Sự xuất hiện của Lee Min Ho sau khi lấy lại phong độ nhan sắc đã vô tình cướp hết spotlight của dàn nghệ sĩ có mặt tại thảm đỏ Rồng Xanh 2026.

Thảm đỏ lễ trao giải Rồng Xanh 2026 hiện là chủ đề hot nhất khắp các nền tảng MXH châu Á. Và không ngoa khi nói sự xuất hiện của Lee Min Ho chính là chủ đề được nhiều người quan tâm nhất. Năm nay, Lee Min Ho có tên trong đề cử Nam phụ xuất sắc nhất của Rông Xanh với bộ phim The Assassin(s). Anh sẽ cạnh tranh cùng những cái tên nặng ký như Koo Kyo Hwan (Colony), Oh Jung Se (Wild Sing), Um Mun Suk (HOPE) và Zo In Sung (Possible Love).

Không hổ danh là "ông chồng quốc dân", Lee Min Ho xuất hiện trên thảm đỏ với bộ trang phục suit lịch lãm, bảnh bao. Ngay khi anh vừa lộ diện, thảm đỏ và cả truyền thông, mạng xã hội Hàn Quốc cũng như khắp châu Á lập tức bùng nổ. Sau khoảng thời gian xuống sắc vì phát tướng, Lee Min Ho hiện tại đã lấy lại phong độ nhan sắc. Gương mặt của anh thon gọn, đường xương quai hàm sắc nét hơn, không còn phù nề như trước. Qua ống kính cam thường sự kiện, mỹ nam Vườn Sao Băng đình đám năm nào còn gây trầm trồ với làn da không tỳ vết. Nhìn diện mạo của Lee Min Ho ở thời điểm hiện tại, không ít người phải cảm thán "Goo Jun Pyo đã trở lại!".

Lee Min Ho đổ bộ thảm đỏ Rồng Xanh 2026. Clip: X.

, Lee Min Ho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ suit lịch lãm, tôn trọn vẻ phong độ và điển trai. Ảnh: X.

Màn lộ diện của nam tài tử nhanh chóng khuấy đảo truyền thông, mạng xã hội Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Ảnh: X.

Đáng chú ý, sau khoảng thời gian gây bàn tán vì ngoại hình phát tướng, Lee Min Ho hiện đã lấy lại phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: X.

Gương mặt nam diễn viên trở nên thon gọn, đường quai hàm lộ rõ nét, vẻ phù nề trước đây gần như biến mất. Ảnh: X.

Ngay cả qua những khung hình cam thường tại sự kiện, mỹ nam Vườn Sao Băng vẫn ghi điểm với làn da mịn màng, gần như không tì vết. Ảnh: X.

Lee Min Ho sinh năm 1987, ban đầu có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã phải từ bỏ do chấn thương khi còn nhỏ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 2000 với các vai nhỏ trong phim truyền hình và sitcom. Tuy nhiên, 1 tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2006 đã khiến anh phải tạm dừng hoạt động một thời gian, để lại sẹo ở chân và một vết thương ở đùi.

Đến năm 2009, tên tuổi anh vụt sáng với vai thiếu gia Goo Jun Pyo trong siêu phẩm Vườn Sao Băng. Lee Min Ho là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trên toàn cầu, được mệnh danh là "Ông hoàng Hallyu" nhờ sự nghiệp đồ sộ và lượng người hâm mộ khổng lồ khắp châu Á và thế giới. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, sự nghiệp của Lee Min Ho gặp nhiều khó khăn. Ở độ tuổi U40, ngoại hình của anh lên xuống trồi sụt. Nhiều bộ phim anh đóng chính thất bại thảm hại, bị cả công chúng lẫn giới chuyên môn chê bai.

Nguồn: Nate, Naver