Cường Đô La vừa có màn gợi ý food tour Đà Lạt khá chất lượng khi chia sẻ loạt ảnh đi ăn tại 3 địa chỉ khác nhau. Đáng chú ý, những món xuất hiện trong chuyến đi đều rất gần gũi với du khách.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Đà Lạt trên trang cá nhân. Không phải những nhà hàng sang trọng hay địa điểm ăn uống cầu kỳ, nam doanh nhân lại lựa chọn những món ăn khá gần gũi với du khách khi ghé phố núi, gồm nem nướng, sữa gạo và ốc nhồi thịt.

Đáng chú ý, trong dòng trạng thái ban đầu, Cường Đô La chỉ đăng tải hình ảnh check-in tại quán nem nướng và một ly sữa gạo. Sau đó, anh tiếp tục chỉnh sửa bài viết, bổ sung thêm bức ảnh thưởng thức ốc nhồi thịt tại một quán ăn khác. Dù chỉ chia sẻ ngắn gọn bằng dòng chú thích “Nem nướng và sữa gạo Ấm - Đà Lạt và Ốc 33”, loạt hình ảnh vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người yêu thích ăn uống, du lịch.

Cường Đô La khoe loạt địa điểm ăn uống khi tới Đà Lạt. Ảnh: Chụp màn hình

Nem nướng Bà Nghĩa: Quán nhỏ trong hẻm, giá một suất khoảng 55.000 đồng

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong loạt ảnh là nem nướng Bà Nghĩa, nằm tại số 2/17/5 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Trong bức ảnh check-in, Cường Đô La đứng trước quán, nở nụ cười tươi và tạo dáng thả tim khá vui vẻ.

Đây là một địa chỉ nem nướng được nhiều thực khách biết đến khi ghé Đà Lạt. Quán có thực đơn tương đối đơn giản, tập trung vào món nem nướng với mức giá khoảng 55.000 đồng/suất. Ngoài ra, thực khách có thể gọi thêm các loại đồ uống như nước cam, nước mía, trà tắc, trà đào hay trà mãng cầu, giá dao động khoảng 15.000-25.000 đồng.

Nam doanh nhân đứng trước quán nem nướng, nở nụ cười tươi và tạo dáng thả tim khá vui vẻ.

Điểm đáng chú ý là dù không có thực đơn quá phong phú hay cách bài trí cầu kỳ, quán vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những người từng ghé ăn. Một số thực khách cho biết họ biết đến địa chỉ này qua lời giới thiệu của người dân địa phương, sau đó trở thành khách quen mỗi lần có dịp quay lại Đà Lạt.

Theo chia sẻ của một thực khách, quán từng nằm trên đường Bùi Thị Xuân trước khi chuyển về địa chỉ hiện tại sau dịch COVID-19. Người này cho biết đã ghé quán nhiều lần trong khoảng hai năm và đánh giá cao hương vị nem cũng như sự thân thiện của chủ quán.

Nem nướng Bà Nghĩa nằm tại số 2/17/5 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Một điểm được nhắc đến khá nhiều trong các bài đánh giá là phần nước chấm. Thay vì chỉ có vị đậu phộng quen thuộc, nước chấm tại đây được thực khách nhận xét có độ béo, thơm và hương vị riêng. Theo chia sẻ của một người từng được dân địa phương dẫn đến quán, phần nước chấm được chế biến từ đậu xanh, đậu phộng, pate cùng nhiều nguyên liệu khác. Nem nướng có thể không quá khác biệt so với những địa chỉ khác, nhưng khi kết hợp với phần nước chấm đặc trưng lại tạo nên hương vị khá cuốn hút.

Rau ăn kèm cũng được nhận xét là tươi, chủ quán nhiệt tình và sẵn sàng cho thêm rau nếu khách có nhu cầu. Đây có lẽ cũng là lý do khiến một địa chỉ không quá nổi bật về hình thức vẫn giữ chân được nhiều thực khách.

Ấm Sữa Gạo: Ki-ốt nhỏ ở khu Hòa Bình, có nhiều vị lạ

Ở bức ảnh thứ hai, Cường Đô La xuất hiện bên trong ô tô, trên tay cầm một ly đồ uống của tiệm Ấm Sữa Gạo. Đây là một ki-ốt nằm tại khu vực số 23 khu Hòa Bình, ngay trung tâm Đà Lạt, gần khu vực chợ Đà Lạt nên khá thuận tiện cho du khách ghé mua khi đi dạo.

Đúng như tên gọi, món chủ đạo của tiệm là sữa gạo rang thủ công. Thực đơn có một số lựa chọn như sữa gạo nguyên bản giá khoảng 30.000 đồng; sữa gạo hắc trà, cacao và cà phê khoảng 35.000 đồng; riêng vị matcha có giá khoảng 50.000 đồng.

Điểm đặc trưng của loại đồ uống này nằm ở mùi thơm của gạo rang, vị béo nhẹ tự nhiên nhưng vẫn có hậu vị thanh, không quá ngấy. Ngoài phiên bản truyền thống, các biến tấu với hắc trà, cacao hay matcha giúp thực khách có thêm lựa chọn tùy khẩu vị. Đặc biệt, khách có thể yêu cầu giảm độ ngọt để cảm nhận rõ hơn hương vị gạo rang.

Tiệm Ấm Sữa Gạo nằm tại khu vực số 23 khu Hòa Bình, ngay trung tâm Đà Lạt

Theo những đánh giá trên Google, tiệm nhận được mức điểm khá cao, khoảng 4,8/5 sao. Nhiều thực khách nhận xét đồ uống có mùi gạo rang rõ rệt, vị béo vừa phải và dễ uống. Trong đó, hai phiên bản được một số người yêu thích nhất là sữa gạo nguyên bản và sữa gạo hắc trà. Vị nguyên bản có độ thơm, béo tự nhiên, trong khi hắc trà tạo cảm giác đậm đà hơn nhờ chút chát nhẹ hòa quyện với vị ngọt thanh của sữa gạo.

Một thực khách khác cho biết tiệm nằm ở vị trí dễ tìm, chủ yếu phục vụ khách mua mang đi nhưng vẫn có một vài chỗ ngồi nhỏ phía trước. Ngoài sữa gạo, quán còn có bánh croissant để khách mua ăn kèm. Đặc biệt, sữa có cả phiên bản nóng và lạnh, khá phù hợp với thời tiết se lạnh đặc trưng của Đà Lạt.

Thực đơn có một số lựa chọn như sữa gạo nguyên bản giá khoảng 30.000 đồng; sữa gạo hắc trà, cacao và cà phê khoảng 35.000 đồng; riêng vị matcha có giá khoảng 50.000 đồng.

Đáng chú ý, một số khách còn mua sữa đóng lon mang về làm quà. Có người chia sẻ đã mua thêm nhiều lon trước khi rời thành phố, được quán tặng túi giữ nhiệt và hỗ trợ đóng gói đá khô. Sau khoảng 8 tiếng di chuyển, sữa vẫn giữ được độ lạnh. Đây cũng là một lựa chọn đáng tham khảo cho những ai muốn mua đặc sản đồ uống Đà Lạt mang về.

Ốc Tâm 33: Đặc sản ốc nhồi thịt ăn nóng trên bếp than

Bức ảnh cuối cùng được Cường Đô La bổ sung vào bài đăng lại đưa thực khách đến với một món ăn quen thuộc của Đà Lạt: ốc nhồi thịt. Trong hình, nam doanh nhân ngồi trước một niêu ốc lớn, trên tay cầm một con ốc để tạo dáng khá thoải mái. Địa điểm được anh ghé thăm là quán Ốc Tâm 33, nằm tại số C5 Trần Lê, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đây là một trong những địa chỉ được nhiều du khách nhắc đến khi muốn thưởng thức món ốc nhồi thịt tại phố núi. Theo thông tin giới thiệu trên cổng du lịch Đà Lạt, quán có không gian rộng rãi, thoáng mát, nổi bật với các món ốc nhồi thịt, lẩu đuôi bò và thịt bò nướng. Mức giá trung bình được giới thiệu khoảng 50.000-200.000 đồng/người.

Điểm đặc biệt của món ốc nhồi thịt tại đây nằm ở cách chế biến. Thay vì băm nhỏ hoàn toàn phần thịt ốc rồi trộn cùng nhân, mỗi con ốc được giữ nguyên phần thịt, kết hợp với hỗn hợp thịt băm và giò sống, sau đó nhồi lại vào vỏ ốc. Phần ốc được hấp cùng sả, đặt trong niêu trên bếp than nhỏ để giữ độ nóng khi mang ra phục vụ.

Điểm đặc biệt của món ốc nhồi thịt tại đây nằm ở cách chế biến. Phần thịt ốc có độ giòn dai tự nhiên, kết hợp với nhân thịt mềm, béo và thơm mùi sả.

Khi thưởng thức, thực khách có thể lấy từng con ốc, chấm cùng nước mắm gừng rồi ăn kèm rau sống. Phần thịt ốc có độ giòn dai tự nhiên, kết hợp với nhân thịt mềm, béo và thơm mùi sả. Đây cũng là món ăn đặc biệt hợp với tiết trời se lạnh của Đà Lạt.

Ngoài món chủ đạo là ốc nhồi thịt, thực đơn của quán còn có khá nhiều lựa chọn khác. Theo bảng giá được chia sẻ, một phần ốc nhồi thịt có giá khoảng 150.000 đồng; lẩu đuôi bò khoảng 400.000 đồng, lẩu bò khoảng 220.000 đồng và lẩu thập cẩm dao động 250.000-300.000 đồng. Các món bò như bò tái chanh, bò nhúng giấm, bò nướng vỉ hay bò xào chua ngọt có giá khoảng 180.000-250.000 đồng. Ngoài ra còn có cơm chiên, mì xào với mức giá tùy loại.

Qua những đánh giá của thực khách, Ốc Tâm 33 được nhận xét có khẩu phần khá đầy đặn, món ăn lên tương đối nhanh và nhân viên phục vụ nhiệt tình. Một số người cho biết từng ghé quán nhiều lần trong cùng một chuyến du lịch Đà Lạt vì hợp khẩu vị, đặc biệt yêu thích món ốc nhồi thịt, cơm chiên hải sản và mì xào hải sản. Quán cũng có không gian tương đối rộng, phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình đi ăn cùng nhau.

Qua những đánh giá của thực khách, Ốc Tâm 33 được nhận xét có khẩu phần khá đầy đặn, món ăn lên tương đối nhanh và nhân viên phục vụ nhiệt tình.

Với những ai muốn thưởng thức ốc nhồi thịt khi đến Đà Lạt, đây là một địa chỉ có thể tham khảo. Tuy nhiên, quán thường đông vào các khung giờ ăn uống, đặc biệt là buổi tối và dịp cuối tuần, nên thực khách có thể cân nhắc đến sớm để chủ động chỗ ngồi.

Từ một suất nem nướng bình dân, ly sữa gạo rang đến niêu ốc nhồi thịt nóng hổi, loạt hình ảnh của Cường Đô La phần nào gợi ý một lịch trình ăn uống khá thú vị khi ghé Đà Lạt. Không cần những nhà hàng sang trọng, đôi khi hành trình khám phá ẩm thực của một thành phố lại bắt đầu từ chính những quán ăn địa phương được người dân và du khách truyền tai nhau.

Ảnh: Google Review