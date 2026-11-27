Một bàn ăn phủ khăn trắng ở góc đại lộ Montparnasse, những chiếc đĩa sứ bát giác in dòng chữ "LE DÔME" là nơi Tiên Nguyễn, ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, chọn cho bữa ăn vừa được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Tiên Nguyễn (tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học tại Đại học RMIT TP.HCM, học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện là CEO của DAFC, công ty phân phối thời trang thuộc tập đoàn IPP. Tháng 12/2025, cô kết hôn với doanh nhân Justin Cohen. Dù sinh ra trong một trong những gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam, Tiên Nguyễn khá kín tiếng về đời tư. Trang cá nhân của cô chủ yếu là các sự kiện thời trang, những chuyến công tác và đôi khi là vài khoảnh khắc ăn uống thường ngày như thế này.

Bài đăng gồm hơn chục bức ảnh đồ ăn kèm lời đố vui: "Can you tell what my favourite food is?" (Bạn có đoán được món khoái khẩu của tôi không?). Phần bình luận nhanh chóng rôm rả, phần lớn người theo dõi, trong đó có người mẫu Thảo Nhi Lê, đều đoán cùng một đáp án là pizza.

Thế nhưng bức ảnh mở màn lại là một bàn tiệc đậm chất Pháp. Trên đĩa bạc là con cá bơn áp chảo vàng óng, rưới bơ, rắc rau thơm, kèm nửa quả chanh bọc vải. Bên cạnh là phần thịt bò phủ kín hẹ băm trên nền sốt nâu sánh cùng khoai tây và nấm, một bát khoai tây nghiền mịn màu vàng bơ và đĩa mì tagliatelle tôm hùm trang trí bằng nhánh thì là xanh mướt. Chi tiết dễ nhận ra nhất là những chiếc đĩa sứ trắng hình bát giác in chữ "LE DÔME" và "MONTPARNASSE".

Khác với nhiều nhà hàng Pháp cầu kỳ, Le Dôme theo đuổi thực đơn khá "hiền" với những món kinh điển, lấy hải sản làm trung tâm. Bếp trưởng hiện tại là Yoshihiko Miura, nhà hàng được cẩm nang Gault&Millau 2026 chấm 14/20 điểm. Món nổi tiếng nhất là sole meunière, cá bơn áp chảo bơ theo cách truyền thống, ăn kèm khoai tây nghiền mousseline. Đây cũng là món nằm ở trung tâm bức ảnh của Tiên Nguyễn. Ngoài ra, thực khách có thể gọi súp cá bouillabaisse kiểu Marseille, tagliatelle tôm hùm xanh, carpaccio cá ngừ, các đĩa hàu và tháp hải sản.

Theo thực đơn năm 2026, một phần sole meunière có giá 68 euro, tương đương khoảng 2 triệu đồng. Muốn "ăn thử" Le Dôme mà không quá tốn kém, khách có thể chọn set menu Ernest: 50 euro cho 2 món (khoảng 1,5 triệu đồng) và 56 euro cho 3 món gồm khai vị, món chính và tráng miệng (khoảng 1,66 triệu đồng). Gọi món lẻ theo kiểu bàn tiệc của Tiên Nguyễn, mỗi người thường chi khoảng 70-120 euro (khoảng 2-3,5 triệu đồng), chưa tính rượu vang.

Một số thông tin cần biết trước khi ghé:

Địa chỉ: 108 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris (ga metro gần nhất: Vavin**, tuyến 4**)

Giờ mở cửa: Hằng ngày, trưa 12:00-14:30, tối 19:00-22:30 (nên kiểm tra lại với nhà hàng trước khi đến)

Giá tham khảo: Set menu 50-56 euro/người; gọi món lẻ khoảng 70-120 euro/người, chưa gồm đồ uống

Món nên thử: Sole meunière, bouillabaisse, tháp hải sản

Giá quy đổi theo tỷ giá tham khảo (1 euro ≈ 29.570 đồng), có thể thay đổi.

Nguồn: Tổng hợp từ Gault&Millau, Paris je t'aime, Sortir à Paris, Paris Zigzag, Tatler Asia