Lee Do Hyun sa sút tâm trạng thấy rõ sau khi đổ vỡ với Lim Ji Yeon.

Khán giả toàn châu Á hiện tiếc hùi hụi cho cặp đôi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Hai diễn viên hàng đầu xứ Hàn đã thông báo chia tay sau hơn 3 năm hẹn hò vào chiều 24/11. Nguyên nhân rạn nứt được nguồn tin trong giới tiết lộ là Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon có lịch trình làm việc quá bận rộn, dẫn đến việc họ không có thời gian gặp nhau và ngày càng trở nên xa cách.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon không chia sẻ thời điểm chia tay. Tuy nhiên, sau khi soi lại nhiều hint cũ, truyền thông Hàn Quốc suy đoán cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám đã chia tay vào khoảng đầu tháng 10. Đáng chú ý, vào ngày 6/10, Lee Do Hyun từng đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tham dự Tuần lễ Thời trang Milan. Trong đó, một bức ảnh có dòng thông điệp tiếng Anh đầy tâm trạng: "Yêu em nhiều hơn cả cách em yêu chính bản thân mình". Ở thời điểm ấy, bài đăng này của nam diễn viên không gây quá nhiều chú ý, nhưng khi đặt trong bối cảnh chuyện tình cảm đổ vỡ hiện tại, câu nói này bất ngờ khiến dân mạng suy ngẫm.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon gây sốc với thông báo chia tay vào ngày 24/10. Dựa trên những bài đăng, động thái cũ, truyền thông Hàn suy đoán cặp sao đã đường ai nấy đi vào khoảng đầu tháng 10. Ảnh: X.

Vào ngày 6/10, nam diễn viên bức ảnh có dòng thông điệp tiếng Anh đầy tâm trạng: "Yêu em nhiều hơn cả cách em yêu chính bản thân mình". Ảnh: Instagram.

Đặc biệt, diện mạo của Lee Do Hyun tại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) hôm 14/11 càng khiến công chúng xót xa. Nam diễn viên xuất hiện với đôi mắt đượm buồn, gương mặt gầy gò, hốc hác và thần sắc có phần mệt mỏi. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận, làm dấy lên suy đoán rằng tài tử The Glory vẫn chưa thể nguôi ngoai sau đổ vỡ tình cảm. Dù đã được cho là chia tay hơn một tháng, Lee Do Hyun vẫn bị cư dân mạng nhận xét trông như đang chìm trong nỗi buồn hậu thất tình, chưa thể quên được Lim Ji Yeon.

Tham dự lễ trao giải Melon Music Awards (MMA), Lee Do Hyun xuất hiện với diện mạo gầy gò, buồn bã. Anh được cho là sa sút tâm trạng vì đổ vỡ tình cảm với Lim Ji Yeon. Ảnh: X.

Đến ngày 9/10, Lim Ji Yeon gây chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Seoul Drama Awards 2026 với mái tóc ngắn đầy mới lạ. Thời điểm đó, màn thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại sau những ồn ào tình cảm gần đây, không ít khán giả bắt đầu suy đoán rằng Lim Ji Yeon đã quyết định F5 diện mạo, làm mới hình ảnh như một cách đánh dấu chương mới trong cuộc sống sau khi chuyện tình cảm tan vỡ.

Lim Ji Yeon bất ngờ cắt phăng mái tóc dài, được cho là F5 bản thân sau khi chia tay bạn trai. Ảnh: X.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ bén duyên qua bộ phim The Glory. Cả hai nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Khi Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun không thể đi đến 1 cái kết đẹp. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Naver