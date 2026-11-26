Những hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp của cô dâu và không khí tưng bừng tại bản làng.

Đám cưới mời 600 khách, cả làng đến chúc phúc

Đó là hôn lễ của Ma Oanh (SN 1999, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, người dân tộc Chu Ru) và chồng là Matthew Congerton (SN 1983, quốc tịch Úc), hiện làm kỹ sư.

Ma Oanh và chồng người Úc - Matthew Congerton.

Những hình ảnh, clip ghi lại đám cưới của cặp đôi ở Việt Nam nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh chuyện tình giữa cô gái Việt Nam và chàng kỹ sư người Úc hơn 16 tuổi, nhan sắc của cô dâu cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, Ma Oanh được dân mạng ví như “búp bê”, nét đẹp lai Tây.

“Cô dâu này xinh thế, trông cứ như búp bê vậy”, “Tui cũng biết chuyện tình của đôi này nè, chúc mừng cả hai bạn nha”, “Hạnh phúc nha người đẹp ơi, cả nhà ai cũng xinh xắn”,... là một số bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh đó, khoảnh khắc chú rể người Úc sánh vai bên cô dâu bước vào lễ đường, cùng hình ảnh quan khách hát hò, nhảy múa và chung vui trong ngày trọng đại của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Chia sẻ với chúng tôi, Ma Oanh cho biết cô khá bất ngờ khi những hình ảnh trong ngày trọng đại của mình được viral đến vậy. Cô cũng nhận được nhiều lời chúc phúc, không chỉ từ người thân, bạn bè mà còn từ những người chưa từng gặp mặt, chỉ biết đến chuyện tình của hai vợ chồng qua mạng xã hội.

Sau khoảng 2 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào ngày 20/11 vừa qua. Đám cưới được tổ chức tại nhà gái ở Lâm Đồng trong 2 ngày, với khoảng 600 khách mời, đãi 57 mâm cỗ.

Đám cưới quy tụ đông đảo khách mời là những người thân, bạn bè, hàng xóm.

Hai vợ chồng thống nhất chỉ tổ chức đám cưới tại Việt Nam bởi gia đình và bạn thân của Matthew đã trực tiếp sang Việt Nam chung vui, nên cả hai không thấy cần thiết phải tổ chức thêm ở quê nhà chú rể. Phía nhà trai có 7 người tham dự, gồm bố mẹ, gia đình em gái và một người bạn thân của Matthew.

Đám cưới cũng có một số điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của cặp đôi khi hai bên gia đình đến từ hai nền văn hóa khác nhau. Ma Oanh cho biết theo phong tục truyền thống tại bản làng của mình, nhà gái sẽ mang sính lễ đến nhà trai và cô dâu sẽ sang rước chú rể về nhà. Tuy nhiên, do Matthew là người nước ngoài nên một số nghi thức đã được lược bỏ. Thay vào đó, gia đình cô trao dây cườm và khăn cho phía nhà trai như món quà kỷ niệm.

“Mình có kể anh nghe về phong tục bên mình và tục ở rể. Hỏi đến sính lễ thì anh không đồng ý việc mình đem vàng cho gia đình anh, vì anh là đàn ông, anh phải lo mọi chi phí cho gia đình. Anh chấp nhận mọi phong tục nhưng đừng đem bất cứ của cải gì cho gia đình anh”, Ma Oanh chia sẻ.

Bố mẹ chồng Ma Oanh.

Bố mẹ ruột của cô tại đám cưới.

Sau đám cưới, cả hai dự định dành một khoảng thời gian ngắn đi du lịch. Hiện tại, Ma Oanh và Matthew đã có với nhau một bé gái khoảng 1 tuổi. Theo kế hoạch, Matthew sẽ trở lại Úc làm việc trong thời gian tới, còn Oanh và gia đình tiếp tục ở Việt Nam. Cặp đôi dự định đưa con sang Úc sinh sống khi bé tròn 2 tuổi.

Chuyện tình cách 16 tuổi, chàng kỹ sư Úc chinh phục mẹ đơn thân bằng sự quan tâm dành cho con riêng

Trước khi nên duyên với Matthew, Ma Oanh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2019, khi con trai đầu lòng mới được vài tháng tuổi, hôn nhân của cô kết thúc. Sau đó, Oanh dành nhiều năm sống độc thân, tập trung vào công việc và chăm sóc con.

Đến năm 2024, trong một chuyến sang Úc thăm bạn bè, cô tình cờ gặp Matthew tại một buổi đi chơi chung. Thời điểm đó, cả hai chưa nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mở đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc. Ngay cả khi cô trở về Việt Nam, anh vẫn duy trì liên lạc, sau đó còn sang Việt Nam thăm cô cùng gia đình. Cuối năm 2024, trong chuyến trở lại Việt Nam lần thứ hai, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Trong khoảng 2 năm tìm hiểu, Matthew đã sang Việt Nam 9 lần. Mỗi chuyến đi, anh đều cố gắng sắp xếp công việc để có thể ở lại lâu nhất có thể. Ma Oanh cũng từ đó mà có cảm tình với chàng trai người Úc, song cô vẫn khá dè dặt. Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang một mình nuôi con nhỏ, điều cô quan tâm nhất khi bắt đầu mối quan hệ mới là Matthew có thể chấp nhận và yêu thương con trai riêng của mình hay không.

Nỗi băn khoăn ấy dần được giải đáp qua cách Matthew đối xử với con trai cô. Trong khoảng hai tuần ở Lâm Đồng, có những buổi sáng Oanh vẫn còn ngủ, anh đã thức dậy, gọi con trai cô dậy, giúp cậu bé chuẩn bị rồi đưa đi học. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực này khiến Oanh dần cảm nhận được sự quan tâm của Matthew dành cho cả hai mẹ con.

Đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Oanh quyết định tiến tới hôn nhân. “Quyết định lấy anh làm chồng là khi mình thấy anh quan tâm, chăm sóc con riêng của mình quá chu đáo. Anh luôn dịu dàng, tốt bụng với tất cả mọi người và đương nhiên là cả cách anh yêu mình nữa. Không có điểm nào để chê luôn”, Ma Oanh chia sẻ.