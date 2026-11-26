Khi kết hợp khéo léo cùng các nguyên liệu giàu đạm và gia vị ấm nóng, 3 thực phẩm này tạo nên 3 món vừa thơm ngon, tròn vị, vừa giúp bồi bổ tỳ vị, cấp ẩm từ bên trong và xua tan hàn khí hiệu quả.

Những ngày thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái "ngoài khô trong lạnh": Da dẻ nứt nẻ, cổ họng khô rát do thiếu tân dịch, trong khi bụng dạ lại dễ đầy chướng, lạnh bụng do hàn khí xâm nhập làm suy yếu tỳ vị. Thay vì tìm kiếm những loại sơn hào hải vị đắt đỏ, ngay trong gian bếp quen thuộc của người Việt có 3 loại thực phẩm bình dân nhưng được ví như "vàng mười" cho sức khỏe mùa lạnh: Tôm tươi, rau diếp ngồng và củ cải trắng.

Khi kết hợp khéo léo cùng các nguyên liệu giàu đạm và gia vị ấm nóng, 3 thực phẩm này tạo nên 3 món vừa thơm ngon, tròn vị, vừa giúp bồi bổ tỳ vị, cấp ẩm từ bên trong và xua tan hàn khí hiệu quả.

1. Trứng cút nhồi chả tôm hấp

Theo Đông y, tôm có vị ngọt, tính ấm, đi vào kinh Tỳ và Thận, nổi tiếng với công dụng ôn trung tán hàn (làm ấm bụng, đẩy lùi khí lạnh) và bổ khí huyết. Khi tỳ vị được sưởi ấm, khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất sẽ hoạt động trơn tru hơn. Kết hợp cùng trứng cút giàu dưỡng chất, tính bình giúp tư âm, dưỡng huyết và chế biến bằng phương pháp hấp cách thủy, món ăn này giữ trọn được lượng nước ngọt tự nhiên, giúp dưỡng ẩm, nhuận táo mà không hề gây khô nóng như các món chiên rán nhiều dầu mỡ.

Nguyên liệu: 250g tôm nõn, 10 quả trứng cút, một ít hành lá thái nhỏ, 2 thìa canh tinh bột năng, một chút bột tiêu, một chút muối.

Cách nấu món trứng cút nhồi chả tôm hấp

Bước 1: Tôm nõn tươi đem băm nhuyễn, trộn đều cùng một chút muối, hạt tiêu xay và bột năng để tạo độ kết dính dai giòn. Vo chả tôm thành từng viên tròn dẹt, ấn lõm nhẹ ở giữa rồi đập từng quả trứng cút vào lòng bánh.

Bước 2: Xếp các viên chả tôm trứng cút lên xửng, đợi nước sôi thì cho vào hấp khoảng 8 phút cho chín tới. Trước khi dọn ra đĩa, rưới thêm một chút nước tương thanh nhẹ và rắc hành lá thái nhỏ để dậy mùi thơm. Thành phẩm mềm ngọt, mọng nước, cực kỳ nhẹ bụng và ấm áp.

2. Rau diếp ngồng xào thịt bò

Rau diếp ngồng (hay còn gọi là ngồng cải thơm) là loại rau mùa lạnh có phần thân giòn ngọt, chứa hàm lượng nước và chất xơ dồi dào. Loại rau này có tác dụng sinh tân dịch, làm dịu sự khô hanh của cơ thể, đồng thời kích thích nhu động ruột, giúp tỳ vị vận hóa thức ăn tốt hơn. Để cân bằng tính mát dịu của rau và tăng khả năng trừ hàn, việc kết hợp rau diếp ngồng với thịt bò (vị ngọt, tính ấm, đại bổ tỳ vị và ích khí huyết) cùng tỏi băm, ớt băm cay ấm sẽ tạo nên một món xào hài hòa âm dương, vừa cấp ẩm cho cơ thể vừa giữ ấm đường tiêu hóa.

Nguyên liệu: 1 cây rau diếp ngồng, 200g thịt thăn bò, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh hắc xì dầu, 1 thìa canh tinh bột năng, 3 tép tỏi băm, 1 cây hành lá, 1 thìa canh ớt băm, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối.

Cách nấu món rau diếp ngồng xào thịt bò

Bước 1: Thịt bò thái lát mỏng, ướp cùng nước tương, chút hắc xì dầu, hạt tiêu và bột năng. Sau đó trộn thêm một thìa dầu ăn để khóa ẩm giúp thịt mềm mọng. Rau diếp ngồng tước vỏ, rửa sạch rồi thái lát vát mỏng. Hành lá rửa sạch, cắt khúc ngắn, phần đầu hành trắng đem thái nhỏ. Tỏi đập dập băm nhỏ.

Bước 2: Làm nóng dầu ăn, cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn đến khi vừa chín tới thì trút riêng ra đĩa. Phi thơm hành, tỏi băm cùng một thìa ớt băm (hoặc sa tế) cho dậy mùi ấm nồng, sau đó cho rau diếp ngồng vào đảo đều khoảng 2 phút. Cuối cùng, trút phần thịt bò vào đảo chung, nêm thêm chút dầu hào, muối, hạt nêm cho vừa miệng rồi tắt bếp.

3. Canh củ cải nấu thịt bò

Dân gian vẫn ví von củ cải trắng là "nhân sâm mùa đông" nhờ khả năng điều hòa tỳ vị, tiêu thực, hóa đờm và sinh tân chỉ khát (dưỡng ẩm cổ họng và phổi) vượt trội. Vào mùa hanh khô, ăn củ cải vừa giúp cơ thể thanh thoát lại không bị tích tụ nhiệt độc hay khô rát. Khi đem củ cải xào sơ qua dầu rồi nấu thành canh nóng hổi cùng thịt bò mềm ngọt, hạt tiêu xay và rau mùi thơm ấm, bát canh không chỉ giữ được trọn vẹn công năng dưỡng ẩm, kiện tỳ mà còn phát huy tối đa tác dụng trừ hàn, làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài.

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng, 200g thịt bò, một chút bột năng (hoặc bột bắp), 1 cây hành lá, vài cây rau mùi, muối, dầu ăn, một chút bột tiêu.

Cách làm món canh củ cải nấu thịt bò

Bước 1: Thịt bò thái mỏng ướp với bột năng và chút muối trong 10 phút cho mềm. Củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn. Hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Làm nóng chút dầu ăn trong nồi, cho củ cải trắng vào đảo đều cho ngấm dầu rồi đổ lượng nước vừa đủ vào đun sôi khoảng 3 phút. Tiếp theo, thả phần thịt bò đã ướp vào đun trên lửa lớn thêm 1 phút để thịt chín mềm mà không bị dai. Nêm nếm lại với muối và hạt tiêu xay cho ấm bụng, rắc hành lá cùng rau mùi lên trên rồi múc ra bát thưởng thức khi còn nóng hổi.

Bạn thấy đấy, chỉ cần dành chút thời gian biến tấu những nguyên liệu mộc mạc này, mâm cơm gia đình bạn sẽ không chỉ thêm phần hấp dẫn, đưa cơm mà còn trở thành bài thuốc dưỡng sinh tự nhiên, giúp cả nhà luôn khỏe khoắn, ấm áp và tràn đầy năng lượng suốt mùa lạnh.