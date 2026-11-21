Màn tái hiện vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư, theo thuyền rồng về Thăng Long và ban “Chiếu dời đô” tại Hồ Gươm trở thành điểm nhấn của chương trình chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội.

Sáng nay (21/11), khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, nghệ sĩ đã cùng hội tụ trong chương trình đặc biệt chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội. Thông qua sự kết hợp giữa sân khấu thực cảnh, trình diễn nghệ thuật và diễu hành đường phố, chương trình mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng Thủ đô, kết nối lịch sử, huyền tích, di sản với đời sống đương đại, đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Chương trình đưa người xem đi qua nhiều lát cắt văn hóa, từ những câu chuyện về nguồn cội dân tộc, lịch sử Thăng Long – Hà Nội đến tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề truyền thống. Mỗi câu chuyện được kể bằng một hình thức khác nhau, khi hào hùng, sâu lắng, lúc lại rộn ràng, tươi mới, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị văn hóa đã được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đằng sau cấu trúc nghệ thuật đồ sộ và ấn tượng này là Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường. Bằng cách khai thác không gian di sản và kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, anh đã tạo nên sự kết nối giữa những câu chuyện tưởng chừng thuộc về quá khứ với nhịp sống Hà Nội hôm nay.

Sân khấu mở giữa không gian di sản

Một điểm đáng chú ý của chương trình là không gian biểu diễn được mở rộng ra ngoài sân khấu, theo chân các đoàn diễu hành, rước hội và những hoạt động giới thiệu di sản, làng nghề trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong không gian ấy, cảnh quan và những công trình lịch sử của Hà Nội không còn đơn thuần là phông nền, mà trở thành một phần tự nhiên của chương trình. Những câu chuyện về Thăng Long – Hà Nội vì thế được tái hiện giữa lòng đô thị, gần gũi với đời sống thường ngày hơn. Người dân và du khách có thể vừa thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, vừa tình cờ bắt gặp sắc màu văn hóa truyền thống trên những con phố vốn đã thân thuộc.

Chương trình mở đầu bằng lời chúc văn của NSND Quốc Chiêm, với những trích đoạn từ “Chiếu dời đô” được vua Lý Công Uẩn viết năm 1010. Giữa không gian lịch sử bên hồ Hoàn Kiếm, những lời văn từ hơn nghìn năm trước vang lên, gợi nhắc về buổi đầu định đô và hành trình dài của Thăng Long. Từ âm hưởng lịch sử ấy, tiếng trống hội rộn rã của hàng trăm nữ nghệ nhân đến từ Thanh Trì hòa cùng giai điệu hào sảng của “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” qua phần thể hiện của nhóm Oplus, đưa không khí ngày hội lan tỏa giữa lòng Thủ đô.

Từ câu chuyện cội nguồn dân tộc đến buổi đầu định đô, lịch sử Thăng Long được gợi mở qua những huyền tích và dấu mốc đã in sâu trong tâm thức người Việt. Đó là hình ảnh Lạc Long Quân, Âu Cơ trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” hiện lên qua nghệ thuật xiếc đu dây; tinh thần quật cường của Thánh Gióng được khắc họa bằng võ thuật truyền thống, đoàn rước hoa tre và điệu múa Ải Lao mang dấu ấn hội Gióng ở Sóc Sơn, Phù Đổng; câu chuyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh” với sự kết hợp giữa nghệ thuật múa rối truyền thống của Nhà hát Múa rối Thăng Long và võ thuật Vovinam, đem đến diện mạo mới cho một truyền thuyết quen thuộc. Từ những huyền tích mang màu sắc kỳ ảo, chương trình chuyển sang câu chuyện tình Tiên Dung – Chử Đồng Tử giữa không gian bạt ngàn lau trắng, đem đến sắc thái trữ tình, lãng mạn cho bức tranh văn hóa Thăng Long.

Đặc biệt, trường đoạn tái hiện vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư, theo thuyền rồng về Thăng Long và ban “Chiếu dời đô” là một trong những điểm nhấn của chương trình. Hình ảnh nhà vua đặt chân lên vùng đất mới giữa không gian Hà Nội hôm nay gợi lại thời khắc lịch sử năm 1010, đồng thời kết nối quá khứ với hiện tại của mảnh đất nghìn năm văn hiến.Bản sắc Thăng Long – Hà Nội không chỉ được làm nên từ những trang sử mà ở đó còn có đời sống tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật và những sinh hoạt văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy được gợi lên qua tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nghi thức rước Thăng Long Tứ Trấn, truyền thống khoa bảng và các loại hình nghệ thuật dân gian. Trong không gian của chương trình, tiếng phách Ca trù, làn điệu Xẩm, Chèo Tàu, điệu múa Bồng hay tiếng cồng chiêng Mường đã góp phần mang đến những sắc thái riêng của từng vùng đất, từng cộng đồng. Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ nhân trực tiếp thực hành di sản khiến những giá trị văn hóa không chỉ được tái hiện trên sân khấu mà còn hiện lên qua chính những con người đang gìn giữ, tiếp nối chúng trong đời sống hôm nay.

Đáng chú ý, một trong những nét riêng của chương trình là không chỉ đưa di sản lên sân khấu mà còn mở rộng không gian để công chúng có dịp gặp gỡ những người đang gìn giữ di sản ngoài đời thực và cảm nhận văn hóa truyền thống trong không gian đời sống. Các đoàn rước, đoàn nghệ nhân cùng hoạt động giới thiệu làng nghề lan tỏa trên những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, mang theo sắc màu của những vùng nghề đã làm nên diện mạo văn hóa xứ kinh kỳ. Đó là những sản phẩm gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, tò he, đồ cói Phượng Dực, chuồn tre Tây Phương hay hương Quảng Phú Cầu…Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của một vùng đất và bàn tay tài hoa của những người thợ.

Không gian Hà Nội xưa cũng được gợi lại qua hình ảnh 36 phố phường với mái ngói rêu phong, cánh cửa gỗ và những biển hiệu Hán Nôm thân thuộc. Nét duyên của đất kinh kỳ còn được gợi nhớ qua sắc lụa Vạn Phúc, tà áo dài Trạch Xá, những chiếc quạt Chàng Sơn hay sắc hoa Nhật Tân, xe hoa Tây Tựu. Những chất liệu truyền thống ấy cùng hiện diện trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên bức tranh Hà Nội vừa thân thuộc với những dấu ấn xưa, vừa tươi mới trong nhịp sống hôm nay.

Từ những hình ảnh gợi nhắc Hà Nội xưa, chương trình đưa người xem trở lại với nhịp sống của một Thủ đô đang không ngừng đổi thay. Đó là Hà Nội hôm nay, mảnh đất không chỉ mang dáng vẻ trầm mặc của phố cổ, những di tích nghìn năm hay những làng nghề lâu đời, mà còn là một đô thị trẻ trung, năng động, cởi mở với những chuyển động của thời đại. Quá khứ và hiện tại gặp nhau trong chính những giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ, tiếp nối và làm mới qua từng thế hệ. Đó cũng là cách chương trình khắc họa một Hà Nội vừa giàu chiều sâu lịch sử, vừa mang sức sống của một thành phố đang hướng về tương lai.

Hơn 3.000 người cùng kể chuyện văn hoá Thăng Long

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở chương trình là quy mô sân khấu và không gian trình diễn được mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, sân khấu chính dài khoảng 200m, nổi bật với hình tượng đôi rồng lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý có tổng chiều dài khoảng 70m, mỗi con dài hơn 30m, cao khoảng 10m, gợi nhắc tên gọi Thăng Long và dấu mốc vua Lý Công Uẩn dời đô về mảnh đất này năm 1010. Hình ảnh đôi rồng cũng tạo điểm nhấn thị giác, hài hòa với cảnh quan và những công trình lịch sử quanh hồ Gươm.

Bên cạnh đó, các màn trình diễn không bó hẹp trong khu vực sân khấu mà nối dài ra những tuyến phố quanh hồ, với tuyến diễu hành dài khoảng 1,7km, đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân và du khách. Xuyên suốt chương trình, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia, trong đó riêng các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường. Sự hiện diện của các nghệ nhân cùng những cộng đồng đang gìn giữ di sản mang đến cho chương trình nhiều sắc thái văn hóa, từ tiếng trống hội, những đoàn múa cờ, múa lân, rồng đến các màn tái hiện lịch sử và sinh hoạt truyền thống của dân tộc.

Trong không gian ấy, nhiều đại cảnh được dàn dựng công phu, để lại cảm xúc sâu đậm trong lòng khán giả. Đáng chú ý là màn tái hiện vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư, theo thuyền rồng về Thăng Long và ban “Chiếu dời đô”. Những hình ảnh về truyền thống khoa bảng, làng nghề và các loại hình nghệ thuật dân gian cũng được đưa vào chương trình, tạo nên sự phong phú cho các lớp trình diễn. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ nhân trong trang phục, với sản phẩm và những thực hành văn hóa gắn bó với cộng đồng, khiến di sản hiện lên gần gũi giữa đời sống phố phường.

Sức hút của chương trình còn thể hiện ở sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Theo kế hoạch, riêng các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong hai ngày 21 và 22/11/2026 dự kiến đón hơn 30.000 lượt người. Không ít người có thể dừng chân xem các màn trình diễn, gặp gỡ nghệ nhân hay tìm hiểu về những sản phẩm làng nghề ngay trên các tuyến phố quanh hồ. Với sân khấu dài khoảng 200m, đôi rồng có tổng chiều dài khoảng 70m cùng hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên tham gia, chương trình mang đến một không khí lễ hội sôi động, đưa những sắc màu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.