Mỗi lần Uyển Ân trổ tài vào bếp nấu nướng đều gây chú ý.

Có anh trai là người nổi tiếng sành ăn, Uyển Ân dường như cũng thừa hưởng niềm đam mê đặc biệt dành cho ẩm thực. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh những bàn tiệc thịnh soạn, món ngon hấp dẫn hay cả những bữa ăn vỉa hè bình dị. Bên cạnh sở thích thưởng thức đồ ăn, khả năng nấu nướng của cô cũng khiến nhiều người tò mò.

Thỉnh thoảng, Uyển Ân lại đăng tải vlog ghi lại cảnh tự tay chuẩn bị đồ ăn tại nhà. Nữ diễn viên từng chia sẻ trong giai đoạn áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giảm cân, cô ưu tiên tự nấu nướng nhằm kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Bởi vậy, thực đơn khi ấy thường xoay quanh những món khá đơn giản như đồ luộc, hấp hoặc trộn, vừa dễ thực hiện vừa phù hợp với chế độ ăn.

Uyển Ân từng đăng vlog tự tay vào bếp nấu nướng bữa ăn

Cô chế biến đơn giản, phù hợp với chế độ ăn khoa học

Thực đơn của Uyển Ân là các món tốt cho sức khoẻ

Uyển Ân hài hước tiết lộ cô vụng về trong nấu nướng

Đáng chú ý, có lần Uyển Ân còn cùng Pháp Kiều vào bếp chuẩn bị một mâm cơm mang đậm hương vị miền Tây. Nữ diễn viên tự tay đi chợ, lựa chọn nguyên liệu rồi bắt tay thực hiện các món quen thuộc như canh chua, thịt kho và rau muống xào. Dù quá trình nấu nướng có đôi chút vụng về, thành quả cuối cùng vẫn khá tươm tất, đủ món và trông vô cùng bắt mắt.

Những khoảnh khắc đời thường này phần nào cho thấy một khía cạnh gần gũi của Uyển Ân ngoài màn ảnh. Không cần những món ăn quá đắt đỏ hay cách bày biện cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn có thể tự chuẩn bị một bữa cơm gia đình với những món quen thuộc, đậm chất Việt Nam.

Uyển Ân từng vào bếp nấu bữa cơm miền Tây cùng Pháp Kiều

Uyển Ân chỉ nấu nướng món đơn giản, đôi khi còn gặp sự cố nấu nướng

Bữa ăn đậm chất miền Tây của em gái Trấn Thành

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, là em gái út của nghệ sĩ Trấn Thành. Dù có anh trai nổi tiếng trong showbiz, cô không muốn dựa dẫm vào danh tiếng gia đình mà lựa chọn từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất. Bắt đầu tham gia các dự án phim ảnh với những vai diễn nhỏ từ năm 2017, Uyển Ân dần tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên đến từ vai chính trong Nhà bà Nữ – bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, từng đạt doanh thu ấn tượng tại phòng vé. Vai diễn này giúp Uyển Ân được khán giả biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023. Từ đây, cái tên Uyển Ân dần có chỗ đứng riêng thay vì chỉ được nhắc đến với danh xưng em gái Trấn Thành.

Uyển Ân xây dựng sự nghiệp riêng dù là em gái Trấn Thành

Trong những chia sẻ trước đây, Uyển Ân từng xem anh trai là người thầy lớn, giúp cô học hỏi về nghề diễn cũng như cách ứng xử trong môi trường giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn muốn tự mình bước đi trên con đường riêng, không ngừng trau dồi khả năng để được công nhận bằng thực lực.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống tình cảm của Uyển Ân thời gian gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên đang vướng nghi vấn hẹn hò rapper Negav sau loạt động thái và khoảnh khắc chung khiến cư dân mạng chú ý. Dù vậy, cả hai hiện chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Uyển Ân cũng là người rất sành ăn

Cô vướng tin đồn hẹn hò Negav

Ảnh: FBNV