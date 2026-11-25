Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, thực tế cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2023.

Dù đã đường ai nấy đi, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con gái. Mới đây, một bài đăng của Mạc Anh Thư khiến cư dân mạng quan tâm đến cách cả hai đồng hành sau ly hôn.

Cụ thể, cô chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện kèm giao dịch chuyển khoản từ Huy Khánh. Bài đăng đính kèm dòng trạng thái: "2 mẹ con ngày nào cũng gửi tín hiệu cho ba giàu thiệt giàu để tạo điều kiện cho mẹ con Cát được sống trong nhung lụa".

Trong tin nhắn xuất hiện lời nhắn từ nam diễn viên: "Gửi em tiền hôm 2 mẹ con đi chơi". Khi nhận tiền, Mạc Anh Thư cũng vui vẻ đáp lại: "Đội ơn nha tài trợ". Cách trò chuyện thoải mái của cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi vì cách cư xử văn minh sau khi ly hôn.

Mạc Anh Thư chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện với chồng cũ Huy Khánh trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Dù đã đường ai nấy đi, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV

Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, thực tế cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2023. Cặp đôi khép lại hành trình 12 năm gắn bó do khác biệt quan điểm sống. Mạc Anh Thư từng khẳng định cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, không liên quan đến người thứ ba. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ liên lạc và cùng quan tâm đến con gái chung.

Sau ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái Cát Cát, tên thật Trần Khánh Ngọc Uyên, sang Phần Lan học tập và sinh sống từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Huy Khánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Dù cách xa về địa lý, cả hai vẫn duy trì sự kết nối để cùng chăm sóc và lo lắng cho con.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư xác nhận ly hôn vào tháng 3/2025, thực tế cả hai đã hoàn tất thủ tục từ cuối năm 2023. Ảnh: FBNV

Sau hơn hai năm sinh sống tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dần ổn định cuộc sống, vừa chăm sóc con gái vừa duy trì công việc kinh doanh online. Tháng 6/2026, cựu người mẫu chia sẻ tin vui khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau 2,5 năm học tập.

Tuy nhiên, hành trình bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mạc Anh Thư từng thừa nhận có lúc cảm thấy hối hận về quyết định sang Phần Lan, nhưng cho biết cô vẫn chọn tiếp tục cố gắng và xem những trải nghiệm đã qua là động lực để bản thân tiến bộ hơn.

Gần 3 năm sau khi kết thúc hôn nhân, Huy Khánh và Mạc Anh Thư vẫn duy trì cách ứng xử tôn trọng, văn minh. Dù mỗi người đã có cuộc sống riêng, sự đồng hành trong việc chăm sóc con gái tiếp tục là điểm kết nối giữa cả hai.