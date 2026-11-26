Qua ống kính cam thường zoom cận, cư dân mạng đã soi ra khuyết điểm của Shin Min Ah trên thảm đỏ Rồng Xanh.

Tối 25/11, Shin Min Ah trỏ thành 1 trong những ngôi sao tâm điểm của thảm đỏ Rồng Xanh 2026. Nữ diễn viên diện đầm đỏ dáng quây vừa rực rỡ, vừa gợi cảm khéo khoe vóc dáng mảnh mai chuẩn chỉnh, làn da trắng phát sáng. Nhìn từ xa, Shin Min Ah vô cùng kiêu sa, thanh lịch và quyến rũ. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, cư dân mạng đã soi ra khuyết điểm của bà xã Kim Woo Bin. Trong những hình ảnh zoom cận nửa người, không khó nhận ra vùng cánh tay và vùng cổ của Shin Min Ah bị đánh phấn loang lổ. Minh tinh hàng đầu dường như không hay biết mình gặp sự cố trên thảm đỏ, vẫn vẫn tươi cười, tự tin khoe dáng.

Về nhan sắc, Shin Min Ah để lộ một số dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, nhất là mỗi khi cô nở nụ cười. Tuy nhiên, ở tuổi 42, đây vốn là điều hoàn toàn tự nhiên và khó tránh khỏi. Đáng chú ý, nữ diễn viên không cố gắng níu kéo tuổi xuân bằng các biện pháp thẩm mỹ mà thoải mái đón nhận những thay đổi trên gương mặt, tự tin để bản thân già đi theo quy luật tự nhiên. Chính sự chân thật, nhẹ nhàng ấy đã mang lại một vẻ đẹp vô cùng dễ chịu, thiện cảm và trường tồn trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.

Shin Min Ah trở thành một trong những ngôi sao chiếm trọn sự chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm đỏ dáng quây nổi bật, vừa tôn lên vẻ quyến rũ, vừa khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng sáng. Ảnh: X.

Tuy nhiên, khi loạt ảnh cận cảnh được chia sẻ, diện mạo của minh tinh 42 tuổi lại bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán. Trong những khung hình zoom nửa người, có thể thấy phần phấn trang điểm ở vùng cánh tay và cổ của Shin Min Ah bị loang lổ, thiếu đồng đều. Ảnh: Newsen.

Dường như không nhận ra sự cố này, nữ diễn viên vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, thoải mái tạo dáng và tự tin trước ống kính. Ảnh: Newsen.

Bên cạnh đó, ở tuổi 42, gương mặt của Shin Min Ah cũng cho thấy một vài dấu hiệu lão hóa. Ảnh: X.

Thay vì cố gắng che giấu mọi dấu vết thời gian, Shin Min Ah vẫn tự tin xuất hiện với diện mạo chân thật. Chính sự tự nhiên, nhẹ nhàng ấy càng giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng, duy trì sức hút và thiện cảm suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X.

Shin Min Ah sinh năm 1984, được biết đến với hàng loạt phim hot như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Hometown Cha-Cha-Cha, Cô Dâu Nổi Loạn, Karma... và sắp tới là Hoàng Hậu Tái Giá. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô được biết đến với chuyện tình đẹp bên nam diễn viên Kim Woo Bin.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin - Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Nguồn: X, Nate, Naver