Chiều 24/11, Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2026 chính thức khép lại với sự góp mặt của 84 đội và gần 7.000 vận động viên, lập kỷ lục về quy mô khi tăng thêm 22 đội chỉ sau một năm. Diễn biến bất ngờ nhất mùa giải nằm trên đường đua 1.200m, nơi đương kim vô địch nam phải dừng bước ngay từ vòng tứ kết.

Theo ban tổ chức, giải năm nay ghi nhận 84 đội đăng ký tham dự, gồm 70 đội của TP Cần Thơ và 14 đội đến từ tỉnh Cà Mau, quy tụ gần 7.000 vận động viên. Đây là con số đông nhất từ trước đến nay, tăng tới 22 đội so với mùa giải năm 2025.

Trong đó, nội dung nam có 67 đội, chia thành 16 bảng để tranh tài ở cự ly 1.200m, còn nội dung nữ có 17 đội, chia làm 4 bảng thi đấu cự ly 1.000m. Suốt hai ngày 23 và 24/11, hai bờ sông Maspéro luôn chật kín hàng chục ngàn khán giả đứng cổ vũ cho từng nhịp dầm. Mức tiền thưởng cho mỗi nội dung được ấn định lần lượt là 200 triệu đồng cho ngôi vô địch, hạng nhì 150 triệu, hạng ba 80 triệu và hạng tư 50 triệu đồng.

Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Kết quả đua ghe Ngo Cần Thơ 2026 và hai kịch bản trái ngược của đội ghe Tum Núp

Khép lại hai ngày so kè quyết liệt, bảng tổng sắp năm nay chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Ở nội dung nam cự ly 1.200m, chức vô địch gọi tên đội Prếk On Đơk 2 (NG 23). Về nhì là đội Prếk Tà Cuôl (GH 16), hạng ba thuộc về đại diện Cà Mau là Chrungkhmer (CM 59) và hạng tư là đội Sro Lôn 2 (MX 13).

Tại nội dung nữ cự ly 1.000m, ngôi nhất bảng thuộc về đội Tum Núp (AN 01) của xã An Ninh, TP Cần Thơ. Ba vị trí còn lại trong tốp đầu đều thuộc về các đội đến từ Cà Mau, lần lượt gồm hạng nhì Kos Thum 1 (CM 14), hạng ba Udom Meanchey (CM 17) và hạng tư Kos Thum 2 (CM 15).

Đáng chú ý, hai chiếc ghe cùng mang tên Tum Núp đã đi qua hai kịch bản hoàn toàn ngược nhau trong cùng một ngày. Trong khi ghe nam Tum Núp (AN 47), đương kim vô địch ba năm liên tiếp, bất ngờ bị loại ngay từ vòng tứ kết khiến ngôi vương nam đổi chủ, thì cùng chiều hôm đó, ghe nữ Tum Núp (AN 01) lại bảo vệ thành công danh hiệu để lên ngôi lần thứ tư liên tiếp.

Ảnh: Công lý và Xã hội

Bên trong chiếc ghe Ngo dài tới 35m và nghi lễ trước giờ hạ thủy

Với đồng bào Khmer, chiếc ghe Ngo không đơn thuần là một phương tiện thi đấu thể thao. Ghe của đội nam dài khoảng 20 đến 35m, đủ sức chứa 50 đến 60 người, còn ghe đội nữ ngắn hơn với chiều dài khoảng 10 đến 25m, chở 20 đến 30 người. Thân ghe đẽo độc mộc, thường làm từ gỗ sao bền chắc, phần mũi chạm hình đầu Niek hoặc các linh vật như rồng, cọp, voi, chim thần Krud, phủ các sắc đỏ, vàng, xanh tượng trưng cho sự thịnh vượng và an lành.

Trong đời sống tín ngưỡng địa phương, ghe được xem là biểu tượng mô phỏng rắn thần Naga, vị thần từng che mưa gió cho Đức Phật, và mỗi chiếc ghe đều có một vị thần bảo hộ riêng. Bởi vậy trước giờ xuất trận, các chùa Khmer luôn tổ chức lễ hạ thủy trang trọng. Các vị sư sẽ tụng kinh, vảy nước thơm, đi vòng quanh ghe ba vòng thuận và ba vòng nghịch rồi mới chính thức hạ ghe xuống nước nhằm cầu sự che chở, tránh tai nạn và hướng tới chiến thắng.

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Khi bước vào đường đua, mỗi người trong khoang ghe đều giữ một vai trò chặt chẽ từ người đứng đầu chỉ huy, người ở giữa thổi còi giữ nhịp chèo đồng đều cho tới người ở đuôi giữ hướng đi. Đằng sau những màn bứt tốc quyết liệt ấy, đua ghe Ngo còn mang ý nghĩa là nghi thức tiễn thần nước trở về biển sau mùa gieo trồng.

Lễ hội Oóc Om Bóc và phong tục đút cốm dẹp đêm rằm

Đua ghe Ngo chỉ là một phần sôi động của Lễ hội Oóc Om Bóc và Đua ghe Ngo, năm nay diễn ra từ 22 đến 24/11/2026 với lễ khai mạc vào tối 22/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Lễ hội này trước kia do tỉnh Sóc Trăng tổ chức, nay chuyển sang TP Cần Thơ đảm nhiệm sau khi hai địa phương hợp nhất.

Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Oóc Om Bóc có tên chính thức là lễ cúng trăng, diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Ka Đâk, tức tháng 10 theo lịch Khmer Nam Bộ và thường rơi vào tháng 11 Dương lịch. Trong tiếng Khmer, Ok nghĩa là đút còn Om Bok là cốm dẹp, gắn liền với nghi lễ đút cốm dẹp cho trẻ nhỏ. Vì người Khmer coi Mặt Trăng là vị thần cai quản thời tiết và mùa màng, khi vụ mùa vừa xong, việc đầu tiên bà con làm là dâng lễ tạ ơn vị thần ấy.

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Mâm lễ được chuẩn bị từ cả tháng trước, gồm cốm dẹp, khoai lang, khoai môn, trái cây và bánh kẹo, bày biện ngay ngắn dưới cổng lễ làm từ tre, trúc và lá dừa. Vào đêm rằm, người cao tuổi làm chủ lễ sẽ thắp nhang, rót trà rồi khấn cầu mưa thuận gió hòa, sau đó đút cốm dẹp cho trẻ em và hỏi các em về ước mong trong năm mới, bởi người Khmer tin rằng ước muốn của trẻ chính là động lực cho người lớn. Cũng vì vai trò không thể thiếu của món ăn truyền thống này mà làng nghề cốm dẹp Phước Quới có lịch sử hơn một thế kỷ luôn gắn bó mật thiết với mùa lễ hội.

Nghi thức thả đèn nước Lôi Protip lung linh trên sông Maspéro

Khi tiếng trống hội trên đường đua đã lắng xuống, mặt sông lại nhường chỗ cho không gian trầm lắng của nghi thức Lôi Protip với hoạt động thả đèn nước và trình diễn ghe Cà Hâu. Theo quan niệm dân gian, Protip tượng trưng cho hàm răng dưới của Đức Phật ở lại hạ giới phù hộ con người làm ăn bình yên, còn lễ thả đèn là dịp để bà con gửi gắm mong ước về một năm bội thu. Bên cạnh việc thả đèn nước để tạ ơn thần sông, người Khmer còn thả đèn gió để tạ ơn thần gió, giúp lời tri ân thiên nhiên đi trọn một vòng từ trăng sang nước rồi đến gió. Năm nay, lễ Cúng Trăng được tổ chức tại chùa Khleang, còn phần trình diễn Lôi Protip cùng ghe Cà Hâu diễn ra ngay trên sông Maspéro.

Bên cạnh phần nghi lễ và tranh tài trên sông, TP Cần Thơ còn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ ba, các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) cùng hội chợ OCOP giới thiệu đặc sản vùng miền. Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, khi Sóc Trăng còn là một tỉnh riêng, đây là địa phương có đông người Khmer nhất cả nước với 362.029 người.

Khép lại mùa lễ hội vào chiều 24/11, đội vô địch đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng cúp, cờ thưởng và tiền thưởng, trong khi các đội hạng Nhì, Ba, Tư nhận cờ thưởng và tiền thưởng. Với các đội ghe, phần thưởng ấy không chỉ là thành tích mà còn là niềm tự hào của cả phum sóc, và sự góp mặt của 84 đội năm nay đã làm nên một mùa đua trên sông Maspéro sôi động và đông đúc hơn bất kỳ mùa nào trước đó.