Không cần lời chào hay những câu gọi món thông thường, quán ăn của một cặp vợ chồng khiếm thính ở Trung Quốc vẫn đón khách bằng những nụ cười ấm áp và sẵn sàng dành những suất ăn miễn phí cho người gặp khó khăn.

Tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Trung Trung Quốc, có một quán bánh cuốn hoạt động theo cách khá đặc biệt: khách không cần nói khi gọi món, nhân viên cũng không phải cất lời để phục vụ. Thay vào đó, mọi giao tiếp diễn ra qua những cử chỉ tay, ánh mắt và nụ cười.

Quán có tên Chị Gái Điếc Triều Sán (Chaoshan Deaf Sister), do vợ chồng Yin Ying và Feng Yabin điều hành. Cả hai đều bị khiếm thính, nhưng điều đó không ngăn họ xây dựng một địa điểm kinh doanh ấm cúng, nơi thực khách không chỉ tìm đến để thưởng thức món ăn mà còn được chứng kiến một cách sống đầy tình người.

Quán ăn của vợ chồng khiếm thính nổi tiếng Trung Quốc

Feng là người bản địa Thái Nguyên, còn Yin đến từ vùng Triều Sán, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cô chuyển đến đây cách đây 8 năm để kết hôn với Feng. Hai người có một con trai 7 tuổi, may mắn có thính giác bình thường.

Mức độ khiếm thính của mỗi người khác nhau. Feng có thể nghe tương đối tốt nhờ máy trợ thính và giao tiếp bằng lời nói thành thạo. Trong khi đó, tình trạng của Yin nghiêm trọng hơn, cô chủ yếu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.

Ý tưởng mở quán ăn bắt đầu từ một điều rất đời thường. Nhận thấy vợ yêu thích những video về ẩm thực trên mạng và thường nhớ quê nhà, Feng quyết định dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mở một quán chuyên phục vụ bánh cuốn gạo kiểu Triều Sán.

Đây là món ăn đường phố quen thuộc của người Quảng Đông, có tên gọi cheung fun. Món ăn được làm từ lớp bột gạo tráng mỏng, hấp chín thành những lá bánh mềm, bên trong có thể cuốn thịt bò băm, trứng hoặc tôm nguyên con.

Feng từng theo học mỹ thuật tại một trường cao đẳng dành cho người có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, anh làm thiết kế hoạt hình tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Khi trở về quê nhà Thái Nguyên, anh mở một xưởng hội họa, dạy vẽ cho trẻ em khiếm thính.

Không gian quán ăn hiện nay cũng do chính tay Feng thiết kế và trang trí. Anh đưa những bức tranh hoạt hình do mình sáng tác lên tường, kết hợp với các hình minh họa ngôn ngữ ký hiệu nhằm tôn vinh công việc nấu nướng của vợ.

Theo Feng, những hình vẽ này không đơn thuần là vật trang trí. Chúng còn giúp thực khách hiểu hơn về thế giới của những người khiếm thính, nơi giao tiếp không nhất thiết phải bắt đầu bằng lời nói.

Yin Ying viết lên bảng: "Bạn muốn ăn món gì" để giao tiếp với khách hàng - Ảnh: SCMP

Quán cũng tạo việc làm cho những nhân viên khiếm thính. Khi đến đây, khách chỉ cần chỉ tay vào hình ảnh các món ăn được in sẵn trên quầy để gọi món. Yin sẽ tiếp nhận yêu cầu và đáp lại bằng nụ cười tươi tắn.

Câu chuyện về lòng tốt lan truyền trên mạng

Quán Chị Gái Điếc Triều Sán từng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 1 năm ngoái, sau khi một KOL ghé thăm.

Người này nói rằng mình không có tiền và hỏi xin một bữa ăn miễn phí. Yin không chỉ vui vẻ chuẩn bị bánh cuốn gạo cho vị khách đặc biệt mà hai vợ chồng còn lấy toàn bộ số tiền mặt đang có tại quầy đưa cho anh, đồng thời nói rằng anh có thể quay lại bất cứ khi nào cần giúp đỡ.

Hành động hào phóng ấy khiến nhiều người xúc động. Sau đó, vị khách quay trở lại để cảm ơn hai vợ chồng bằng một món quà đặc biệt: bức chân dung của họ được khắc trên một chiếc lá.

Khi video ghi lại cuộc gặp gỡ được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng lan truyền. Nhiều người tìm cách ủng hộ quán bằng việc đặt đồ ăn qua dịch vụ giao hàng nhưng không yêu cầu giao món. Đây là cách họ gửi tiền trực tiếp đến hai vợ chồng mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì.

Trước tình cảm của cộng đồng, Yin và Feng bày tỏ sự biết ơn nhưng đồng thời khuyên mọi người không nên lãng phí những đồng tiền mà họ đã vất vả kiếm được.

Thay vì nhận thêm những khoản đóng góp như vậy, hai vợ chồng lựa chọn một cách sẻ chia thiết thực hơn. Họ đặt tại quán tấm biển thông báo rằng bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống đều có thể đến dùng một bữa ăn miễn phí.

Những suất ăn không thu tiền cũng được dành cho học sinh khiếm thính và các công nhân vệ sinh môi trường.

Câu chuyện về quán ăn đặc biệt nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Một người viết: "Lòng tốt tự nó đã là phần thưởng".

Theo SCMP