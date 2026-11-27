Cứ mỗi độ đông về, những món ăn nóng hổi như bánh trôi tàu, chè sắn lại trở thành thứ được nhiều người Hà Nội tìm kiếm. Giữa vô vàn hàng chè truyền thống, một quán nhỏ trên phố Phan Phù Tiên đang được thực khách truyền tai nhau nhờ món bánh trôi tàu nhân thịt khá lạ miệng.

Mùa đông Hà Nội và món bánh trôi tàu

Hà Nội có những món ăn dường như chỉ thực sự ngon khi thưởng thức vào mùa đông. Dưới cái rét chỉ còn mười mấy độ, được ngồi bên vỉa hè, xuýt xoa thổi từng thìa chè nóng hay cầm trên tay bát bánh trôi tàu nghi ngút khói là một trải nghiệm rất riêng của ẩm thực Thủ đô.

Nếu đã quen với bánh trôi nhân vừng đen hay đậu xanh, có lẽ không phải ai cũng biết ở Hà Nội còn có một phiên bản khá đặc biệt: bánh trôi tàu nhân thịt. Đây vốn không phải món ăn phổ biến, số hàng bán cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vậy, những ngày gần đây, quán Chè Trôi Tàu Lê Béo ở số 61 Phan Phù Tiên bất ngờ được nhiều thực khách tìm đến và truyền tai nhau.

Mang dáng dấp của một hàng chè bình dân lâu năm giữa phố phường Hà Nội, quán không có cách bài trí cầu kỳ. Ngay phía ngoài là những nồi chè lớn đặt cạnh khu vực chế biến, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bên trong, vài bộ bàn ghế nhựa thấp được kê sát nhau, đủ để khách ngồi thưởng thức tại chỗ. Không gian giản dị, có phần hoài niệm, đúng kiểu hàng quà vặt mà nhiều người Hà Nội đã quen thuộc từ lâu.

Thực đơn của quán cũng chủ yếu là những món chè nóng quen thuộc, từ bánh trôi tàu, chè khoai, chè sắn, đỗ đen đến xôi chè bà cốt. Đáng chú ý nhất là món bánh trôi nhân thịt có giá 30.000 đồng/bát, trong khi các loại chè và bánh trôi nhân truyền thống đồng giá 20.000 đồng. Ngoài ra, quán còn có sắn hấp cốt dừa với giá 5.000 đồng/lạng.

Những ngày gần đây, quán Chè Trôi Tàu Lê Béo ở số 61 Phan Phù Tiên bất ngờ được nhiều thực khách tìm đến và truyền tai nhau.

Bên ngoài bánh trôi, bên trong nhân thịt – sự kết hợp tưởng lạ mà cuốn

Team Có Như Lời Đồn đã ghé thử một bát bánh trôi tàu nhân thịt và chè sắn nóng trong những ngày Hà Nội trở lạnh. Điều thú vị là bánh trôi ở đây có ba loại nhân gồm thịt, vừng đen và đậu xanh. Những viên bánh được nặn tròn đều tăm tắp, gần như giống hệt nhau, nhưng cô chủ vẫn có thể phân biệt chính xác từng loại nhân khi múc ra bát. Bánh được làm liên tục để đảm bảo độ tươi ngon.

Ngay phía ngoài là những nồi chè lớn đặt cạnh khu vực chế biến, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Bên trong, vài bộ bàn ghế nhựa thấp được kê sát nhau, đủ để khách ngồi thưởng thức tại chỗ

Bát bánh trôi tàu vừa được mang ra khá bắt mắt với những viên bánh trắng ngần nằm trong phần nước đường gừng màu nâu cánh gián. Bên trên là lớp dừa nạo trắng muốt, lạc rang giã dập cùng vừng đen, tạo nên sự kết hợp vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn.

Viên bánh ở đây có kích thước khá lớn, phải dùng thìa xắn thành vài miếng mới có thể thưởng thức hết một viên. Nếu bánh trôi nhân vừng hay đậu xanh đã quá quen thuộc, thì phiên bản nhân thịt chắc chắn là thứ khiến nhiều người tò mò nhất.

Phần nhân bên trong được làm từ thịt băm trộn cùng mộc nhĩ thái nhỏ, thêm chút hạt tiêu và gia vị để tạo độ đậm đà. Khi cắn qua lớp vỏ bánh dẻo mềm, phần nhân thịt hiện ra đầy đặn, có vị mặn thơm và chút giòn sần sật của mộc nhĩ. Nghe qua tưởng chừng khá khó kết hợp, bởi bánh trôi vốn thường gắn với vị ngọt, thế nhưng khi ăn cùng nước đường gừng lại tạo nên một hương vị khá hài hòa.

Bát bánh trôi tàu vừa được mang ra đã khá bắt mắt với những viên bánh trắng ngần nằm trong phần nước đường gừng màu nâu cánh gián

Khi cắn qua lớp vỏ bánh dẻo mềm, phần nhân thịt hiện ra đầy đặn, có vị mặn thơm và chút giòn sần sật của mộc nhĩ

Phần nước dùng cũng là điểm đáng chú ý. Nước đường không quá đặc hay ngọt gắt, vị ngọt vừa phải, nổi bật hơn cả là mùi gừng thơm rõ rệt. Khi ăn cùng bánh dẻo, nhân thịt đậm đà và phần dừa nạo, lạc rang, tổng thể không hề bị ngấy. Đây cũng là kiểu hương vị rất hợp với những ngày trời lạnh, khi chỉ cần một bát bánh nóng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm bụng.

Nước đường không quá đặc hay ngọt gắt, vị ngọt vừa phải, nổi bật hơn cả là mùi gừng thơm rõ rệt.

Bên cạnh bánh trôi tàu, chè sắn và chè khoai nóng cũng là món đáng thử khi ghé quán. Một bát chè có phần nước sánh dẻo, bên trong là những miếng khoai, sắn được cắt thành từng viên vừa ăn. Sắn mềm, bùi và dẻo quánh nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ đặc trưng, không bị bở nát. Phía trên được rưới thêm cốt dừa trắng béo, điểm xuyết những sợi dừa nạo khiến món chè trông càng hấp dẫn.

Bên cạnh bánh trôi tàu, chè sắn và chè khoai nóng cũng là món đáng thử khi ghé quán

Điểm cộng là chè có vị ngọt nhẹ, không quá đậm đường. Khi xúc một thìa có đủ cả sắn, nước chè sền sệt và chút cốt dừa béo ngậy, cảm giác bùi bùi, thơm thơm rất dễ ăn. Trong tiết trời se lạnh, bát chè nóng hổi nghi ngút khói này quả thực là một lựa chọn khó chối từ.

Một bát chè có phần nước sánh dẻo, bên trong là những miếng khoai, sắn được cắt thành từng viên vừa ăn

Ngoài hai món đã thử, quán còn có chè đỗ đen, chè khoai và xôi chè bà cốt. Đặc biệt, nồi chè đỗ đen nóng được nấu khá sánh, ăn cùng cốt dừa béo ngậy, phù hợp với những ai thích các món chè truyền thống nhưng không chuộng vị ngọt đậm. Xôi chè bà cốt cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, với phần xôi dẻo ăn cùng nước chè thơm mùi gừng.

Được biết, quán chè của cô Lê đã bán khoảng chục năm nay. Hàng quán không quá rộng, cách phục vụ cũng giản dị, nhưng vào những ngày trời lạnh, khu vực trước cửa thường có khách ghé ăn và mua mang về liên tục. Hình ảnh cô chủ thoăn thoắt múc từng bát chè từ những nồi lớn đã trở thành khung cảnh quen thuộc ở góc phố này.

Với mức giá từ 20.000 đồng, đây là một địa chỉ có thể cân nhắc nếu muốn tìm lại hương vị những món quà vặt mùa đông đặc trưng của Hà Nội. Đặc biệt, nếu đã quá quen với bánh trôi nhân vừng đen hay đậu xanh, phiên bản nhân thịt ở quán Lê Béo có lẽ sẽ đem đến một trải nghiệm khá khác biệt.