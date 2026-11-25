Loạt ảnh sinh nhật 9 tuổi của con gái lớn nhà Phàn Thiếu Hoàng khiến cộng đồng mạng xứ Trung trầm trồ, khi cô bé sở hữu gương mặt đẹp tựa búp bê, đúng kiểu "trúng xổ số gen di truyền".

Ngày 21/11, nữ diễn viên Giả Hiểu Thần, vợ của tài tử võ thuật Phàn Thiếu Hoàng, đăng tải trên Weibo loạt ảnh mừng sinh nhật 9 tuổi của con gái lớn Tiểu Phạn Đâu. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng ngay tại phòng khách, với dây chữ Happy Birthday, bóng bay số 9 màu hồng và chiếc bánh kem hai tầng sắc cầu vồng vẽ mặt cười, đính dâu tây, việt quất cùng tấm thiệp chocolate ghi lời chúc "Đâu Đâu sinh nhật vui vẻ".

Tiểu Phạn Đâu bên chiếc bánh kem mừng sinh nhật 9 tuổi. Ảnh: Weibo nhân vật

Nhân vật chính của bữa tiệc đội chiếc mũ sinh nhật nhỏ xíu màu hồng, mặc bộ đồ ngủ họa tiết hoa nhã nhặn, ôm thú bông ngồi trước bánh kem. Không cần trang điểm hay váy áo cầu kỳ, gương mặt của cô bé vẫn đủ khiến dân mạng phải dừng lại thật lâu: làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn trong veo, sống mũi thanh, các đường nét hài hòa đến mức nhiều người ví như búp bê sống. Không ít bình luận gọi Tiểu Phạn Đâu là ví dụ điển hình cho cái gọi là "trúng xổ số gen di truyền".

Cô bé gây ấn tượng với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn và đường nét hài hòa như búp bê. Ảnh: Weibo nhân vật

Không ít dân mạng gọi Tiểu Phạn Đâu là ví dụ điển hình của "trúng xổ số gen di truyền". Ảnh: Weibo nhân vật

Trong loạt ảnh còn có em gái Tiểu Phạn Đoàn, năm nay 6 tuổi, với mái bằng và đôi mắt tròn lanh lợi. Ở bức ảnh gia đình bốn người, Phàn Thiếu Hoàng xuất hiện giản dị trong chiếc áo phông đen, còn Giả Hiểu Thần vẫn giữ nhan sắc trẻ trung dù đã bước sang tuổi 44.

Gia đình bốn người của Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần trong ngày sinh nhật con gái lớn. Ảnh: Weibo nhân vật

Tiểu Phạn Đâu (trái) cùng em gái Tiểu Phạn Đoàn. Ảnh: Weibo nhân vật

Mẹ là "nữ thần" màn ảnh, bố là ngôi sao võ thuật

Nhìn sang bố mẹ, không khó để lý giải nhan sắc của Tiểu Phạn Đâu. Giả Hiểu Thần sinh năm 1982 tại Tế Nam, Sơn Đông, mang một nửa dòng máu dân tộc Hồi nên sở hữu đường nét sâu và thanh tú. Thời còn đóng phim ở Hong Kong, cô từng được mệnh danh là "nữ thần của cánh trạch nam". Theo HK01, Tiểu Phạn Đâu gần như là phiên bản thu nhỏ của mẹ, từ làn da trắng đến ánh mắt có hồn, trong khi cô em Tiểu Phạn Đoàn lại được nhận xét giống bố như đúc. Dịp Halloween vừa qua, khi cả nhà đi Universal Studios Bắc Kinh, Tiểu Phạn Đâu cũng từng được dân mạng phong danh hiệu "sao nhí đẹp nhất".

Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần bắt đầu hẹn hò từ năm 2012, kết hôn trong một hôn lễ kín đáo tại Hong Kong ngày 1/1/2016. Tháng 11/2017, con gái lớn chào đời, đến tháng 10/2020 hai vợ chồng đón thêm Tiểu Phạn Đoàn. Sau khi lập gia đình, Giả Hiểu Thần giảm hẳn hoạt động nghệ thuật, cùng chồng con định cư tại Bắc Kinh. Cô thường xuyên chia sẻ chuyện nhà trên mạng xã hội, không ít lần "tố" chồng đãng trí, hay quên cả ngày kỷ niệm cưới, thậm chí từng dính tin đồn rạn nứt. Dù vậy, sau gần 11 năm, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn được nhận xét là bình yên và hạnh phúc.

Phàn Thiếu Hoàng sinh năm 1973 tại Hong Kong, là con trai của nam diễn viên võ thuật thập niên 1970 Phàn Mai Sinh. Anh theo học võ từ năm 14 tuổi và ra mắt điện ảnh năm 1986 qua phim "Chấp pháp tiên phong" bên cạnh Nguyên Bưu. Với khán giả Việt Nam, anh để lại dấu ấn sâu đậm với vai Hư Trúc trong "Thiên Long Bát Bộ" (1997) của TVB và vai võ sư hung hăng Kim Sơn Trảo trong "Diệp Vấn" (2008) cùng phần tiếp theo. Ngoài hai cô con gái với Giả Hiểu Thần, nam diễn viên còn có hai người con riêng từ mối quan hệ trước.