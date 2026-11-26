Không cần đặt xe khách, không lo giá limousine, chỉ cần ra bến, lên xe và tận hưởng một ngày cuối tuần bên biển.

Từ khi đưa vào khai thác ngày 1/11/2025, tuyến 172 nhanh chóng trở thành lựa chọn "hạt dẻ" của nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Mức giá trọn tuyến chỉ khoảng một nửa so với vé xe khách thông thường, trong khi xe có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí và vận hành êm ái.

Giá rẻ, chuyến dày, chạy từ sáng sớm đến tối

Tuyến 172 nối Bến xe buýt Sài Gòn (công viên 23/9) với Bến xe Vũng Tàu, cự ly khoảng 97 km. Giá vé tính theo chặng: 30.000 đồng cho dưới 30 km, 50.000 đồng cho 30-50 km, 80.000 đồng cho 50-80 km và 110.000 đồng cho toàn tuyến. Tuyến không nằm trong diện được miễn phí vé như nhiều tuyến buýt nội ô khác. TP.HCM đang hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến từ 1/7 đến hết 31/12/2026, nhưng tuyến 172 không được áp dụng vì có lộ trình đi qua địa phận Đồng Nai.

Theo thông tin Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM công bố hồi tháng 6/2026, tuyến chạy 48 chuyến mỗi ngày, chuyến đầu lúc 4h và chuyến cuối khoảng 19h30, giãn cách 10-80 phút tùy khung giờ. Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ, tùy tình hình giao thông.

Ảnh: Báo Lao Động

Xe buýt điện có máy lạnh và Wi-Fi miễn phí, dọc đường có điểm dừng nghỉ chân. Hành khách có thể mua vé trên xe hoặc qua ứng dụng MultiGo, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử.

Ngày đầu mở tuyến, xe do Công ty CP Xe khách Phương Trang - Futabuslines khai thác với 38 chuyến/ngày. Chỉ sau 10 ngày, tuyến đã đón hơn 1.400 lượt khách mỗi ngày. Đến tháng 6/2026, số chuyến đã tăng lên 48 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu.

Lộ trình: qua hầm sông Sài Gòn, chạy cao tốc ra biển

Xe đi hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ rồi vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 51, tránh được nhiều đoạn nội ô hay kẹt. Hai chiều đều ghé Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu cũ trên đường Bạch Đằng.

Chiều TP.HCM → Vũng Tàu: Bến xe buýt Sài Gòn – Phạm Ngũ Lão – Yersin – Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái Bình – Ký Con – Võ Văn Kiệt – Hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ – Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Quốc lộ 51 – Trường Chinh – Nguyễn Tất Thành – Bạch Đằng – Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu – Nguyễn Tất Thành – Trường Chinh – Quốc lộ 51 – Võ Nguyên Giáp – đường 2 Tháng 9 – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn An Ninh – Nguyễn Thái Học – Lê Hồng Phong – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu.

Ảnh: VnExpress

Chiều Vũng Tàu → TP.HCM: Bến xe Vũng Tàu – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Hồng Phong – Nguyễn Thái Học – Nguyễn An Ninh – đường 2 Tháng 9 – Nguyễn Hữu Cảnh – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 51 – Trường Chinh – Nguyễn Tất Thành – Bạch Đằng – Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu – Nguyễn Tất Thành – Quốc lộ 51 – Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Ký Con – Nguyễn Công Trứ – Pasteur – Hàm Nghi – Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Khu vực Vũng Tàu, xe đón trả khách tại các điểm dễ nhận biết như Co.opmart Tân Thành (quốc lộ 51), chung cư Gateway (Nguyễn Hữu Cảnh) và Co.opmart Vũng Tàu (Nguyễn Thái Học).

Gợi ý một ngày đi về trong ngày

Bắt chuyến sớm là cách tốt nhất để có trọn một ngày ở biển mà không cần ngủ lại. Một lịch trình tham khảo:

5h30 – 6h00: Lên xe tại Bến xe buýt Sài Gòn hoặc các điểm dừng khu trung tâm.

Khoảng 8h30 – 9h00: Đến Bến xe Vũng Tàu, đi xe ôm công nghệ hoặc taxi ra Bãi Sau (Thùy Vân) – bãi tắm rộng, sóng êm, đông khách nhất thành phố.

Trưa: Thưởng thức bánh khọt, lẩu cá đuối hoặc hải sản tươi – những món đặc trưng của phố biển.

Chiều: Leo núi Nhỏ lên tượng Chúa Kitô Vua hoặc ngọn Hải đăng Vũng Tàu để ngắm toàn cảnh thành phố; ghé Mũi Nghinh Phong nếu còn thời gian.

Hoàng hôn: Dạo Bãi Trước, công viên Bãi Trước ngắm hoàng hôn, sau đó quay về bến.

Khoảng 17h00 – 18h00: Lên xe 172 về TP.HCM, dự kiến tới trung tâm khoảng 20h00 – 21h00. Không nên để muộn hơn, vì chuyến cuối chỉ chạy khoảng 19h30.

Tổng chi phí đi lại hai chiều chỉ 220.000 đồng, phần còn lại dành cho ăn uống và vui chơi.

Ảnh: VnExpress

Kiểm tra giờ chạy trước khi đi: lịch có thể điều chỉnh theo mùa; xem trên ứng dụng MultiGo hoặc kênh của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM.

Đừng để lỡ chuyến cuối: chuyến cuối chạy khoảng 19h30, vào cuối tuần chiều về thường đông; nên ra bến sớm hơn dự định.

Trừ hao thời gian: chiều về chiều Chủ nhật hay kẹt ở cửa ngõ TP.HCM, hành trình có thể lâu hơn 3 giờ.

Không có trung chuyển: xe dừng tại Bến xe Vũng Tàu, không đưa đón tận khách sạn hay bãi tắm.

Hành lý gọn nhẹ: mang balo nhỏ, đồ bơi, kem chống nắng, khăn và quần áo thay.

An toàn khi tắm biển: chỉ tắm trong khu vực có cứu hộ, tuân thủ cờ báo hiệu và tránh xuống nước khi sóng lớn.

Với mức giá hợp lý, lịch chạy dày và kết nối thẳng từ trung tâm TP.HCM ra phố biển, tuyến 172 là lựa chọn đáng cân nhắc để đổi gió cuối tuần. Cuối tuần này, thử đổi phương tiện, lên xe buýt và tận hưởng một ngày tắm biển Vũng Tàu nhé!



