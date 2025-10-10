Winter (aespa) cảm ơn fan vì 1 comment khó hiểu!

Winter (tên thật là Kim Minjeong, sinh năm 2001) là một trong những thành viên nổi bật của nhóm nhạc aespa - girlgroup đình đám gen 4 nhà SM Entertainment. Sở hữu visual “băng giá”, giọng hát nội lực và thần thái sân khấu cuốn hút, Winter nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của fan toàn cầu ngay từ khi debut năm 2020. Không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình trong trẻo như nhân vật bước ra từ anime, cô nàng còn được khen ngợi vì tính cách dễ thương, hay cười và luôn biết cách tương tác đáng yêu với người hâm mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội rần rần một khoảnh khắc cực thú vị: Winter (aespa) đã trực tiếp reply cảm ơn một fan Việt Nam chỉ vì… bình luận liệt kê 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Theo đó, trong phần bình luận dưới bài đăng của Winter trên instagram, một bạn fan có nickname "bòa không phải mèo" đã viết nguyên một list 7 hằng đẳng thức, kèm lời nhắn nhỏ bằng tiếng Hàn: "Nếu chị có lỡ quên thì em nhắc cho nhé". Chẳng ai ngờ, chỉ vài phút sau, Winter đã phản hồi bằng câu "a… thank you…", khiến cộng đồng fan thích thú.

Ngay sau khi khoảnh khắc này được lan truyền, mạng xã hội lập tức "bùng nổ" với vô vàn bình luận hài hước lẫn thích thú. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự sáng tạo "có một không hai" của fan Việt vừa thể hiện tình cảm, vừa khiến idol phải chú ý nhờ cách bình luận cực độc lạ.

Một số netizen còn đùa rằng đây là "cách học thuộc hằng đẳng thức hiệu quả nhất năm", vì nhờ Winter mà ai nấy đều tự nhiên nhớ lại công thức từng "ám ảnh" thời đi học. Ngoài ra, nhiều người cũng ngạc nhiên khi thấy một bình luận tưởng như chẳng liên quan lại nhận được phản hồi từ chính thành viên aespa, càng chứng minh sự thân thiện và gần gũi của Winter.

Một số bình luận của dân tình:

- Fan Việt đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng. Bình luận cái gì cũng sáng tạo được, mà lần này còn khiến Winter phải cảm ơn nữa chứ!

- Tôi học mấy công thức này bao nhiêu năm không thuộc, mà giờ chỉ cần thấy mặt Winter là nhớ hết. Đúng là động lực học tập đến từ idol.

- Winter chắc kiểu: "Ủa cái gì đây?" rồi vẫn reply lịch sự. Cưng không chịu nổi!

- Fan Việt nên được trao giải sáng tạo trong làng bình luận quốc tế.

- Chắc Winter không hiểu gì nhưng vẫn "a… thank you…" cho lịch sự. Mà chính vì thế mới thấy idol thân thiện thật sự.

- Không biết các bạn có nhận ra không, nhưng nhờ comment này mà cả cộng đồng fan quốc tế giờ đang học lại toán cơ bản. Winter đã vô tình lan tỏa tinh thần "ôn tập cùng idol" rồi đó.

Winter quá đáng yêu phải không nào?

Câu chuyện lần này cũng vô tình trở thành "bí kíp" mới cho hội fan Kpop rằng muốn idol rep, có lẽ phải vừa thông minh, vừa… khác người một chút. Giữa hàng nghìn bình luận giống nhau, chính sự sáng tạo và hài hước đúng chất fan Việt lại khiến Winter chú ý và để lại phản hồi. Vậy nên, đôi khi không cần phải viết những lời hoa mỹ hay dài dòng, chỉ cần một ý tưởng thật độc đáo, dễ thương. Biết đâu, idol của bạn cũng sẽ "thả tim" hoặc đáp lại bằng một câu cảm ơn bất ngờ như thế này thì sao!