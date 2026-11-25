Lee Min Ho, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Jung Ho Yeon, Park Ji Hoon, Shin Min Ah, Jo In Sung, Moon Ga Young... đã biến thảm đỏ Rồng Xanh 2026 thành "vườn bông" nhan sắc.
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Lễ trao giải điện ảnh
Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra trong sự hân hoan của người hâm mộ. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lee Min Ho, Han Ji Min, Lee Je Hoon, Jung Ho Yeon, Park Ji Hoon, Shin Min Ah, Jo In Sung, Moon Ga Young...
Mọi sự chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh năm nay đã thuộc về Lee Min Ho. Nam thần đình đám thường xuyên đối mặt với tình trạng visual trồi sụt nhưng hôm nay, nhan sắc của anh đã tìm được "điểm rơi" phong độ. Lee Min Ho xuất hiện với vóc dáng cao ráo cân đối chuẩn người mẫu, gương mặt điển trai "gây thương nhớ" cực mạnh. Về phía các mỹ nhân, Shin Min Ah - Jung Ho Yeon không hẹn mà gặp cùng diện váy đỏ rực rỡ, tôn lên nhan sắc yêu kiều, thần thái sang chảnh hết chỗ chê.
Lee Min Ho khiến mọi ánh mắt phải hướng về mình trên thảm đỏ Rồng Xanh. Clip: X
Anh được Xports News gọi là "Thiên tài tỷ lệ cơ thể". Ảnh: Xports News
Visual Lee Min Ho lúc trồi lúc sụt nhưng hôm nay đã tìm lại được phong độ. Ảnh: Newsen
Ảnh: Newsen
Vẻ điển trai phong độ đầy cuốn hút. Ảnh: Newsen
Nụ cười ngọt ngào vẫn gây thương nhớ như ngày nào. Ảnh: Newsen
Phim đã hết nhưng Shin Min Ah chưa xả vai nữ hoàng. Ảnh: Xports News
Chiếc váy đỏ rực tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh, làn da trắng sáng và thần thái kiêu sa của bà xã Kim Woo Bin. Ảnh: Newsen
Shin Min Ah sang chảnh ngút ngàn. Ảnh: Newsen
Tuy nhiên dưới ống kính cam thường, mỹ nhân sinh năm 1984 lại để lộ một số dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Newsen
Không hẹn mà gặp, Jung Ho Yeon cũng chọn khoe sắc vóc với tông đỏ rực rỡ. Ảnh: Xports News
Đúng là siêu mẫu quốc tế, đến bóng lưng của Jung Ho Yeon cũng hoàn hảo. Ảnh: iMBC
Cô biến thảm đỏ Rồng Xanh thành sàn catwalk cho riêng mình. Ảnh: iMBC
Cận cảnh nụ cười rạng rỡ của ngôi sao Squid Game. Ảnh: MHN
Moon Ga Young diện váy đen đơn giản nhưng đủ tôn lên nhan sắc nữ thần, vóc dáng gợi cảm. Ảnh: Newsen
Nữ diễn viên sinh năm 1996 sở hữu vẻ đẹp nữ tính, kiều diễm. Ảnh: Newsen
Ánh đèn và cơn gió là "diễn viên phụ" thêm tô điểm cho nhan sắc Moon Ga Young. Ảnh: Xports News
Moon Ga Young không "chặt chém" như ở các thảm đỏ trước nhưng vẫn rất nổi bật theo cách riêng. Ảnh: Newsen
Han Ji Minh sánh đôi cùng Lee Je Hoon trên thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh danh giá. Ảnh: Xports News
Lee Je Hoon bảnh bao, còn Han Ji Min gợi cảm tinh tế. Ảnh: Xports News
Đây là năm thứ 3 liên tiếp bộ đôi này đảm nhận vai trò host Rồng Xanh. Ảnh: Newsen
Lee Je Hoon nổi tiếng với vẻ trẻ trung "hack tuổi". Ảnh: Newsen
Han Ji Min sắc sảo, bao nhiêu năm vẫn là mỹ nhân top đầu Kbiz. Ảnh: Newsen
Jo In Sung chưa bao giờ khiến trái tim fangirl ngừng thổn thức. Ảnh: Newsen
Thời gian chỉ càng tô điểm thêm nét điềm đạm, quyến rũ của nam tài tử. Ảnh: Xports News
Không sánh đôi với các mỹ nhân, Jo In Sung dự thảm đỏ cùng Eum Moon Suk. Ảnh: Newsen
Bộ đôi có nhiều cử chỉ thân thiết trên thảm đỏ. Ảnh: Ilgan Sports
Sau khi Wanna One tan rã, Park Ji Hoon chuyển hướng diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: Xports News
Ở ngôi sao sinh năm 1999 có cả nét đáng yêu lẫn mạnh mẽ. Ảnh: Xports News
Park Ji Hoon tạo dáng "chố chang" thương hiệu. Ảnh: Xports News
Jang Da Ah - chị gái của "công chúa Kpop" Jang Won Young. Ảnh: Xports News
Cô gái sinh năm 2002 mang nét đẹp nền nã, thanh lịch chuẩn diễn viên. Ảnh: Newsen
Park Ji Hyun "cân" đẹp bộ váy kén dáng. Ảnh: Xports News
Mỹ nhân 32 tuổi vừa sang chảnh, vừa ngọt ngào. Ảnh: Newsen
Jeon Mi Do khoe vóc dáng thon gọn với đầm ren ống. Ảnh: Xports News
Điểm nhấn là chiếc nơ lớn sau lưng. Ảnh: Xports News
Sao trẻ Kim Sia xinh như công chúa trong chiếc váy hồng ngọt ngào. Ảnh: Xports News
Cận cảnh vẻ đẹp trong veo của sao trẻ sinh năm 2008. Ảnh: Newsen
Jeon Do Yeon tung tăng vui vẻ. Ảnh: Xports News
Ngôi sao Ký Sinh Trùng Jo Yeo Jeong. Ảnh: Xports News
Ngôi sao sinh năm 1999 Cho Yi Hyun. Ảnh: Xports News
Gong Min Jeong - diễn viên của phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: Xports News
"Đóa hoa nở muộn" Kim Shin Rok. Ảnh: Xports News
Go Ah Sung yêu kiều với váy đen lấp lánh. Ảnh: Xports News
Park Ji Yeon - diễn viên bộ phim siêu hot Teach You a Lesson. Ảnh: Xports News
"Hồng hài nhi" sinh năm 2000 cực hot Moon Sang Min. Ảnh: Newsen
Tên tuổi Moon Sang Min gắn liền với phim Dưới Bóng Trung Điện, My Name. Ảnh: Newsen
"Ông hoàng phòng vé" Yoo Hae Jin. Ảnh: Xports News
Oh Jung Se - diễn viên phim Điên Thì Có Sao, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Ảnh: Xports News
Diễn viên đình đám Seol Kyung Gu. Ảnh: Newsen
Koo Kyu Hwang tranh thủ hôn gió fan nhưng trông khá khù khoằm. Ảnh: Newsen
Tài tử sinh năm 1982 Kim Min. Ảnh: Xports News
Rapper nổi tiếng Swings. Ảnh: Newsen
Diễn viên sinh măm 1994 Lee Jong Won. Ảnh: Newsen
Nữ diễn viên Lee Jung Eun của phim Ký Sinh Trùng lựa chọn phong cách menswear mạnh mẽ. Ảnh: Xports News
MC thảm đỏ là Ahn So Young và Kim Jin Woong. Ảnh: Aju news
Nguồn: Newsen, Xports News