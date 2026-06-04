Đừng chiều "khối nghỉ hè" ăn vô tội vạ 6 loại đồ ăn vặt kiểu này

6 món ăn vặt nhiều trẻ mê mẩn nhưng chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế.

Nhiều phụ huynh cho rằng ăn vặt là một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Chỉ cần con ăn cơm đầy đủ, tăng cân tốt và không quấy khóc thì việc thỉnh thoảng ăn thêm vài món yêu thích cũng không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết điều đáng quan tâm không nằm ở việc trẻ có ăn vặt hay không, mà là ăn gì, ăn bao nhiêu và ăn với tần suất như thế nào.

Trên thực tế, không ít loại đồ ăn vặt phổ biến hiện nay chứa hàm lượng đường, muối, chất béo hoặc phụ gia khá cao. Nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, răng miệng và thói quen ăn uống của trẻ.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế trong thực đơn hàng ngày của trẻ.

1. Kẹo ngọt và các loại bánh kẹo nhiều đường

Kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo mềm luôn nằm trong danh sách những món ăn yêu thích của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm chứa lượng đường khá cao. Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ làm tăng nguy cơ sâu răng mà còn khiến trẻ hình thành thói quen thích đồ ngọt từ sớm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ thường xuyên ăn đồ ngọt có thể dễ bỏ bữa chính hơn do cảm giác no giả, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các dưỡng chất cần thiết.

2. Xúc xích nướng và các loại thịt chế biến sẵn

Trước cổng trường học hay trong các cửa hàng tiện lợi, xúc xích luôn là món ăn hấp dẫn đối với nhiều trẻ em.

Dù tiện lợi và dễ ăn, các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo và phụ gia thực phẩm hơn so với thịt tươi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khuyến nghị nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt đối với trẻ em, nhằm xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.

3. Thạch rau câu đóng cốc

Nhiều phụ huynh cho rằng thạch là món ăn nhẹ, ít dầu mỡ và khá an toàn.

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm thạch công nghiệp chủ yếu chứa nước, đường, hương liệu và chất tạo đông.

Đáng chú ý, thạch còn là một trong những thực phẩm có nguy cơ gây hóc, sặc ở trẻ nhỏ nếu ăn không đúng cách. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng khi cho trẻ dưới 3 tuổi sử dụng loại thực phẩm này.

4. Que cay và các loại snack tẩm nhiều gia vị

Những gói que cay giá rẻ từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của không ít học sinh.

Tuy nhiên, sản phẩm này thường chứa lượng muối cao cùng nhiều chất tạo vị đậm đặc.

Việc ăn quá nhiều thực phẩm mặn không chỉ làm tăng gánh nặng cho cơ thể mà còn khiến trẻ dần quen với khẩu vị đậm, khó chấp nhận các món ăn tự nhiên trong bữa cơm gia đình.

5. Khoai tây chiên, bim bim và các loại thực phẩm phồng nở

Các loại snack như khoai tây chiên, bánh phồng tôm, bim bim hay bỏng ngô công nghiệp thường là lựa chọn quen thuộc trong những buổi đi chơi hoặc xem phim.

Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm có mật độ năng lượng cao nhưng giá trị dinh dưỡng không tương xứng.

Nếu ăn thường xuyên, trẻ có thể nạp nhiều calo nhưng lại thiếu các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển.

6. Nước ngọt và đồ uống có đường

Không ít trẻ hiện nay thích uống nước ngọt, trà sữa, nước trái cây pha chế hoặc các loại đồ uống đóng chai hơn là nước lọc.

Theo khuyến cáo của WHO, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường có liên quan đến nguy cơ thừa cân, béo phì và sâu răng ở trẻ em.

Các chuyên gia cho rằng nước lọc vẫn là thức uống phù hợp nhất để giải khát hàng ngày cho trẻ.

Ăn vặt không xấu, quan trọng là lựa chọn đúng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cha mẹ không nhất thiết phải cấm hoàn toàn việc ăn vặt.

Thay vào đó, nên hướng trẻ đến những lựa chọn lành mạnh hơn như trái cây tươi, sữa chua ít đường, phô mai, các loại hạt phù hợp với độ tuổi hoặc bánh tự làm tại nhà.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần kiểm soát thời điểm ăn vặt, tránh để trẻ ăn quá gần bữa chính làm ảnh hưởng đến việc ăn uống và hấp thu dinh dưỡng.

Nuôi con khỏe mạnh không chỉ là bổ sung thật nhiều thực phẩm bổ dưỡng, mà còn là giúp trẻ xây dựng những thói quen ăn uống khoa học ngay từ nhỏ. Bởi nhiều vấn đề về sức khỏe sau này thường bắt đầu từ những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Nguồn: Sohu