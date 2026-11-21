Dưới đây là hai cách làm nhanh gọn, trong đó có một món tận dụng được cả những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh.

Cuối tuần muốn đổi vị nhưng lại ngại đứng bếp lâu, những món bún trộn, miến trộn là lựa chọn rất đáng thử. Không cần nấu nướng cầu kỳ hay chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, chỉ cần một chút thịt, rau củ và vài loại gia vị quen thuộc là đã có ngay bữa ăn đủ đầy. Dưới đây là hai cách làm nhanh gọn, trong đó có một món tận dụng được cả những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh.

1. Bún trộn thịt bò chua ngọt

Chuẩn bị 400g bún tươi, 200g thịt bò thái mỏng, dưa chuột, cà rốt, xà lách, rau thơm, lạc rang và hành phi.

Thịt bò ướp với chút dầu hào, tỏi băm, tiêu và dầu ăn. Đun nóng chảo, cho thịt vào xào trên lửa lớn khoảng 2–3 phút đến khi vừa chín tới thì tắt bếp. Dưa chuột thái sợi, cà rốt bào sợi, rau sống rửa sạch và để ráo.

Pha nước trộn gồm 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc, 1 thìa nước cốt chanh cùng tỏi, ớt băm. Cho bún vào tô, xếp rau sống, dưa chuột, cà rốt và thịt bò lên trên. Rắc lạc rang, hành phi rồi chan nước trộn, đảo đều trước khi ăn.

Ảnh minh họa

Món này hấp dẫn nhờ thịt bò mềm thơm, bún dai nhẹ, rau củ giòn mát và nước trộn chua ngọt đậm đà.

2. Miến trộn tận dụng đồ có sẵn trong tủ lạnh

Đây là món rất hợp với những ngày lười đi chợ. Bạn chỉ cần khoảng 100g miến dong, một quả trứng, dưa chuột, cà rốt và bất cứ phần thức ăn còn dư nào như gà luộc xé sợi, giò lụa, chả hoặc thịt rang.

Miến ngâm mềm rồi chần nhanh trong nước sôi khoảng 2–3 phút tùy loại, vớt ra xả nước mát và để ráo. Trứng đánh tan, tráng mỏng rồi thái sợi. Gà luộc xé nhỏ hoặc giò, chả thái sợi; dưa chuột và cà rốt cũng thái thành những miếng vừa ăn.

Pha nước trộn tương tự món bún bò, có thể thêm một chút xì dầu và dầu mè để tăng hương vị. Cho miến vào tô, thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị, rưới nước trộn rồi đảo đều. Cuối cùng rắc hành phi, lạc rang và rau thơm.

Miến dai mềm, trứng thơm, thịt gà hoặc giò chả đậm vị, quyện cùng nước trộn chua ngọt rất dễ ăn. Điểm hay là bạn có thể linh hoạt thay đổi phần topping tùy những gì đang có trong tủ lạnh, không cần nhất thiết phải mua đủ nguyên liệu.

Mẹo nhỏ: Cả hai món đều có thể hoàn thành trong khoảng 10–15 phút nếu rau củ đã sơ chế, bún và miến sẵn sàng, thịt hoặc gà đã chế biến trước. Đây là cách đổi bữa vừa tiết kiệm, vừa giúp tận dụng thức ăn còn lại mà vẫn có một món ngon lành, hấp dẫn.