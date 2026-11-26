Không chỉ cung cấp thông tin về chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026, website kol.doanthanhnien.vn còn được định hướng trở thành nền tảng thông tin chính thức, phục vụ kết nối và phát triển Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Sáng tạo nội dung số đang trở thành lĩnh vực thu hút ngày càng nhiều người trẻ tham gia, kéo theo nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin chính thông và định hướng hoạt động trên không gian mạng. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần đầu tiên xây dựng website riêng tại địa chỉ kol.doanthanhnien.vn, dành cho Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ.

Giao diện chính của website kol.doanthanhnien.vn

Website được xây dựng trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên làm sáng tạo nội dung tích cực trên không gian mạng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm, biểu dương những gương mặt trẻ có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung mang giá trị tích cực, đồng thời lựa chọn các nhân tố tiêu biểu để kết nối vào Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ.

Hiện tại, website kol.doanthanhnien.vn là kênh chính thức cung cấp các thông tin quan trọng của chương trình như chủ đề năm 2026. Cụ thể, chương trình năm 2026 mang chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ ngày 20/10 đến 10/11/2026. Lễ tôn vinh dự kiến tổ chức ngày 29/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh thông tin tổng quan, website còn có các chuyên mục như Giới thiệu, Thể lệ, Gương tiêu biểu, Tin tức, Văn bản và Hỏi đáp. Đây là nơi người tham gia có thể tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình, các tiêu chí xét chọn cũng như cập nhật những thông tin liên quan trong quá trình triển khai.

Các thông tin liên quan về chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026 được cập nhật đầy đủ tại website

Đáng chú ý, website còn đóng vai trò cung cấp thông tin về lịch trình hoạt động và đại biểu tham gia chương trình. Việc tập trung các dữ liệu trên một nền tảng trực tuyến giúp quá trình tra cứu, theo dõi thông tin thuận tiện hơn, đồng thời tạo đầu mối kết nối giữa Ban Tổ chức với các nhà sáng tạo nội dung trẻ.

Một điểm nổi bật khác trong quá trình tổ chức chương trình là việc ứng dụng công nghệ vào công tác tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ trực tuyến trên website kol.doanthanhnien.vn. Thay vì chỉ xử lý thông tin theo phương thức truyền thống, hệ thống trực tuyến hỗ trợ tập trung dữ liệu đăng ký, phục vụ quá trình rà soát, đánh giá và xét chọn những gương mặt tiêu biểu.

Theo thông tin được công bố, chương trình đã tiếp nhận 421 hồ sơ đăng ký và dự kiến lựa chọn 100 đại biểu tiêu biểu để tôn vinh trong năm 2026. Đây cũng là những thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031, dự kiến chính thức ra mắt tại sự kiện ngày 29/11 tới.

Việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ cũng tạo tiền đề cho công tác quản lý dữ liệu và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới. Khi quy mô thành viên tăng lên, nền tảng số được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ đăng ký, quản lý thông tin, phân nhóm chuyên môn, cung cấp tư liệu và kết nối các hoạt động chung.

Hồ sơ đăng ký của ứng viên được thực hiện trực tuyến

Không dừng lại ở mục đích phục vụ riêng cho chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026, website kol.doanthanhnien.vn được định hướng phát triển thành kênh thông tin chính thức của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ. Đây là bước chuẩn bị cho hoạt động kết nối lực lượng sáng tạo nội dung trẻ trên cả nước trong giai đoạn 2026 - 2031.

Theo kế hoạch, Mạng lưới hướng tới quy tụ tối thiểu 1.000 thành viên vào năm 2030, bao gồm các nhà sáng tạo nội dung số trẻ, KOL/KOC, những cá nhân có ảnh hưởng tích cực và người trực tiếp tham gia sản xuất, biên tập, quản trị, lan tỏa nội dung trên không gian mạng. Các thành viên sẽ được kết nối theo từng nhóm chuyên môn, tham gia chiến dịch truyền thông, hoạt động tập huấn, tọa đàm và chương trình cố vấn.

Với định hướng này, kol.doanthanhnien.vn được kỳ vọng sẽ trở thành một địa chỉ thông tin tập trung, đồng hành cùng quá trình hình thành và phát triển Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo nội dung tích cực, có trách nhiệm trên không gian mạng.