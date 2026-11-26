Vietnam Airlines vừa thông báo khôi phục và bổ sung hai chuyến bay giữa Hà Nội và Đồng Hới vào ngày 25/11 cùng 28/11/2026.

Vốn là cửa ngõ vào vương quốc hang động Phong Nha Kẻ Bàng, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) đón thêm chặng bay đúng thời điểm địa phương bước vào Tuần Văn hóa Du lịch 2026 và chạy đà cho Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Theo lịch khai thác bằng tàu bay Airbus A321, chuyến VN1591 từ Hà Nội đến Đồng Hới khởi hành lúc 8h40 và dự kiến hạ cánh lúc 9h50. Ở chiều ngược lại, chuyến VN1590 cất cánh từ Đồng Hới lúc 10h25 và dự kiến về tới Hà Nội lúc 11h35.

Ảnh: Vietnam Airlines

Mỗi chặng bay chỉ kéo dài khoảng 1 giờ 10 phút. Nhờ khung giờ sáng sớm gọn gàng, khách từ Hà Nội có thể đặt chân xuống Đồng Hới trước 10 giờ sáng, kịp bắt đầu lịch trình tham quan ngay trong ngày. Do chuyến ngày 25/11 đã khai thác xong, lựa chọn bổ sung duy nhất còn lại cho du khách là chuyến sáng thứ Bảy 28/11.

Ảnh: Vlink

Các chuyến bay này xuất hiện giữa lúc Quảng Trị đang tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch 2026 từ ngày 24 đến 30/11 với chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan. Sự kiện đóng vai trò cầu nối giữa các không gian di sản của tỉnh mới, gồm Phong Nha Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải.

Xuyên suốt tuần lễ là chuỗi hoạt động sôi động gồm biểu diễn nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu quốc tế cùng khoảng 30 gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm và dịch vụ du lịch. Nếu chọn chuyến bay sáng thứ Bảy 28/11, du khách còn vừa kịp góp mặt tại Lễ hội Yoga biển dự kiến thu hút khoảng 1.000 người vào sáng Chủ nhật 29/11 tại phường Đồng Hới.

Không khí lễ hội sôi nổi cũng phản ánh đà tăng trưởng đáng chú ý của du lịch địa phương. Trong chín tháng đầu năm 2026, Quảng Trị đã đón gần 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ với tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 10.800 tỷ đồng. Tỉnh đang bám sát mục tiêu 10,56 triệu lượt khách cho cả năm, đồng thời dồn sức chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia Quảng Trị 2027.

Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

Sức hút từ dòng khách đổ về cũng thể hiện rõ tại sân bay Đồng Hới. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cảng hàng không này đã phục vụ 446.248 lượt hành khách, tương đương 81,9% kế hoạch sản lượng cả năm.

Bản đồ đường bay đến địa phương cũng ngày càng đa dạng hơn. Từ ngày 16/8/2026, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay giữa Đồng Hới và Cam Ranh, đồng thời bố trí chuyến trên tuyến Đồng Hới đi Hà Nội bằng tàu Airbus A320 cùng A321. Tiếp đó, vào ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 đến 2030 với Vietjet Air, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways nhằm phát triển vận tải hàng không.

Về hạ tầng mặt đất, dự án Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng đã đạt trên 80% khối lượng thi công. Ngày 15/10/2026, sân bay này đã thực hiện chuyến bay kỹ thuật bằng máy bay Cessna 208 xuất phát từ Đồng Hới và được kỳ vọng bước vào khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Đặt trong nhịp kết nối đang mở rộng ấy, hai chuyến bay của hãng hàng không quốc gia tuy chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhưng xuất hiện rất đúng thời điểm, mang đến thêm lựa chọn đi lại nhanh gọn cho khách muốn đến Quảng Trị ngay trong tuần lễ hội cuối tháng 11. Trước khi chốt kế hoạch, hành khách nên kiểm tra lại lịch bay, giá vé và tình trạng chỗ trên kênh chính thức của hãng để chủ động di chuyển.



