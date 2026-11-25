Mối quan hệ giữa Lisa (BLACKPINK) - Jungkook (BTS) ở thời điểm hiện tại đã trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán.

Sáng 6/11, tờ Koreaboo cho hay, Lisa (BLACKPINK) và Jungkook (BTS) vừa dính nghi vấn đã “gương vỡ lại lành” sau 5 năm chia tay nhau. Nghi vấn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 nguồn tin ẩn danh do tờ báo Koreaboo thu thập được.

Nguồn tin ẩn danh cho biết: “Thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ có tên gồm 2 màu sắc và thành viên em út của nhóm nhạc nam có tên gồm 3 chữ cái được cho là đã nối lại tình xưa sau 1 mối quan hệ mập mờ từ nhiều năm trước. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cặp đôi này từng có thời gian qua lại vào năm 2019 trước thời điểm danh tiếng toàn cầu của họ bùng nổ. Nhưng do đó không phải thời điểm phù hợp để tiết lộ chuyện hẹn hò cộng thêm những áp lực từ công ty quản lý nên cả 2 mới không công khai mối quan hệ. Dẫu vậy, 2 thần tượng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp đáng ngạc nhiên nhờ hội bạn thân sinh năm 97. Nữ idol từng công khai thừa nhận trong phim tài liệu mới đây rằng, vì tôn trọng đàng trai nên cô đã gọi điện xin phép anh trước khi tung ra bài hát nói về mối tình tan vỡ của họ. Được biết, bài hát này được sáng tác và phát hành trong khoảng thời gian nam idol đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Cũng trong bộ phim tài liệu mới đây, nữ idol thú nhận rằng cô không nghĩ có khán giả nào thực sự đoán đúng danh tính chàng trai trong bài hát nói trên. Có thời điểm nữ thần tượng vướng tin hẹn hò với 1 người thừa kế nhà tỷ phú, nên cô và nam thần tượng trong nhóm nhạc 3 chữ cái khi ấy chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết sau khi lặng lẽ chia tay vị thiếu gia nhà tài phiệt kia, nữ idol đã kết nối lại ở mức độ sâu sắc hơn với nam thần tượng đến từ nhóm nhạc 3 chữ cái và cặp đôi idol cũng chính thức “gương vỡ lại lành”. Tới lần này, 2 thần tượng giữ kín mối quan hệ giữa lịch trình bận rộn của họ”.

Cộng đồng mạng đang lan truyền thông tin ẩn danh về em út nhóm nhạc nữ có tên 2 màu sắc và em út đến từ nhóm nam 3 chữ cái. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đồng loạt suy đoán Lisa - Jungkook chính là cặp đôi thần tượng được nhắc đến trong thông tin ẩn danh, còn chàng thiếu gia nhà tài phiệt không ai khác chính là CEO Frédéric Arnault - tình cũ của em út BLACKPINK.

Kết hợp với tin đồn Lisa - Jungkook từng hẹn hò hồi năm 2019 và chia tay nhau trong năm 2021, nhiều khán giả nhận định, cặp đôi idol đình đám đã tái hợp sau 5 năm “đường ai nấy đi”. Và em út BLACKPINK được cho là chỉ thực sự nối lại tình xưa với Jungkook sau khi cô chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với tỷ phú Frédéric Arnault. Đáng nói, nếu nguồn tin nói trên là sự thật thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Lisa - Jungkook đã trở nên mặn nồng hơn cả lúc trước.

Hiện tại, cả Lisa lẫn Jungkook đều chưa có động thái lên tiếng giữa nghi vấn tái hợp.

Lisa được cho là đã tái hợp với Jungkook sau khi chia tay thiếu gia Frédéric Arnault. Ảnh: X

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới đã chính thức khép lại hồi đầu năm nay. Ảnh: X

Trên thực tế, những nghi vấn xung quanh mối quan hệ của Lisa - Jungkook đã âm ỉ từ nhiều năm trước. Có thông tin cho hay Jungkook - Lisa tìm hiểu nhau từ cuối năm 2018, chính thức hẹn hò sau đó 1 năm và chia tay hồi năm 2021. Vào năm 2019, cả 2 đã đeo nhẫn đôi thuộc dòng nhẫn cưới cao cấp Cartier. Họ cũng được cho là diện đồ đôi khá nhiều lần. Năm 2020, Jungkook được cho là đã góp giọng trong giai điệu quảng bá chiến dịch BVLGARI toàn cầu của Lisa. Năm 2021, Lisa công khai diện đồ từ thương hiệu thời trang Jungkook đồng sáng lập, cặp đôi cùng nuôi 2 cún cưng giống Doberman giống nhau như đúc. Cũng trong năm này, 2 idol được cho là đã “đường ai nấy đi”.

Nghi vấn Lisa - Jungkook hẹn hò từng bị dập tắt khi Lisa hẹn hò với thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault.

Lisa - Jungkook từng bị soi ra nhiều dấu hiệu hẹn hò với nhau trong quá khứ. Ảnh: X

Tới năm 2025, tin đồn hẹn hò giữa Lisa - Jungkook bất ngờ gây chú ý trở lại ở thời điểm nữ ca sĩ phát hành MV short film lãng mạn cho ca khúc DREAM. Từng chi tiết trong MV này đều được mổ xẻ kỹ lưỡng. Khán giả cho rằng nữ idol đang ẩn ý về chuyện tình năm 2019, với hàng loạt ngôi sao nam trong vòng nghi vấn. Trong số đó, Jungkook là cái tên được réo gọi nhiều nhất.

Những động thái của Jungkook khi ấy cũng khiến cư dân mạng phải xôn xao. Ngay trước khi Lisa tung MV, Jungkook chia sẻ ca khúc Stay của Gracie Adams. Ca khúc này được xem như lời đáp lại DREAM của Lisa, với phần lời là: “Liệu em có thể ôm anh mà chẳng cần nói gì không? Chúng ta có thể thử quay về nơi bắt đầu” .

Sau khi Lisa tung MV, Jungkook tiếp tục chia sẻ ca khúc Weather của Novo Amor. Đáng nói, bìa minh họa ca khúc Weather mang màu sắc khá tương đồng với MV DREAM của Lisa. Còn Lisa dường như cũng đáp lại bằng cách diễn xuất với Kentaro Sakaguchi - nam thần Nhật Bản có gương mặt hao hao Jungkook.

2 ca khúc Jungkook chia sẻ được cho là đáp lại MV DREAM của Lisa. Ảnh: X

Fan soi ra rằng Kentaro Sakaguchi khá giống Jungkook. Ảnh: X

Và đến nay sau khi Lisa chính thức chia tay tỷ phú Frédéric Arnault, cô đã bất ngờ dính nghi vấn “gương vỡ lại lành” với Jungkook.

Nguồn: Koreaboo