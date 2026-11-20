Món ăn này được nấu rất nhanh. Vị chua thanh tự nhiên và hương thơm dịu của cà chua khi ninh nhừ sẽ tiết ra thứ nước dùng sóng sánh, giúp cân bằng độ đạm, đánh thức vị giác và làm bừng lên sự tươi ngon cho toàn bộ món ăn...

Khi gió mùa về, xu hướng thưởng thức những món ăn nóng hổi, nấu gọn trong một chiếc nồi duy nhất đang được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp, cách nấu này còn biến tấu linh hoạt các nguyên liệu theo mùa để tạo nên một bữa ăn tròn vị, vừa đủ chất lại vừa giữ ấm cơ thể tuyệt vời. Tương tự như phương pháp hấp, bạn chỉ cần xếp tất cả nguyên liệu vào nồi đất và ninh nhỏ lửa để từng thớ thịt, miếng rau thấm đẫm hương vị của nhau.

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một công thức "món hầm nồi đất mùa đông" hoàn hảo với sự kết hợp đầy cuốn hút từ 4 nguyên liệu chính:Thịt bò, chả cá, đậu phụ chiên và cà chua.

Linh hồn làm nên sức hấp dẫn của món ăn này chính là cà chua. Vị chua thanh tự nhiên và hương thơm dịu của cà chua khi ninh nhừ sẽ tiết ra thứ nước dùng sóng sánh, giúp cân bằng độ đạm, đánh thức vị giác và làm bừng lên sự tươi ngon cho toàn bộ món ăn. Hòa quyện trong phần nước sốt đậm đà ấy là thịt bò mềm ngọt, chả cá giòn dai thơm cùng những miếng đậu phụ chiên ngậm đầy nước dùng, béo ngậy mà không hề ngấy. Sự giao thoa giữa đạm và rau củ giúp món ăn vô cùng bổ dưỡng, trọn vẹn.

Khi bạn đặt một chiếc nồi đất còn đang sôi lăn tăn, tỏa khói nghi ngút lên mâm cơm ngày lạnh và chan nước dùng vào bát cơm trắng dẻo thơm, chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm ẩm thực ấm lòng nhất cho mùa đông này. Nay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món thịt bò hầm cà chua và chả cá này. Mùi thơm nóng hổi, đậm đà vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng theo dõi công thức nhé!

Nguyên liệu nấu món thịt bò hầm cà chua, đậu phụ và chả cá

2 quả cà chua, 1 miếng thịt bò mềm, chả cá (số lượng tùy thích), đậu phụ chiên (lượng tùy khẩu vị), hành lá, gừng và 3-5 tép tỏi băm, nửa củ hành tây, lượng dầu ăn vừa phải, nước tương và muối.

Cách nấu món thịt bò hầm cà chua, đậu phụ và chả cá

Bước 1: Hãy chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Đầu tiên rửa sạch cà chua sau đó khía một đường chéo trên đầu mỗi quả rồi nướng chúng trên lửa. Điều này giúp dễ dàng bóc vỏ hơn. Sau đó, cắt chúng thành từng miếng nhỏ và cho vào bát để dùng sau. Đối với chả cá, bạn hãy mua chả cá đông lạnh chất lượng cao. Nên rã đông hoàn toàn chả cá đông lạnh hoặc luộc chúng trong nước sôi vài phút trước khi sử dụng.

Bước 2: Đối với thịt bò, bạn hãy chọn mua phần thịt mềm (ví dụ thăn nội; nạc vai). Rửa sạch thịt, thấm khô nước bằng khăn bếp rồi thái lát mỏng, cho vào bát. Thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút xíu muối, một chút bột bắp, trộn đều. Cuối cùng, thêm một ít dầu ăn để giữ độ ẩm và ướp khoảng 10 phút. Nguyên liệu cuối cùng là đậu phụ chiên. Thực ra, nguyên liệu này là tùy chọn, nhưng thêm vào sẽ cho bạn thêm một lựa chọn khác giúp tạo sự đa dạng cho khẩu vị. Hơn thế đậu phụ khi ngấm nước dùng cà chua sẽ có vị rất ngon.

Bước 3: Đối với món ăn này, bạn nên nấu trong nồi đất/nồi sứ để món ăn giữ được nhiệt ngay cả sau khi tắt bếp. Đầu tiên cho một chút dầu ăn vào nồi, đun nóng, thêm hành tây thái miếng nhỏ, gừng băm nhỏ và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái miếng vào, rắc thêm chút muối và bột nêm gà rồi xào chung. Điều này sẽ giúp cà chua nhanh chóng tiết ra nước, nhanh mềm nhuyễn. Cuối cùng, cho thêm một ít nước tương và xào thơm. Tiếp theo cho đậu phụ chiên vào - đặt lên trên cà chua.

Bước 4: Sau đó, xếp chả cá và thịt bò ướp lên trên. Đổ một ít nước sôi dọc theo mép nồi. Đậy nắp nồi lại và đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu khoảng 8 phút. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món thịt bò hầm cà chua và chả cá

Món ăn nóng hổi ngay khi hoàn thành được dọn lên bàn ăn, với hương thơm cà chua đậm đà kích thích vị giác. Thịt bò mềm, chả cá ngon, và nước sốt cà chua càng làm tăng thêm hương vị. Đậu phụ chiên giòn ở dưới cùng lúc này thấm đẫm nước dùng cà chua, ăn vô cùng ngon. Mỗi thứ mỗi hương vị tạo nên sự đa tầng trong bữa cơm, rất thích hợp cho những ngày trời lạnh. Một món ăn ấm nóng, dễ chịu với phần nước dùng sẽ khiến bạn muốn ăn thêm cả 2 bát cơm nữa!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm cà chua và chả cá!