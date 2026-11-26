Vẻ ngoài của Thư Đan ở hiện tại nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm.

Mới đây, loạt clip ghi lại khoảnh khắc Thư Đan Nguyễn xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ thu hút nhiều sự quan tâm. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cô nàng lộ diện tại sự kiện giải trí sau ồn ào hôn nhân hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Clip Thư Đan Nguyễn tại sự kiện. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Lần này, người đẹp sinh năm 1999 lựa chọn thiết kế váy hai dây màu đỏ, khéo léo khoe vóc dáng cùng diện mạo nổi bật. Đặc biệt, mái tóc ngắn mang đến cho Thư Đan vẻ ngoài mới lạ, cá tính và có phần quyến rũ hơn so với hình ảnh nữ tính trước đây. Sự thay đổi này giúp tổng thể diện mạo của cô thêm phần trẻ trung, thu hút. Vẻ ngoài của Thư Đan nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông.

Vibe cá tính, sắc sảo của Thư Đan ở hiện tại. Ảnh chụp màn hình.

Cô nàng cũng xuất hiện với trạng thái vui vẻ, thoải mái tương tác cùng những người xung quanh. Dưới các đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách mới của nữ TikToker, chấm 10 điểm cho lần xuất hiện này.

Cô nàng vui vẻ, tương tác cùng đồng nghiệp.

Bên dưới các bài đăng, netizen rôm rả khen ngợi: "Nay xinh dữ", "Tóc ngắn hợp với bạn này ha", "Xinh quá, mong bé này sớm có phim mới nha", "Càng ngày càng xinh với trẻ, nhưng tóc ngắn trông chững chạc, cá tính hơn ha", "Đẹp cân mọi kiểu tóc luôn mà".

Trước đó, vào đầu tháng 10, Thư Đan từng thông báo quyết định cắt tóc ngắn vì muốn thay đổi diện mạo và làm những điều bản thân yêu thích. Kiểu tóc mới giúp cô trông trưởng thành, sắc sảo và có phần cá tính hơn.

Cô nàng cắt tóc ngắn hồi tháng 10 vừa qua.

Trước đó, hình ảnh của Thư Đan thường gắn liền với mái tóc dài. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, người đẹp vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, chăm chỉ sản xuất và đăng tải các nội dung xoay quanh thời trang, làm đẹp cũng như cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, cô thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện, thực hiện các bộ ảnh thời trang và hợp tác quảng cáo. Ngoài hoạt động nghệ thuật và công việc sáng tạo nội dung, Thư Đan còn là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại TP.HCM.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi vướng ồn ào với chồng cũ B.A. Câu chuyện bắt đầu từ những bài đăng của B.A, trong đó anh cho rằng nữ TikToker đã xây dựng hình ảnh độc thân, hạn chế nhắc đến chồng con trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Người này cũng đăng tải một số hình ảnh, tin nhắn và thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm của cả hai.

Trước những chia sẻ từ phía chồng cũ, Thư Đan lên tiếng xác nhận từng kết hôn và có con gái, đồng thời khẳng định bản thân không cố tình che giấu chuyện gia đình. Cô cho biết việc hạn chế chia sẻ hình ảnh người thân trên mạng xã hội xuất phát từ mong muốn bảo vệ sự riêng tư. Nữ TikToker cũng đề cập đến những mâu thuẫn trong hôn nhân, quá trình ly thân và quyết định ly hôn của hai người.

Sau đó, cả hai liên tục có những bài đăng phản hồi qua lại. Đến chiều tối 1/8, B.A bất ngờ đăng tải bài viết thông báo khép lại sự việc. Anh cho biết cả hai đã bình tâm, ngồi lại nói chuyện, tháo gỡ những hiểu lầm và lựa chọn tha thứ, thấu hiểu cho nhau. Sau tuyên bố này, cả hai có động thái ẩn hoặc gỡ những bài đăng liên quan đến ồn ào trước đó.

Sau sự việc, Thư Đan không tiếp tục chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân cũ. Đến tháng 9, cô từng gây chú ý khi đăng tải video có tiêu đề "Một lần nói hết", công khai chia sẻ về quá trình can thiệp thẩm mỹ và những thay đổi trên gương mặt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi nữ TikToker chủ động nói về diện mạo của mình sau khoảng thời gian liên tục được nhắc tên vì chuyện đời tư.

Thư Đan Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Đan Thư, sinh năm 1999 tại TP.HCM) vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu thích làm đẹp trên mạng xã hội. Cô bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2016-2017 với hình ảnh một hot girl thường xuyên chia sẻ về thời trang, làm đẹp và cuộc sống cá nhân. Sau đó, Thư Đan dần chuyển hướng sang sáng tạo nội dung chuyên sâu hơn về trang điểm, chăm sóc da và phong cách sống, xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo trên TikTok, Instagram và YouTube.

Cô từng ghi dấu ấn với những video biến hóa diện mạo, hướng dẫn trang điểm và bắt trend, trong đó có nhiều nội dung thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, Thư Đan còn hợp tác với nhiều thương hiệu, làm mẫu ảnh và quảng cáo cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực làm đẹp, thời trang.

Thư Đan dạo này. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, cô bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong các dự án như Báu Vật Trời Cho và Cục Vàng Của Ngoại. Từ một Beauty KOL được biết đến chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội, Thư Đan đang từng bước xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực giải trí. Sau ồn ào đời tư, những lần xuất hiện gần đây cho thấy cô vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, sáng tạo nội dung và tham gia một số sự kiện, dù chưa có thêm thông tin về dự án phim mới.