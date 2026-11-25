Màn đổ bộ sóng trực tiếp Rồng Xanh 2026 của vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin nhận được sự chú ý đặc biệt.

Tối 25/11, lễ trao giải điện ảnh Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 (Rồng Xanh) đã chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ đông đảo những gương mặt nổi bật của điện ảnh xứ kim chi như Lee Min Ho, Shin Min Ah, Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon, Jeon Mi Do, Moon Ga Young... Sau màn đại náo Rồng Xanh 2025 khi ẵm trọn cúp Ảnh đế - Ảnh hậu, năm nay Son Ye Jin - Hyun Bin đến dự sự kiện theo cách thầm lặng hơn. Cặp vợ chồng đình đám không dự thảm đỏ mà chỉ lên sân khấu trao giải ở 2 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc.

Trên sân khấu trao giải, Son Ye Jin xuất hiện rạng rỡ với khí chất thanh lịch, nền nã đầy nữ tính. Cô diện đầm trắng trễ vai khoe bờ vai thon gọn và xương quai xanh gợi cảm, kết hợp cùng mái tóc đen buông xõa nhẹ nhàng. Chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng Son Ye Jin vẫn cực nổi bật như thể nhân vật chính của buổi lễ. Ngọc nữ xứ Hàn tươi rói sánh đôi với Jung Hae In - tình trẻ của cô trong bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Màn tái ngộ của cả hai tại lễ trao giải Rồng Xanh nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khiến khán giả đồng loạt réo gọi nhà sản xuất gửi ngay một kịch bản mới đến cho Son Ye Jin và Jung Hae In để họ có cơ hội hợp tác thêm lần nữa.

Son Ye Jin khoác tay Jung Hae In trên sóng trực tiếp Rồng Xanh 2026. Clip: X.

Xuất hiện trên sân khấu trao giải, Son Ye Jin lập tức thu hút mọi ánh nhìn với visual rạng rỡ cùng khí chất thanh lịch, dịu dàng và đầy nữ tính. Ảnh: X.

Nữ diễn viên lựa chọn chiếc đầm trắng trễ vai tinh tế, khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ. Kết hợp với mái đen dài buông xõa, bà xã Hyun Bin càng thêm phần nền nã, kiêu sa. Ảnh: X.

Đặc biệt, màn tái ngộ của ngọc nữ xứ Hàn với Jung Hae In – bạn diễn từng vào vai tình trẻ của cô trong bộ phim đình đám Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi – đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ảnh: X.

Khung hình chung của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi, liên tục réo gọi một dự án tái hợp. Ảnh: X.

Tài tử đảm nhận vai trò trao giải Nam chính xuất sắc, cùng nữ diễn viên Jung Ryeo Won. Màn đứng chung sân khấu của cả hai lập tức gợi lại nhiều ký ức đẹp cho khán giả, bởi họ từng là bạn diễn trong bộ phim đình đám Tên Tôi Là Kim Sam Soon.

Ra mắt năm 2005, tác phẩm do Hyun Bin và Jung Ryeo Won tham gia diễn xuất từng tạo nên cơn sốt lớn tại Hàn Quốc, đạt mức rating gần 50% ở tập cuối. Một năm sau, bộ phim tiếp tục gây tiếng vang tại Việt Nam, trở thành ký ức khó quên với đông đảo khán giả yêu phim Hàn thời bấy giờ. Trong tác phẩm, Hyun Bin đóng vai Hyun Jin Heon - công tử của một tập đoàn lớn. Còn Jung Ryeo Won hóa thân thành Yoo Hee Jin - bạn gái cũ của nhân vật do Hyun Bin đóng.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen hài hước nhận xét ban tổ chức Rồng Xanh năm nay vô cùng khéo léo khi liên tiếp tạo cơ hội cho những cặp đôi màn ảnh đình đám một thời tái ngộ trên cùng sân khấu. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích, người hâm mộ vẫn không khỏi tiếc nuối khi Hyun Bin và bà xã Son Ye Jin không có dịp sánh đôi bên nhau tại lễ trao giải năm nay.

Hyun Bin sánh đôi với Jung Ryeo Won. Clip: X

Hyun Bin tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm khi đảm nhận vai trò trao giải Nam chính xuất sắc. Ảnh: X.

Cùng Jung Ryeo Won bước lên sân khấu trao giải, tài tử vô tình mở lại cánh cửa ký ức của biết bao thế hệ khán giả yêu phim Hàn. Cặp sao từng làm nên cơn sốt khắp châu Á với bộ phim Tên Tôi Là Kim Sam Soon ra mắt năm 2005. Ảnh: X.

Đã 21 năm trôi qua, cặp sao màn ảnh đình đám năm nào vẫn vô cùng trẻ trung, nhan sắc bất biến với thời gian. Ảnh: X.