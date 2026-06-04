Tin vui cho hàng triệu người mắc viêm gan B

Một loại thuốc mới vừa cho kết quả đầy hứa hẹn, mở ra hy vọng điều trị hiệu quả hơn cho hàng triệu người mắc viêm gan B trên toàn thế giới.

Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm một phương pháp điều trị hiệu quả cho viêm gan B mãn tính, các nhà khoa học vừa công bố kết quả nghiên cứu được đánh giá là một trong những bước tiến đáng chú ý nhất trong lĩnh vực này.

Loại thuốc mới mang đến nhiều hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân khắp thế giới

Một loại thuốc mới mang tên bepirovirsen đã cho thấy khả năng giúp khoảng 20% bệnh nhân kiểm soát hoàn toàn virus mà không cần tiếp tục dùng thuốc trong thời gian dài, mở ra hy vọng mới cho hàng triệu người đang sống chung với căn bệnh được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vừa được công bố trên Tạp chí Y học New England, thuốc bepirovirsen đã được thử nghiệm trên 1.838 người trưởng thành mắc viêm gan B mãn tính tại 29 quốc gia. Kết quả cho thấy khi được sử dụng kết hợp với phác đồ điều trị tiêu chuẩn hiện nay, khoảng 19% bệnh nhân đạt được trạng thái mà các nhà khoa học gọi là “khỏi bệnh chức năng”.

Điều này có nghĩa là hệ miễn dịch của người bệnh đã kiểm soát được virus trong cơ thể và duy trì trạng thái đó ít nhất 6 tháng sau khi ngừng điều trị. Đây được xem là kết quả rất tích cực nếu so với các phương pháp hiện hành, vốn chỉ giúp khoảng 3% bệnh nhân đạt được trạng thái tương tự sau 8-10 năm điều trị liên tục.

Các chuyên gia nhận định kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi viêm gan B từ lâu được xem là một trong những bệnh truyền nhiễm khó điều trị nhất.

Virus viêm gan B có khả năng ẩn náu trong tế bào gan, né tránh sự phát hiện của hệ miễn dịch và tồn tại dai dẳng trong cơ thể nhiều năm, thậm chí suốt đời.

Theo thống kê toàn cầu, hiện có hơn 240 triệu người đang sống chung với viêm gan B mãn tính. Tuy nhiên, chỉ khoảng 13% trong số đó biết mình mắc bệnh. Chính vì thường không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài nên căn bệnh này được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”.

Mỗi năm, hơn 1 triệu người trên thế giới tử vong do các biến chứng liên quan đến viêm ganB

Các chuyên gia cho biết viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan và được xem là một trong những tác nhân gây ung thư nguy hiểm nhất hiện nay, chỉ đứng sau thuốc lá.

Viêm gan B không lây qua các tiếp xúc thông thường như: ăn uống chung, bắt tay, ho hay hôn xã giao. Tuy nhiên, việc dùng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng, dụng cụ cắt móng hoặc tiếp xúc với máu nhiễm virus đều có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Điều đáng lo ngại là trẻ sơ sinh nhiễm virus từ mẹ có nguy cơ chuyển sang viêm gan B mãn tính rất cao.

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 90% trẻ bị nhiễm bệnh ngay từ khi sinh sẽ phát triển thành bệnh mãn tính, trong khi tỷ lệ này ở người trưởng thành chỉ khoảng 5%.

Bepirovirsen được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận điều trị căn bệnh này.

Thay vì chỉ đơn thuần ức chế virus như các thuốc kháng virus hiện nay, thuốc mới hoạt động theo nhiều cơ chế cùng lúc. Nó giúp hạn chế quá trình tạo protein của virus, ngăn virus nhân lên và đồng thời kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện, tấn công các tế bào nhiễm bệnh hiệu quả hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết thuốc dường như giúp hệ miễn dịch “giành lại quyền kiểm soát” trước loại virus vốn nổi tiếng với khả năng lẩn tránh cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả điều trị cao hơn ở những bệnh nhân có tải lượng virus thấp và bệnh đã được kiểm soát tốt từ trước. Trong nhóm này, tỷ lệ đạt khỏi bệnh chức năng lên tới 26%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây chưa phải là phương pháp chữa khỏi hoàn toàn cho tất cả bệnh nhân.

Thử nghiệm chưa bao gồm một số nhóm bệnh nhân như người bị xơ gan, người nhiễm HIV hoặc các trường hợp bệnh nặng.

Ngoài ra, thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ như phản ứng tại vị trí tiêm, ảnh hưởng đến số lượng tiểu cầu hoặc chức năng thận, do đó cần được theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị.

Nguồn: Nationalgeographic