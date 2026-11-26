Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Kim Cúc, giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam, qua đời lúc 22h25 ngày 24/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Nữ nghệ sĩ hưởng thọ 83 tuổi.

NSƯT Kim Cúc là một trong những giọng đọc tiêu biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), được nhiều thế hệ thính giả nhớ đến qua bản tin chiến thắng trưa 30/4/1975 và chương trình Đọc truyện đêm khuya.

Trước khi trở thành phát thanh viên, bà từng hoạt động trong đoàn văn công. Tháng 7/1967, khi mới 23 tuổi, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chất giọng trầm, chắc cùng khả năng truyền cảm giúp bà đảm nhiệm nhiều bản tin thời sự, tin tức chiến sự và các chương trình văn nghệ.

NSƯT Kim Cúc - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của bà là đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975. Trưa hôm đó, sau khi nhận được thông tin quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, Đài Tiếng nói Việt Nam nhanh chóng chuyển tin đến công chúng. Khoảng 15 phút sau thời khắc lịch sử, bản tin chiến thắng đầu tiên vang lên trên sóng phát thanh qua giọng đọc của NSƯT Kim Cúc và phát thanh viên Kim Túy.

Bản tin được đọc trực tiếp, không lưu lại băng nên trong nhiều năm, công chúng ít biết về những người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này. Gần 30 năm sau, NSƯT Kim Cúc mới chia sẻ câu chuyện phía sau khoảnh khắc lịch sử. Bà từng nói mình chỉ nghĩ đơn giản rằng nhiệm vụ của phát thanh viên là chuyển thông tin đến công chúng nhanh nhất, không xem đó là kỳ tích của cá nhân.

NSƯT Kim Cúc.

Trong lòng thính giả nhiều thế hệ, cái tên phát thanh viên Kim Cúc còn gắn liền với chương trình Đọc truyện đêm khuya. Bà gắn bó với chương trình từ năm 1969, trong khoảng 40 năm, đưa nhiều tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng bằng cách thể hiện giàu cảm xúc, tinh tế.

Để có được phong cách riêng, bà dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản, rèn luyện cách phát âm, nhấn nhá và giữ nhịp điệu phù hợp với từng tác phẩm. Bà từng chia sẻ rằng phát thanh viên không thể dửng dưng với văn bản hay nhân vật, mà phải sống cùng câu chuyện để truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua giọng nói.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc vẫn tiếp tục cộng tác với Đài trong chương trình Đọc truyện đêm khuya. Bà cũng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, truyền đạt kinh nghiệm cho những người theo đuổi công việc phát thanh, dẫn chương trình.

Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà chính thức dừng cộng tác với các chương trình của Đài. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng, giọng đọc của NSƯT Kim Cúc vẫn là ký ức thân thuộc với nhiều thế hệ thính giả.