Dụi mắt 7749 lần không nhận ra hotboy Thanh Nhàn U23 Việt Nam

Khác hẳn với hình ảnh quần đùi số áo lăn xả trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn khiến người hâm mộ và đồng đội ngỡ ngàng khi xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm như tài tử trong bộ ảnh mới nhất.

Trong bộ vest đen sang trọng phối cùng sơ mi trắng, nam cầu thủ sinh năm 2003 chọn kiểu tóc vuốt cao gọn gàng, tôn lên gương mặt góc cạnh. Chính anh cũng phải thừa nhận: "Nhìn diện mạo này khác với ngày thường quá".

Thanh Nhàn bảnh bao khi diện vest (Ảnh: FBNV)

Dưới bài đăng, hình ảnh mới của chân sút thuộc biên chế PVF-CAND nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Các đồng đội tại đội tuyển U23 Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội vào "góp vui".

Đội trưởng Khuất Văn Khang thốt lên: "Bén quá", trong khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào dành lời khen có cánh: "Hay nhất Việt Nam". Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn hóm hỉnh nhận xét Thanh Nhàn trông bảnh bao không kém gì các nam thần điện ảnh hay những chú rể trong ngày trọng đại.

Sự lột xác về ngoại hình của Thanh Nhàn càng gây bất ngờ bởi trước đó, anh vốn gắn liền với phong cách trẻ trung, năng động và có phần giản dị. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ chủ yếu chia sẻ về những buổi tập luyện và thi đấu đầy nỗ lực.

Năm vừa qua là một năm thành công rực rỡ với cá nhân Thanh Nhàn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, anh trở thành nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam tại giải châu Á diễn ra ở Saudi Arabia. Đặc biệt, chính Thanh Nhàn là người thực hiện cú sút luân lưu quyết định đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc, trực tiếp đưa "những chiến binh sao vàng" giành tấm huy chương đồng quý giá.

Bên cạnh sự nghiệp đang thăng hoa, Thanh Nhàn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù mới 23 tuổi, anh đã sớm lập gia đình với người mẫu ảnh Ngọc Lan và hiện là "ông bố bỉm sữa" của một bé gái gần 1 tuổi. Ngay sau khi kết thúc các kế hoạch cuối năm, nam tiền đạo đã nhanh chóng trở về Tây Ninh để sum họp cùng vợ con.

Thanh Nhàn lên đồ về nhà ăn Tết (Ảnh: FBNV)