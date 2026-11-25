Chị Đẹp đình đám cũng vừa có động thái nóng giữa tin tức rạn nứt hôn nhân.

Chiều 24/11, tờ Line Today cho hay, Giả Tịnh Văn (Chị Đẹp Đạp Gió mùa 4) và tài tử Tu Kiệt Khải hiện đang dính tin rạn nứt hôn nhân sau 11 năm kết hôn. Theo nguồn tin, kể từ sau khi dính vào bê bối trốn nghĩa vụ quân sự, tính tình của Tu Kiệt Khải bỗng trở nên khá nóng nảy. Bình thường anh hay tụ tập cùng một nhóm sao nam, phần lớn là những người đã làm chồng, làm cha. Chẳng ai ngờ sau đó, Tu Kiệt Khải lại bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với vợ của một nam nghệ sĩ tại quán bar. Được biết, người phụ nữ này là phú bà khá nổi tiếng trong giới thượng lưu tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tu Kiệt Khải thậm chí còn khoác tay phú bà và sau đó cả 2 cùng nhau rời đi trên một chiếc taxi. Khi ấy, Giả Tịnh Văn đang quay phim ở Trung Quốc. Đáng nói, phú bà nói trên sau đó cũng đã ly hôn chồng.

Chưa hết, Tu Kiệt Khải còn bị tố cướp hợp đồng quảng cáo của bà xã Giả Tịnh Văn. Nguồn tin cho biết, Một nhãn hàng thẩm mỹ y khoa vốn định mời Giả Tịnh Văn hợp tác, nhưng trong quá trình trao đổi, Tu Kiệt Khải bất ngờ trở thành người được giới thiệu cho phía nhãn hàng và cuối cùng chính anh đã nhận hợp đồng này.

2 sự việc nêu trên được cho là đã châm ngòi cho khủng hoảng hôn nhân của Giả Tịnh Văn - Tu Kiệt Khải.

Chồng Giả Tịnh Văn vướng nghi vấn ngoại tình với phú bà trong bar. Ảnh: Line Today

Ngay giữa tâm bão ồn ào, phía Giả Tịnh Văn đã chính thức lên tiếng làm rõ nhiều vấn đề quan trọng. Đối với thông tin bị chồng cướp hợp đồng làm người mẫu đại diện thương hiệu, Giả Tịnh Văn cho hay: “Trong ký ức của tôi thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy”. Trong khi đó, quản lý của nữ minh tinh bổ sung thêm rằng vợ chồng Giả Tịnh Văn trực thuộc 2 công ty quản lý khác nhau, và dựa trên nguyên tắc bảo mật thì vốn dĩ cả 2 ngôi sao sẽ không chia sẻ chi tiết công việc cho nhau, đây cũng là thông lệ chung trong giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc).

Đối với thông tin Tu Kiệt Khải thân mật, đi chung xe với phú bà, Giả Tịnh Văn cho biết bản thân cô nắm rất rõ tình hình sự việc lúc đó, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của chồng mình vốn chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Điều khiến nữ diễn viên cảm thấy khó hiểu đó là buổi tụ tập này vốn dĩ đã diễn ra từ nhiều năm trước, thế nhưng bây giờ đột nhiên lại bị đào bới lên nhằm tạo dư luận tiêu cực cho chồng cô.

Về việc có quen biết phú bà nói trên hay không, Giả Tịnh Văn thẳng thắn cho biết trước đây trong vài buổi tụ họp của các con, cô cũng từng gặp mặt đối phương nhưng ngoài đời cả 2 không thân thiết với nhau.

Giả Tịnh Văn đứng về phía chồng giữa tâm bão ồn ào. Ảnh: Line Today

Giả Tịnh Văn nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Tiểu Lý Phi Đao, Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2003), Chí Tôn Hồng Nhan, Thần Y Hiệp Nữ… Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên lại lắm truân chuyên.

Giả Tịnh Văn từng lên xe hoa với thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo nhưng bị gia đình nhà trai dè bỉu đủ điều. Mẹ Tôn Chí Hạo nghi ngờ Giả Tịnh Văn giăng bẫy con trai, vì vậy nhất quyết đòi xét nghiệm ADN của bé Tôn Linh Xuyến (tên thân mật là Ngô Đồng) mới chịu thừa nhận 2 mẹ con nữ minh tinh họ Giả.

Sau khi kết hôn, Tôn Chí Hạo vẫn không bỏ được thói lăng nhăng, thường xuyên bị bắt gặp đi quán bar, tiệc tùng cùng những người đẹp khác và còn ra tay bạo hành Giả Tịnh Văn. Quá đau khổ, tủi nhục, nữ thần xứ Đài quyết định ly hôn. Cô chấp nhận trả lại tiền sính lễ, từ bỏ quyền sở hữu một số bất động sản và bồi thường hàng triệu NDT (hàng chục tỷ đồng) cho chồng cũ để giành quyền nuôi con.

Giả Tịnh Văn trải qua cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với đại gia Tôn Chí Hạo. Ảnh: X

Năm 2015, nàng “Triệu Mẫn” lên xe hoa với “hồng hài nhi” kém 9 tuổi Tu Kiệt Khải. Ai cũng nghĩ Giả Tịnh Văn đã tìm được “chân mệnh thiên tử” của đời mình nhưng trên thực tế, cuộc hôn nhân lần 2 của cô vẫn phải đối mặt với quá nhiều sóng gió.

Ngoài ồn ào ngoại tình mới đây, Tu Kiệt Khải còn đang phải đối mặt với hình phạt 2 năm 8 tháng tù giam vì có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Anh hiện được tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa xét xử cuối cùng.

Tu Kiệt Khải vướng vòng lao lý trước khi dính nghi vấn “cắm sừng” Giả Tịnh Văn. Ảnh: X

Nguồn: Line Today