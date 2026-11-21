Từ rước đuốc trên sông Sài Gòn, dù lượn, flyboard đến 3D mapping và pháo hoa, người dân TP.HCM có nhiều lựa chọn vui chơi không mất phí trong những ngày này.

Tối nay (21/11), TP.HCM khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đánh dấu 20 năm thành phố tiếp tục đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. Đại hội diễn ra từ 14/11 đến 12/12 với 48 môn thi đấu, 973 nội dung. Đi kèm lễ khai mạc là chuỗi hoạt động công chúng, phần lớn mở cửa cho người dân thưởng thức mà không tốn tiền vé.

Lễ khai mạc: vé hoàn toàn miễn phí

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h00 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), chủ đề "Khát vọng Vinh quang". Chương trình có hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia, cùng dàn ca sĩ như Thu Minh, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Lưu Hiền Trinh, Thảo Trang. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên HTV và nhiều đài truyền hình trong cả nước.

Chương trình nghệ thuật gồm hai chương. Chương "Những dòng sông hội tụ" có sáu cảnh diễn, tái hiện hơn 300 năm hình thành và phát triển vùng đất phương Nam; chương "Vươn vai Phù Đổng" lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng. Đây là lần đầu lễ khai mạc được dàn dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh bên sông thay cho sân vận động, kết hợp 3D mapping, laser, ánh sáng, âm thanh và trình diễn trên mặt nước. Phần diễu hành có 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố cùng ngành Công an và Quân đội. Ngoài các ca sĩ kể trên, chương trình còn có rapper Seachains, Bảo Kun, DJ KICM, NSND Hữu Quốc, NSƯT Huỳnh Khải và nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM.

Ảnh: Quang Thịnh (Báo Tuổi Trẻ)

Về vé vào cửa: Ban Tổ chức khẳng định vé tham dự hoàn toàn miễn phí và nghiêm cấm mua bán, trao đổi vé. Khán đài chính có gần 4.000 chỗ, trong đó khoảng 2.000 vé dành cho công chúng. Người dân cần có vé mới được vào khu vực khán đài; không chuyển tiền cho bất kỳ ai rao bán vé và không đăng mã QR lên mạng xã hội.

Không có vé vẫn xem được: Ban Tổ chức bố trí các màn hình LED lớn dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ để người dân theo dõi lễ khai mạc. Đây là phương án phù hợp cho những ai không nhận được vé.

Rước đuốc trên sông Sài Gòn

Điểm nhấn của đêm khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông, lần đầu tiên Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức theo hình thức này. Đoàn gồm 21 vận động viên mang ngọn lửa từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng), đi qua Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ, khu vực Ba Son rồi tiến về sân khấu chính. Theo Báo Văn hóa, nghi thức dự kiến diễn ra khoảng 20h20.

Hơn 100 vận động viên tham gia hộ tống bằng thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước, flyboard và dù lượn. Những địa điểm dọc bờ sông, đặc biệt là khu vực Bến Bạch Đằng, vì vậy là nơi quan sát hành trình ngọn lửa.

Dù lượn, flyboard, mô tô nước: xem ở đâu đẹp nhất

Ngoài sân khấu chính, các màn trình diễn thể thao dưới nước và trên không diễn ra ngay trên sông Sài Gòn. Cánh dù lượn nhiều màu, những cột nước của flyboard, mô tô nước và đoàn du thuyền tạo nên khung cảnh nhìn rõ từ hai bờ sông. Theo video tổng hợp của kênh "Sài Gòn của tui", Bến Bạch Đằng là vị trí xem đẹp nhất các màn dù lượn và mô tô nước. Hoạt động khởi động, trình diễn thể thao dưới nước bên bờ sông bắt đầu từ khoảng 17h15.

Dâng hoa, dâng hương

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, chuỗi tiền sự kiện mở màn từ 17h00 với nghi lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đến 17h45, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh rồi di chuyển bằng tàu du lịch sang khu vực tổ chức lễ

Lưu ý: Video tổng hợp ghi lễ dâng hương lúc 19h30, khác với lịch của Cục Thể dục thể thao. Đây là nghi lễ của đoàn đại biểu; người dân nên theo dõi thông báo mới nhất của Ban Tổ chức nếu muốn đến xem.

3D mapping trước trụ sở UBND TP.HCM

Trình diễn nghệ thuật 3D mapping được tổ chức từ ngày 21 đến 24/11 tại mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn), khu vực gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Video tổng hợp ghi buổi trình chiếu tối 21/11 vào khoảng 19h. Những lần tổ chức trước, hàng nghìn người dân đứng xem ngoài trời ngay trên phố; nếu trời mưa, nên mang theo áo mưa.

Ảnh: Thuận Văn

Chuỗi hoạt động dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Không chỉ có Đại hội Thể thao toàn quốc, TP.HCM còn mở màn chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kéo dài từ 18 đến 25/11 với cờ hoa, triển lãm, chương trình nghệ thuật, 3D mapping và đỉnh điểm là màn pháo hoa tầm cao tối 24/11.

Các hoạt động được triển khai ở cả cấp thành phố lẫn 168 phường, xã, đặc khu theo ba mốc: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư (1–24/11), Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết (18–24/11) và cao điểm Ngày Văn hóa Việt Nam (22–24/11). Năm nay là lần đầu tiên ngày 24/11 được tổ chức với tên gọi Ngày Văn hóa Việt Nam, theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tóm tắt các hoạt động chính:

Ảnh: Thu Trang

Từ ngày 18 đến 24/11, cơ quan, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ dân được đề nghị treo cờ Tổ quốc. Tại các khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra từ 1 đến 24/11 với lễ và hội, tuyên dương gia đình tiêu biểu, trò chơi dân gian và thể thao quần chúng. Các triển lãm tranh cổ động và mỹ thuật về giá trị văn hóa, bản sắc Việt Nam, đời sống đô thị, thể thao và du lịch kéo dài đến 25/11.

Đỉnh điểm là tối 24/11, khi chương trình cầu truyền hình đặc biệt được kết nối từ ba điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Lúc 21h00, màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút được bắn tại ba điểm: khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Riêng điểm bắn ở khu vực hầm Thủ Thiêm có 1.000 quả tầm cao và 200 quả tầm thấp. Người lao động được nghỉ làm vào thứ Ba 24/11.

Giờ cầu truyền hình chưa thống nhất giữa các báo (19h30 hoặc 20h00), và tên phường của điểm bắn thứ hai cũng được ghi khác nhau. Nên theo dõi thông báo mới nhất của UBND TP.HCM.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ: tâm điểm từ 22 đến 24/11

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tập trung nhiều hoạt động nhất của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết – Sắc màu văn hóa Việt diễn ra từ 22 đến 24/11, dự kiến khai mạc lúc 19h00 ngày 22/11 với lễ dâng hoa của đại diện 54 dân tộc. Chương trình có giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền, biểu diễn dân ca, dân vũ, ẩm thực địa phương và vũ hội đường phố.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cùng thời gian này, khu vực ngoài trời giới thiệu công nghiệp văn hóa mở các gian hàng điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, chuyển đổi số, kèm tuần phim về TP.HCM, trải nghiệm làm thủ công cùng nghệ nhân, trình diễn ánh sáng và drone. Triển lãm xuất bản, in và phát hành (20–24/11) trải dài từ đài phun nước Hoa Sen đến trước tòa nhà SunWah, thiết kế theo ý tưởng sách Việt trong chiếc nón lá.

Về biểu diễn, ngày 22/11 có hát bội và cải lương, 23/11 là nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử, 24/11 là giao lưu văn hóa quốc tế. Tối 24/11, Nguyễn Huệ là một trong ba điểm cầu của chương trình truyền hình đặc biệt kết hợp pháo hoa nghệ thuật.

Hội sách, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các chương trình khác

Hội sách "Văn hóa Việt Nam qua những trang sách" diễn ra từ 20 đến 24/11 tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), với trưng bày sách, giao lưu tác giả, tọa đàm, ra mắt sách, khuyến đọc và tặng sách. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 (19–24/11) trải rộng ở Công viên Lê Văn Tám, Đường sách và đường Đồng Khởi, gồm triển lãm trong và ngoài nước, thi ảnh quốc tế, Photomarathon, tọa đàm và workshop.

Ảnh: HTV

Triển lãm mỹ thuật "TP.HCM – Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" (20–24/11) diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn, với tranh, điêu khắc, sắp đặt, video art và các buổi tọa đàm. Các nhà hát cũng biểu diễn hát bội, cải lương, kịch nói, nhạc kịch và vũ kịch từ 18 đến 24/11.

Ngoài trung tâm, Liên hoan âm nhạc Hozo 2026 (khởi động) diễn ra lúc 20h00 ngày 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn; sáng 23/11 có lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 86 năm Nam Kỳ khởi nghĩa tại Di tích Ngã Ba Giồng. Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" (19–22/11) tại Đặc khu Côn Đảo có trưng bày sách, tư liệu lịch sử và tọa đàm Thư viện người với cựu tù chính trị.

Ưu đãi vé và tham quan miễn phí

Trong Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết (18–24/11), bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý miễn hoặc giảm vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách; mức ưu đãi cụ thể tùy từng đơn vị. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố còn miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng, nhà hát và địa điểm biểu diễn trực thuộc Sở trong dịp Đại hội.

Phần lớn các nguồn tin chưa nêu giá vé của từng hoạt động ở trên. Mục nào chưa có thông tin miễn phí, bạn nên kiểm tra với đơn vị tổ chức trước khi đăng.

Triển lãm ảnh về thể thao Việt Nam

Bên cạnh các hoạt động ngoài trời, Đại hội có triển lãm ảnh về hành trình 10 kỳ Đại hội. Phần "Vinh quang thể thao Việt Nam" gồm 35 bức ảnh được trưng bày tại Trung tâm Báo chí Đại hội (số 3 Nguyễn Đình Chiểu). Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng tổ chức triển lãm ảnh lưu động tại các địa điểm thi đấu.

Kinh nghiệm đi xem

Khu vực trung tâm, Bến Bạch Đằng và Nguyễn Huệ thường rất đông vào buổi tối các dịp lễ lớn, nhiều người ra bờ sông từ chiều để giữ chỗ nên bạn cần đến sớm. Người không có vé vẫn có thể xem lễ khai mạc qua màn hình LED dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc qua truyền hình trực tiếp. Trời mưa thì nên mang áo mưa, vì đã có những đêm diễn người dân vẫn đứng xem dưới mưa.

Về đi lại, TP.HCM đang miễn phí metro số 1 và 17 tuyến xe buýt, nhưng chỉ áp dụng cho đối tượng phục vụ Đại hội như đoàn thể thao, đại biểu và lực lượng phục vụ, không phải mọi hành khách. Bạn có thể dùng ứng dụng MultiGo để tra cứu tuyến và giờ xe. Vé khai mạc miễn phí nên mọi lời rao bán vé đều là dấu hiệu lừa đảo; không chuyển tiền và không đăng mã QR lên mạng xã hội. Giờ giấc và địa điểm có thể điều chỉnh theo thông báo của Ban Tổ chức và thời tiết.