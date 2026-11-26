Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long thường xuyên nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trên mạng xã hội, Khánh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã, trong đó có loạt video ghi lại cảnh Nguyễn Long tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn hấp dẫn. Từ những món Âu cầu kỳ, món Nhật cho đến các món ăn Việt Nam thân thuộc, thực đơn của hai vợ chồng luôn được thay đổi đa dạng. Đặc biệt, qua những lời chia sẻ đầy hào hứng của nàng hậu, có thể thấy anh Long không chỉ nấu ăn cho có mà còn rất chịu khó tìm tòi, làm những món vợ yêu thích.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Hoa hậu Khánh Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ, cả hai cũng vừa thông báo có con đầu lòng

Ông xã từ đầu tư cá tiền triệu đến dành cả ngày nấu món vợ thèm

Trước đó, câu chuyện ông xã Khánh Vân vào bếp từng được chú ý khi anh đầu tư hẳn một con cá mú đỏ nặng khoảng 3 kg để chế biến bữa ăn cho vợ. Theo thông tin được chia sẻ, cá mú đỏ có giá khoảng 300.000 đồng/kg, riêng phần nguyên liệu chính đã có giá gần 1 triệu đồng. Đáng nói, anh chỉ có khoảng một tiếng để hoàn thành cùng lúc hai món là cá hấp Hong Kong và cá chiên giòn.

Không chỉ đơn giản là sơ chế rồi đem hấp, anh Long còn tự chuẩn bị phần nước sốt từ dầu mè, dầu hào, nước tương, kết hợp với gừng, hành và ớt để làm món cá hấp. Với món cá chiên, anh tách riêng phần thịt và xương, tẩm bột rồi chiên giòn. Thậm chí, phần xương cá còn được tạo hình cong bằng cách cố định với đũa trước khi chiên, giúp thành phẩm trông đẹp mắt chẳng khác gì món ăn tại nhà hàng. Thưởng thức thành quả của chồng, Khánh Vân không tiếc lời khen và liên tục xuýt xoa vì độ ngon của món ăn.

Món cá hấp Hong Kong và cá mú chiên giòn cực hấp dẫn khiến nàng phải hậu khen "ngon chấn động".

Một món khác cũng cho thấy sự chịu khó của Nguyễn Long là bún bò Huế. Khi vợ thèm món ăn này, anh lập tức vào bếp chuẩn bị từ bắp bò hoa, gân bò, chân giò đến các loại gia vị. Đáng chú ý, không chỉ nấu nước dùng, anh còn tự làm sa tế, sơ chế mắm ruốc và chế biến cả chả cua. Tô bún thành phẩm đầy đặn với thịt bò, giò heo, gân bò, chả cua, tiết và rau sống ăn kèm.

Khánh Vân đặc biệt bất ngờ khi biết ông xã tự tay thực hiện cả những công đoạn khá cầu kỳ. Cô nhận xét nước dùng ngọt thanh, chả cua nhiều thịt và dành cho món ăn số điểm hài hước là “10 tỷ điểm”. Nàng hậu còn đùa rằng chưa có món nào làm khó được anh.

Với món bún bò Huế, ông xã Hoa hậu Hoàn vũ 2019 tự tay làm từ sa tế tới chả cua khiến cô bất ngờ

Ngoài ra, Nguyễn Long cũng từng trổ tài với nhiều món khác như mì bò Đài Loan, cơm tấm, phở, gỏi bưởi tôm thịt, tôm sốt mayonnaise hay bún mắm. Những video ghi lại cảnh anh chuẩn bị nguyên liệu, chế biến rồi bày biện thành phẩm thường nhận được nhiều sự chú ý, có video thu hút hàng triệu lượt xem.

Loạt món ăn hấp dẫn do vợ chồng nàng hậu thực hiện

Từ sườn bò Tomahawk, ramen đến mì Ý: Vợ thèm món gì là chồng tìm tòi nấu món đó

Không chỉ có những bữa ăn cầu kỳ được đầu tư nguyên liệu, trên trang cá nhân, Khánh Vân còn nhiều lần khoe những món ngon do chính tay ông xã chuẩn bị. Trong đó, một trong những món khiến nàng hậu thích thú là sườn bò Tomahawk.

“Lần đầu tiên Vân được ăn món sườn bò tomahawk do anh Long Tạp Dề nấu, ăn kèm sốt nấm siêu ngon luôn. Anh Long nói thấy món gì ngon ngon sẽ tìm tòi nấu cho Vân ăn, yêu quá ạ” - cô chia sẻ.

Nhìn qua hình ảnh, đây là một phần ăn khá cầu kỳ. Miếng sườn bò Tomahawk nguyên xương được đặt trên chiếc thớt gỗ lớn, phần thịt cắt lát vừa ăn với màu hồng đẹp mắt. Xung quanh có măng tây xanh, cà chua bi, nấm và lá hương thảo để tăng thêm hương vị. Ăn kèm là phần khoai tây nghiền vàng mịn, được chuẩn bị riêng trong bát thủy tinh. Không chỉ chú trọng hương vị, cách bày biện cũng cho thấy sự chỉn chu của người đứng bếp.

Một trong những món gần đây khiến nàng hậu thích thú là sườn bò Tomahawk.

Một lần khác, ông xã Khánh Vân lại đổi thực đơn với món bún cá. Nàng hậu hào hứng kể về “tô bún cá đặc biệt từ anh Long Tạp Dề”, thậm chí còn ví chiếc tô to chẳng khác nào một chiếc nồi. Theo chia sẻ của cô, nước dùng có vị ngọt thanh, thơm và hơi chua dịu, ăn cùng những miếng cá chiên giòn rụm rất vừa miệng.

Tô bún được chuẩn bị đầy đặn với nước dùng trong, cà chua đỏ, hành lá, thì là cùng những miếng cá chiên vàng ruộm. Bên cạnh hai tô bún còn có thêm đĩa rau xanh và một phần cá chiên để ăn kèm. Nhìn bữa ăn nóng hổi, đủ đầy cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự chăm chút của người nấu.

Không dừng lại ở đó, anh Long còn dành cả ngày để chuẩn bị món mì ramen kiểu Nhật cho vợ. Khánh Vân từng tiết lộ: “Anh Long Tạp Dề dành cả ngày để nấu mì ramen cho Vân ăn, chỉ cần Vân thèm là anh sẽ cố gắng, yêu lắm”.

Tô bún cá tại gia ngon miệng do ông xã người đẹp tự tay nấu

Tô ramen được trình bày khá bắt mắt với sợi mì vàng óng trong phần nước dùng đậm đà, phía trên là trứng lòng đào, thịt xá xíu, chả cá Nhật có hình xoắn hồng, măng ngâm, giá đỗ và hành lá. Một miếng rong biển lớn được đặt bên thành tô, hoàn thiện phần ăn mang phong cách Nhật Bản. Chỉ nhìn qua cũng có thể thấy người nấu đã dành không ít thời gian để chuẩn bị từng loại topping.

Những ngày mưa, thực đơn chiều vợ của ông xã Khánh Vân lại có thêm món mì Ý sốt kem. Nàng hậu chia sẻ đây vốn là món khoái khẩu của mình và vừa thức dậy đã có ngay một đĩa mì hấp dẫn chờ sẵn. Phần mì sợi vàng được trộn cùng tôm áp chảo vàng ươm và sốt kem béo ngậy, ăn kèm đĩa salad rau xanh cùng cà chua bi để cân bằng hương vị. Không cần nhà hàng sang trọng, một bữa ăn tại nhà được chuẩn bị đúng món mình yêu thích đôi khi cũng đủ khiến người ta cảm thấy được chiều chuộng.

Những ngày mưa, thực đơn chiều vợ của ông xã Khánh Vân lại có thêm món mì Ý sốt kem

Không chỉ món Âu cầu kỳ, mâm cơm quê cũng đủ đầy hương vị

Đặc biệt, bên cạnh những món Âu hay món Nhật có phần cầu kỳ, anh Long cũng thường xuyên vào bếp với các món ăn gần gũi với khẩu vị gia đình Việt. Trong một video được Khánh Vân chia sẻ, cô hào hứng gọi chồng đến giờ cơm và giới thiệu thực đơn hôm ấy: “Chồng ơi, tới giờ cơm. Nay anh Long Tạp Dề nấu bữa cơm quê: cá lóc kho gừng, khổ qua rừng nhồi thịt, trứng chiên, thật là đậm đà hương vị quê hương”.

Để chuẩn bị món cá lóc kho gừng, anh Long sơ chế cá, cắt thành từng khúc vừa ăn rồi chuẩn bị phần nước màu từ đường thắng. Hành khô, ớt tươi, nước mắm và hạt tiêu được kết hợp để tạo nên hỗn hợp gia vị đậm đà. Cá sau đó được ướp cùng thịt lợn cho thấm đều. Khi bắt đầu kho, anh lót hành tây và gừng dưới đáy nồi, xếp cá cùng thịt lên trên rồi phủ thêm một lớp gừng thái sợi. Thành phẩm là món cá kho có màu sắc hấp dẫn, hứa hẹn đưa cơm với vị mặn ngọt hài hòa cùng hương thơm đặc trưng của gừng.

Món khổ qua rừng nhồi thịt cũng được chuẩn bị khá công phu. Phần nhân gồm thịt băm trộn cùng giò sống, mộc nhĩ, nấm hương, hành khô, nước mắm và hạt tiêu. Sau khi nhồi vào từng trái khổ qua, anh đem nấu thành canh, thêm hành ngò để món ăn dậy mùi thơm. Bên cạnh đó là đĩa trứng chiên vàng ruộm, được tráng thành lớp mỏng vừa đẹp mắt vừa dễ ăn.

Mâm cơm tròn được bày trên bàn gỗ với những món ăn dân dã, gợi cảm giác thân thuộc của bữa cơm gia đình. Không gian xung quanh cũng mang nét mộc mạc, truyền thống với tủ gỗ, bình gốm, ấm trà họa tiết xanh trắng và cây xanh. Đáng chú ý, trong khung hình này, cả hai còn diện trang phục truyền thống với tông đỏ và xanh ngọc bích, tạo nên khung cảnh ấm cúng, gần gũi.

Từ những món ăn đắt tiền, cầu kỳ như cá mú đỏ, sườn bò Tomahawk đến tô bún cá hay mâm cơm quê với cá kho gừng, canh khổ qua, có thể thấy thực đơn của hai vợ chồng Khánh Vân khá đa dạng. Điều khiến nhiều người thích thú có lẽ không chỉ nằm ở tài nấu nướng của Nguyễn Long mà còn ở cách anh dành thời gian tìm hiểu, chuẩn bị những món vợ yêu thích.

Từng nhận những ý kiến trái chiều khi công khai chuyện tình cảm, Nguyễn Long hiện lại ghi điểm qua những hành động đời thường và cách chăm sóc bà xã. Những video nấu ăn không chỉ mang đến hình ảnh gần gũi hơn về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi mà còn khiến nhiều người nhận ra đôi khi sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Một món ăn đúng lúc, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay đơn giản là nhớ vợ đang thèm món gì cũng đủ trở thành cách thể hiện tình cảm rất riêng.