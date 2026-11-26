Dù chỉ có một nguồn thu nhập 20 triệu mỗi tháng từ người chồng, gia đình 3 người vẫn chi tiêu hợp lý, đảm bảo sinh hoạt và tiết kiệm được gần 5 triệu đồng nhờ sự vun vén khéo léo của người vợ.

Dù chỉ có một nguồn thu nhập từ người chồng với mức lương 20 triệu/tháng, trong khi vợ ở nhà chăm con nhỏ, một gia đình trẻ vẫn duy trì được cuộc sống ổn định và tiết kiệm gần 5 triệu mỗi tháng. Theo người vợ, bí quyết không nằm ở việc chi tiêu quá kham khổ mà là biết tính toán, phân bổ tiền hợp lý.

Gia đình 3 người thu nhập 20 triệu đồng vẫn tiết kiệm gần 5 triệu/tháng

Người vợ chia sẻ, từ khi nghỉ làm để chăm con, mọi khoản sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương của chồng. May mắn là hai vợ chồng đã có nhà riêng, không phải chịu áp lực tiền thuê nhà hàng tháng. Nhờ đó, việc cân đối thu chi cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

"Nhà chỉ có chồng đi làm, thu nhập 20 triệu đồng nghe thì cũng ổn nhưng có con nhỏ mới thấy rất nhiều khoản phải lo. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tính toán từ đầu tháng, khoản nào cần thiết thì ưu tiên, còn những thứ chưa thực sự cần thì hạn chế mua sắm" - người vợ chia sẻ.

Theo bảng chi tiêu được chị ghi lại chi tiết, mỗi tháng gia đình cho tiêu khoảng 15 triệu cho các nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc con nhỏ.

Trong đó, tiền thực phẩm chiếm 4,5 triệu, tương đương hơn 1,1 triệu đồng mỗi tuần. Ngoài ra, tiền gạo khoảng 400.000 đồng, gia vị 200.000 đồng và gas 450.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí dành cho ăn uống, nấu nướng của gia đình là 5,5 triệu mỗi tháng.

Vun vén chi tiêu cũng là một cách đóng góp cho gia đình

Để kiểm soát khoản này, người vợ thường lên thực đơn trước khi đi chợ, ưu tiên những món ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng và phù hợp với khẩu vị gia đình. Chị hạn chế mua thực phẩm theo cảm hứng, cố gắng tận dụng nguyên liệu có sẵn để tránh lãng phí.

"Tôi nghĩ tiết kiệm không có nghĩa là phải ăn uống thiếu thốn. Bữa cơm vẫn cần có thịt, cá, rau xanh đầy đủ, nhất là khi nhà có con nhỏ. Quan trọng là mình biết mua vừa đủ, nấu vừa ăn, không để đồ ăn thừa phải bỏ đi".

Bên cạnh ăn uống, chi phí dành cho con cũng chiếm một phần đáng kể trong ngân sách. Mỗi tháng, gia đình dành 1,5 triệu mua bỉm sữa và 3,5 triệu đóng tiền học. Tổng hai khoản này lên tới 5 triệu, bằng 25% thu nhập của người chồng.

Các khoản sinh hoạt khác được phân chia khá rõ ràng, gồm 1 triệu tiền điện, nước, Internet; 500.000 đồng tiền xăng xe. Ngoài ra, gia đình dành 1,5 triệu cho hiếu hỉ và 1,5 triệu cho y tế cùng những chi phí phát sinh.

Theo người vợ, dù đã tính toán cẩn thận, có những tháng gia đình vẫn phát sinh khoản ngoài dự kiến, đặc biệt khi con ốm hoặc có việc đột xuất. Vì vậy, chị luôn cố gắng duy trì một khoản dự phòng để không bị động.

Với cách chi tiêu này, sau khi trừ 15 triệu tiền sinh hoạt phí, gia đình còn lại gần 5 triệu mỗi tháng để tiết kiệm. Nếu duy trì đều đặn, sau một năm hai vợ chồng có thể tích lũy gần 60 triệu.

"Không đi làm kiếm tiền nhưng tôi nghĩ việc biết vun vén cũng là một cách đóng góp cho gia đình. Chồng vất vả đi làm nên tôi càng muốn chi tiêu hợp lý, để cuối tháng vẫn có một khoản dành dụm. Không cần sống quá kham khổ, chỉ cần biết đủ và tránh lãng phí là được" - người vợ chia sẻ.

Khi có thêm nguồn thu nhập, gia đình sẽ dư dả và tích lũy tốt hơn

Lợi thế lớn nhất của gia đình này là đã có nhà riêng, không phải chịu áp lực thuê nhà hay trả góp mua nhà. Nhờ đó, chi phí sinh hoạt giảm đáng kể so với nhiều gia đình trẻ khác, giúp hai vợ chồng vẫn tiết kiệm được gần 5 triệu mỗi tháng dù chỉ có một nguồn thu nhập.

Trong tương lai, khi con lớn hơn và người vợ có thể đi làm trở lại, kinh tế gia đình sẽ càng dư dả. Nếu chị kiếm thêm khoảng 7-10 triệu mỗi tháng, đồng thời hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen chi tiêu hợp lý, khoản tích lũy có thể tăng đáng kể.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc có sẵn nhà ở là một lợi thế tài chính không nhỏ. Bởi với cùng mức thu nhập 20 triệu, những gia đình phải thuê nhà hoặc trả nợ mua nhà sẽ khó tiết kiệm được số tiền tương tự.