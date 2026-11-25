Nam diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi công bố tin chia tay chỉ 1 ngày.

Vào ngày 24/11, khán giả "khóc ròng" khi cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon thông báo chia tay sau 3 năm 7 tháng công khai hẹn hò. Chưa đầy 1 ngày sau, Lee Do Hyun đã lộ diện trước công chúng. Trong chiều tối ngày 25/11, nam diễn viên xuất hiện tại sân bay Incheon để bay sang Manila, Philippines dự sự kiện.

Từng biểu cảm, cử chỉ của ngôi sao sinh năm 1995 sau cuộc chia tay đều được "soi" triệt để. Có thể thấy rằng thần sắc của Lee Do Hyun khá tươi tắn và tích cực, gương mặt cũng đầy đặn hơn so với lần xuất hiện tại lễ trao giải Melon Music Awards cách đây 10 ngày. Lúc ấy, trông Lee Do Hyun sụt cân khá nhiều, gương mặt hốc hác khác với vẻ ngoài rạng rỡ thường thấy.

Trong chiều tối ngày 25/11, nam diễn viên xuất hiện tại sân bay Incheon để bay sang Manila, Philippines dự sự kiện. Ảnh: MK

Ảnh: Dispatch

Trông anh đã tươi tắn, tích cực hơn. Ảnh: Dispatch

Ảnh: MK

Gương mặt đầy đặn hơn cũng đã trở lại. Ảnh: Newsen

Sau khi Melon Music Awards kết thúc, đã có nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng cho nam diễn viên sinh năm 1995: "Anh ấy có vẻ đã giảm cân rất nhiều", "Gương mặt nhỏ đi một nửa luôn", "Có chuyện gì không ổn sao?", "Có phải Lee Do Hyun giảm cân cho vai diễn mới không?"... Tuy nhiên đến nay, nhiều người suy đoán vẻ ngoài hốc hác của Lee Do Hyun có thể liên quan đến sự căng thẳng về mặt cảm xúc hoặc sự thay đổi trong tâm trạng sau khi chia tay Lim Ji Yeon.

Tại Melon Music Awards hôm 14/11, Lee Do Hyun khiến dân tình phát hoảng khi xuất hiện với vẻ gầy gò, hốc hác. Ảnh: Sports Seoul

Lúc này, công chúng chưa biết anh chia tay Lim Ji Yeon. Ảnh: Sports Seoul

Cặp đôi nên duyên từ bộ phim The Glory dù không đóng vai tình nhân. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon nên duyên dù thuộc 2 chiến tuyến trong The Glory. Ảnh: X

Thậm chí, họ còn vượt qua được giai đoạn yêu xa khi Lee Do Hyun nhập ngũ. Đúng ngày mùng 1 Tết năm nay, Lim Ji Yeon đã nhấn nút theo dõi tài khoản của 1 wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới) nổi tiếng. Đây được động thái cho thấy cặp đôi The Glory chuẩn bị về chung một nhà, nhưng đáng tiếc đến nay họ đã chia tay.

Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau. Chỉ mới hồi tháng 7, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ ở sân golf. Chính vì vậy, người hâm mộ không khỏi "khóc ròng" tiếc nuối khi chuyện tình đẹp tan vỡ.