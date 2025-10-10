Đưa ô cho sếp bị mắng "Không cần cố gắng lấy lòng tôi", người EQ cao trả lời thế nào?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một tình huống "thách đố" người EQ cao khiến nhiều người tranh luận sôi nổi:

Một buổi sáng mưa tầm tã, nhân viên trẻ vội vàng chạy đến công ty, thấy sếp mới đang đứng dưới hiên, chưa có ô. Cậu nhanh nhẹn chìa ô ra: "Em đưa sếp đi qua nhé ạ". Không ngờ, sếp cau mày, lạnh giọng: "Không cần cố gắng lấy lòng tôi như thế".

Nếu là người EQ cao, họ sẽ phản ứng thế nào?

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết, nếu rơi vào tình huống này, họ sẽ bị "đơ" chỉ cười trừ cho qua. Cũng có người nói rằng họ sẽ không kiềm chế được cảm xúc, thể hiện sự bực bội vì bị nghĩ sai.

Ảnh minh hoạ

Sau đây là 3 cách ứng xử được đông đảo cư dân mạng đồng tình:

1. Bình tĩnh và chân thành: Cách của người EQ vững vàng

"Dạ, em chỉ sợ sếp bị ướt thôi ạ, không có ý gì khác đâu. Em đi trước nhé".

Đây là cách ứng xử điềm đạm nhất. Người có EQ cao không vội phản ứng bằng cảm xúc. Họ xác lập rõ ràng thiện ý, giữ giọng nhẹ nhàng, không tranh cãi, không phản ứng phòng thủ. Chỉ một câu nói ngắn gọn, vừa giữ được lòng tự trọng, vừa giúp sếp "hạ nhiệt".

Lòng tốt không cần phải chứng minh, chỉ cần được thể hiện đúng cách.

2. Hài hước và thông minh - Khi EQ là khả năng hóa giải căng thẳng

"Em mà để sếp ướt là mai phòng em bị trừ KPI mất, nên phải cứu sếp trước thôi ạ!".

Một câu nói vui đúng lúc có thể xoay chuyển bầu không khí. Thay vì để lời "mắng" làm mình xấu hổ, người EQ cao biết dùng sự dí dỏm để hóa giải tình huống.

Sự hài hước thể hiện trí tuệ cảm xúc: vừa khiến người khác cười, vừa giữ được thiện chí ban đầu. Trong công sở, đôi khi nụ cười chính là "chiếc ô" giúp cả hai tránh khỏi một cơn mưa hiểu lầm.

3. Điềm đạm, tôn trọng ranh giới - Khi EQ là biết dừng đúng lúc

"Dạ, em hiểu rồi ạ. Em chỉ lo sếp ướt, nhưng lần sau em sẽ chú ý hơn".

Với môi trường nghiêm túc, cách đáp này vừa đủ: không phản biện, không "nịnh", chỉ nhẹ nhàng thể hiện sự tôn trọng.

Người EQ cao hiểu rằng, không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận lòng tốt. Và họ không vì thế mà đánh mất sự tử tế của mình. Họ rút kinh nghiệm, nhưng không mang sự tổn thương.

EQ không phải để lấy lòng, mà để giữ lòng mình

Người EQ thấp sẽ phản ứng gay gắt: "Em chỉ có lòng tốt thôi, sao sếp lại nói thế?".

Người EQ trung bình sẽ im lặng, ấm ức và tự dặn "lần sau khỏi giúp nữa".

Còn người EQ cao họ mỉm cười, bình tĩnh, và vẫn giữ được sự tử tế.

Cách rèn EQ cao cho con

Người EQ cao không tự nhiên mà có, mà được rèn qua cách cha mẹ ứng xử, nói chuyện và phản hồi mỗi ngày. Nếu muốn con mình sau này biết giữ bình tĩnh, biết lắng nghe và ứng xử khéo léo trong các tình huống như câu chuyện "đưa ô cho sếp", cha mẹ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ:

Dạy con gọi tên cảm xúc.

Thay vì nói "con hư rồi", hãy hỏi: "Con đang buồn hay con đang giận?". Khi trẻ hiểu được mình đang cảm thấy gì, trẻ mới học được cách kiểm soát cảm xúc thay vì bộc phát.

Làm gương trong cách phản ứng.

Trẻ học EQ nhiều nhất từ cha mẹ. Khi cha mẹ biết kiềm chế, nói lời nhẹ nhàng dù đang bực, trẻ sẽ tự nhiên bắt chước. Một lời xin lỗi, một câu "mẹ hiểu con đang khó chịu" có sức dạy lớn hơn cả trăm bài giảng.

Khuyến khích con suy nghĩ từ góc nhìn người khác.

Khi xảy ra mâu thuẫn với bạn, hãy hỏi con: "Con nghĩ bạn thấy thế nào lúc đó?". Câu hỏi ấy giúp trẻ phát triển sự thấu cảm, nền tảng quan trọng nhất của EQ.

Cho con cơ hội tự giải quyết vấn đề.

Đừng vội can thiệp hoặc "cứu" con ngay khi gặp rắc rối. Hãy để con học cách nói ra, thương lượng, và chịu trách nhiệm. Trẻ càng được trải nghiệm, EQ càng phát triển bền vững.

Khi cha mẹ dạy con cách hiểu cảm xúc, kiểm soát cảm xúc và ứng xử đúng mực, thì dù lớn lên trong bất cứ môi trường nào, con cũng sẽ bình tĩnh, tự tin và tử tế.