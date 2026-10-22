Chuyện gì đang xảy ra với Huy Khánh sau khi ly hôn Mạc Anh Thư?

Trước đó khoảng 1 tuần, Huy Khánh cũng từng đăng tải dòng trạng thái về việc khép lại một mối quan hệ.

Tối 21/10, viễn viên Huy Khánh thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài về chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Nam diễn viên đề cập đến việc chia tay, không còn phù hợp để đồng hành và quan điểm không nên níu kéo khi một người muốn rời đi. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhất là khi Huy Khánh từng xác nhận đã ly hôn Mạc Anh Thư sau 12 năm gắn bó.

Trong bài đăng, Huy Khánh viết: "Đừng trách người ra đi, cũng đừng vội trách một người không chung tình". Anh cho rằng có những mối quan hệ từng xuất phát từ tình cảm chân thành, nhưng đến một thời điểm, cả hai nhận ra không còn phù hợp để tiếp tục bên nhau. Nam diễn viên cũng chia sẻ quan điểm rằng rời đi không nhất thiết là vì đã hết thương, mà đôi khi là lựa chọn khi không thể cùng nhau xây dựng tương lai như mong đợi.

Huy Khánh kết lại bằng lời nhắn: "Nếu một ngày người muốn đi, hãy để họ đi. Không oán trách, không níu kéo. Bởi biết đâu, đó lại là điều tốt hơn cho cả hai". Dù nội dung bài viết khiến nhiều người chú ý, nam diễn viên không đề cập đến người cụ thể hay cho biết nguyên nhân đăng tải.

Tối 21/10, diễn viên Huy Khánh thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài về chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhất là khi Huy Khánh từng xác nhận đã ly hôn Mạc Anh Thư sau 12 năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Trước đó khoảng 1 tuần, nam diễn viên cũng từng đăng tải dòng trạng thái về việc khép lại một mối quan hệ, ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp. Huy Khánh viết: "Có những ngày phải khép lại một cuộc tình, buông bỏ một nghĩa anh em.

Không phải hết thương, cũng chẳng phải hết nghĩa, mà vì đã đến lúc ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp. Hết là không còn nữa. Kết thúc là chọn không để bắt đầu. Đời người, đôi khi phải biết dừng đúng lúc, để giữ lại chút bình yên cho chính mình". Do liên tiếp có những chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội thời gian qua nên netizen đang bàn tán xôn xao về tình trạng hiện tại của Huy Khánh.

Trước đó khoảng 1 tuần, nam diễn viên cũng từng đăng tải dòng trạng thái về việc khép lại một mối quan hệ. Ảnh: FBNV

Huy Khánh và Mạc Anh Thư từng có 12 năm gắn bó trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2023. Thông tin được Mạc Anh Thư xác nhận vào tháng 3/2025. Cô cho biết quyết định chia tay không liên quan đến người thứ ba, đồng thời khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc con gái.

Sau ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan sinh sống, còn Huy Khánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì sự kết nối trong việc nuôi dạy con.

Huy Khánh và Mạc Anh Thư từng có 12 năm gắn bó trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2023.

Sau ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan sinh sống, còn Huy Khánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Sau hơn hai năm sinh sống tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dần ổn định cuộc sống, vừa chăm sóc con gái vừa duy trì công việc kinh doanh online. Tháng 6/2026, cựu người mẫu chia sẻ tin vui khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau 2,5 năm học tập. Tuy nhiên, hành trình bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mạc Anh Thư từng thừa nhận có lúc cảm thấy hối hận về quyết định sang Phần Lan, nhưng cho biết cô vẫn chọn tiếp tục cố gắng và xem những trải nghiệm đã qua là động lực để bản thân tiến bộ hơn.