hành nhất năm nay nhờ vẻ phóng khoáng, không gò bó. Điểm mấu chốt của kiểu tóc này là không búi quá chặt tay mà giữ lại độ phồng tự nhiên cùng vài sợi tóc con rơi nhẹ quanh thái dương. Khi kết hợp độ bồng bềnh lười biếng của búi tóc lơi với đường cong mềm mại của mái lá, diện mạo sẽ toát lên nét tri thức trưởng thành pha lẫn sự ngọt ngào, ứng dụng hoàn hảo từ môi trường công sở đến những buổi hẹn hò.

Xõa tóc tự nhiên cũng cuốn hút nhờ sự cân bằng giữa độ dày tóc và phần mái





Không chỉ hợp với tóc búi cao, mái lá khi kết hợp cùng tóc xõa cũng tạo nên sức hút riêng biệt miễn là giữ được sự cân đối giữa độ dày tổng thể của mái tóc và phần mái phía trước.







Nếu sở hữu mái tóc dài dày dặn kết hợp uốn sóng lơi bồng bềnh, bạn hoàn toàn có thể chải phần mái lệch hẳn sang một bên theo đường cong lớn, tạo sự kết nối liền mạch với những lọn sóng tóc hai bên để tôn lên nét quyến rũ, chín chắn. Phần đuôi tóc hai bên nên được uốn cụp nhẹ vào trong nhằm tăng thêm vẻ đài các, chuẩn khí chất tiểu thư cổ điển.





Ngược lại, với những mái tóc suôn thẳng và có độ dày vừa phải, phần mái chỉ cần tỉa mỏng nhẹ, tiết chế diện tích che phủ trán và chải ôm mượt theo đường chân tóc. Cách xử lý tiết chế này vừa giữ trọn tinh thần của kiểu mái lá, vừa mang lại vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế mà không tạo cảm giác cầu kỳ quá mức.





Cách biến tấu mái lá "hack" dáng từng khuôn mặt







Tùy vào đường nét gương mặt riêng, việc điều chỉnh độ cong và độ dày của mái lá sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả tôn nhan sắc.





Đối với người sở hữu khuôn mặt tròn, lựa chọn lý tưởng nhất là rẽ ngôi sâu kết hợp chải mái theo đường chéo dứt khoát sang một bên. Đường chân tóc kéo chéo sẽ giúp phân tán sự chú ý theo chiều ngang, tạo hiệu ứng thị giác giúp gương mặt trông thanh thoát và thon gọn hơn.





Với khuôn mặt vuông có phần xương hàm rõ nét, bạn nên tránh ép chặt phần mái sát vào trán. Thay vào đó, hãy uốn tạo độ phồng và đường cong mềm mại tự nhiên cho lọn mái để làm dịu đi những đường nét góc cạnh, giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, nữ tính hơn.





Riêng với những cô nàng có khuôn mặt dài, nguyên tắc quan trọng là hạn chế để lộ quá nhiều phần trán. Bạn nên lấy phần mái dày dặn hơn một chút và chải phủ rộng ngang trán nhằm rút ngắn tỷ lệ chiều dọc của gương mặt, tạo cảm giác cân đối và đầy đặn hơn.



