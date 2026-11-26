Nhưng ngoài dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, cuộc đời NSƯT Kim Cúc còn có một câu chuyện rất đời thường.

Có những giọng nói đã trở thành một phần ký ức của cả dân tộc. Với nhiều thế hệ người Việt, giọng đọc trầm ấm, rõ ràng và đầy cảm xúc của NSƯT Kim Cúc không chỉ gắn với bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975, mà còn là âm thanh quen thuộc mỗi đêm qua chương trình “Đọc truyện đêm khuya”.

Bà vừa qua đời ở tuổi 83, để lại niềm tiếc thương cho những người từng nghe giọng đọc ấy suốt nhiều thập kỷ. Nhưng ngoài dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp, cuộc đời NSƯT Kim Cúc còn có một câu chuyện rất đời thường: một cuộc hôn nhân bền bỉ qua năm tháng, những ngày nuôi con trong thiếu thốn và sự lựa chọn đặt gia đình lên trước khi người chồng gặp biến cố sức khỏe.

Người chồng cùng nghề và cuộc hôn nhân đi qua những năm tháng khó khăn

NSƯT Kim Cúc tên đầy đủ là Phan Thị Kim Cúc, sinh năm 1944 tại Nam Định (nay là Ninh Bình). Bà kết hôn năm 1976 với ông Đức Ân, một phát thanh viên tiếng Nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau này, ông chuyển sang công tác tại Bộ Công thương.

Hai người có một con trai và một con gái, cùng 5 cháu nội, ngoại. Gia đình bà từng trải qua những năm tháng bao cấp đầy thiếu thốn, khi cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc tại Đài, trong khi con còn nhỏ và không có người thường xuyên hỗ trợ chăm sóc.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, bà Kim Cúc từng kể có những ngày bà phải sang Đài từ 4 giờ sáng, rồi trở về lúc 6 giờ để đưa con đi học. Buổi chiều, hai đứa trẻ tự ăn, tự chăm nhau, còn bố mẹ thường đến tối muộn mới về nhà. Cuộc sống khi ấy vất vả đến mức có lúc bà phải khóa cửa để con ở nhà trong khoảng thời gian mình đi làm.

Đó là một ký ức không dễ dàng, nhưng cũng cho thấy sự bền bỉ của hai người trong việc cùng nhau nuôi con, gây dựng gia đình. Khi nhìn lại, nữ nghệ sĩ không kể những khó khăn ấy bằng sự than vãn, mà như một phần tất yếu của cuộc sống mà thế hệ mình đã đi qua.

Rời xa “Đọc truyện đêm khuya” để chăm sóc người bạn đời

Trong hơn 40 năm, NSƯT Kim Cúc gắn bó với chương trình “Đọc truyện đêm khuya”, nơi giọng đọc của bà trở thành ký ức của nhiều gia đình. Bà từng chia sẻ rằng khi gặp khán giả ngoài đời, không ít người kể họ đã nghe giọng bà từ thuở nhỏ, thậm chí cả gia đình từng quây quần bên chiếc radio mỗi tối.

Thế nhưng, năm 2013, nữ nghệ sĩ quyết định dừng cộng tác với chương trình vì chồng bị đột quỵ. Bà muốn dành thời gian chăm sóc ông, thay vì tiếp tục lịch làm việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Kim Cúc từng nói bà nhận được nhiều lời nhắn từ thính giả mong mình trở lại. Bà cũng nhớ công việc, nhớ khán giả, nhưng lúc ấy người bạn đời cần bà hơn. Khi sức khỏe của ông dần ổn định, bà vẫn hy vọng có thể quay lại phòng thu, tiếp tục đọc những câu chuyện đêm khuya cho người nghe.

Sự lựa chọn ấy khiến người ta hiểu thêm về một người nghệ sĩ vốn luôn tận tụy với nghề. Bà không rời xa công việc vì hết yêu nghề, mà bởi trong một thời điểm, tình thân trở thành điều cần được ưu tiên hơn cả.

Quan điểm sống tích cực: Làm tròn trách nhiệm và trân trọng những điều bình dị

Trong những chia sẻ về nghề, Kim Cúc từng quan niệm người phát thanh viên phải trung thành với văn bản, nhưng đồng thời cần làm cho câu chữ trở nên sống động, để người nghe không chỉ hiểu nội dung mà còn cảm nhận được hình ảnh và cảm xúc phía sau từng lời.

Bà cũng không xem việc đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 là một kỳ tích riêng. Với bà, đó là nhiệm vụ được giao trong ca trực và bà chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Cách nhìn ấy phần nào thể hiện sự khiêm nhường của một người đã có dấu ấn lớn trong lịch sử phát thanh nhưng không đặt bản thân lên trên công việc.

Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác, giảng dạy và truyền kinh nghiệm cho các thế hệ người dẫn chương trình trẻ. Bà từng học thêm, trau dồi ngoại ngữ và rèn luyện cách đọc để hoàn thiện nghề nghiệp, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Nhìn lại cuộc đời NSƯT Kim Cúc, điều đọng lại không chỉ là giọng đọc từng vang lên trong thời khắc lịch sử, hay những đêm kể chuyện khiến người nghe thao thức. Đó còn là hình ảnh một người phụ nữ bền bỉ với nghề, tận tâm với gia đình và biết lựa chọn điều quan trọng nhất trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Có lẽ, sự tích cực của bà không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách bà đi qua những năm tháng khó khăn: chăm chỉ làm việc, cùng chồng nuôi con, rồi sẵn sàng tạm gác niềm đam mê để ở bên người mình yêu thương. Một cuộc đời như thế, dù đã khép lại, vẫn để lại trong lòng người nghe sự ấm áp và lòng biết ơn.