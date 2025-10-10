Một ngôi trường ở miền Trung lần đầu tiên lọt danh sách đại học tốt nhất thế giới: 8 khuôn viên và hàng chục tòa nhà KTX!

Ngày 9/10, tổ chức Times Higher Education (THE) chính thức công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026, ghi dấu cột mốc đáng tự hào cho giáo dục Việt Nam khi có tới 11 trường đại học góp mặt. Đặc biệt, lần đầu tiên Đại học Đà Nẵng xuất hiện trong danh sách, khẳng định vị thế đang lên của trung tâm đào tạo hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại học Đà Nẵng là cái tên lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học thế giới THE.

Một trong ba đại học vùng trọng điểm của Việt Nam

Được thành lập năm 1994, Đại học Đà Nẵng là một trong ba đại học vùng lớn nhất của Việt Nam, cùng với Đại học Huế và Đại học Thái Nguyên. Với trụ sở chính đặt tại thành phố Đà Nẵng - trung tâm kinh tế, giáo dục và công nghệ của miền Trung, trường giữ vai trò trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia.

Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, Đại học Đà Nẵng đã trở thành biểu tượng của tri thức, sáng tạo và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là một trong ba đại học vùng trọng điểm của Việt Nam.

Môi trường học tập đa ngành

Đại học Đà Nẵng là "ngôi nhà chung" của nhiều trường đại học thành viên uy tín như: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, cùng nhiều viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu trực thuộc.

Thế mạnh của Đại học Đà Nẵng nằm ở sự đa dạng trong ngành nghề đào tạo. Sinh viên có thể lựa chọn từ các nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản trị, ngoại ngữ, sư phạm đến y dược, công nghệ thông tin. Nhiều chương trình còn được liên kết với các trường đại học quốc tế ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh… giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường học tập toàn cầu.

Đa dạng ngành học, môi trường học tập toàn cầu.

Đội ngũ giảng viên tại đây được đánh giá là chất lượng hàng đầu, với nhiều tiến sĩ, phó giáo sư được đào tạo ở nước ngoài. Ở những trường đầu ngành như Đại học Bách khoa, sinh viên được học trong môi trường thực hành chuyên sâu, nơi các dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ. Nhiều công trình nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng đã được công bố trên tạp chí quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghệ và kinh tế vùng.

Không gian học tập và sinh hoạt hiện đại, năng động

Hiện Đại học Đà Nẵng có 7 khuôn viên tại thành phố Đà Nẵng và 1 khuôn viên tại thành phố Kon Tum, với tổng diện tích hơn 80 ha. Trong đó, Đại học Bách khoa sở hữu khuôn viên rộng gần 53 ha, được xem là trường đại học có diện tích lớn nhất Đà Nẵng.

Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng là ngôi trường có diện tích lớn nhất tỉnh.

Các giảng đường được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 45.000 sinh viên chính quy và 15.000 sinh viên hệ vừa học vừa làm. Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng còn có Trung tâm Y khoa tại trung tâm thành phố - nơi sinh viên ngành Y Dược thực hành lâm sàng cùng Trung tâm Thể thao & Giáo dục thể chất phục vụ đào tạo, thi đấu và tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao.

Hệ thống ký túc xá của Đại học Đà Nẵng cũng được đầu tư đáng kể với 14 tòa nhà khang trang, tiện nghi, có thể đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.000 sinh viên. Các khu ký túc xá đều có phòng tự học, phòng máy tính, câu lạc bộ, phòng tập thể thao, nhà ăn, sân chơi… tạo nên một môi trường sống năng động, an toàn và gắn kết cho sinh viên xa nhà.

Cơ sở vật chất, không gian học tập hiện đại.

Chất lượng đầu ra và cơ hội phát triển

Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên Đại học Đà Nẵng có việc làm sau tốt nghiệp đạt mức cao, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế và ngoại ngữ. Nhiều sinh viên sau khi ra trường đã trở thành chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và giảng viên trẻ tại các tập đoàn lớn hoặc cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước.

Không chỉ chú trọng đào tạo lý thuyết, nhà trường còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các trường đại học hàng đầu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ… giúp sinh viên có cơ hội học chuyển tiếp, trao đổi học thuật và thực tập nước ngoài.

Việc lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới THE không chỉ là dấu mốc quan trọng với Đại học Đà Nẵng mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, giảng dạy và hội nhập quốc tế của nền giáo dục Việt Nam. Thành tích này là kết quả của nhiều năm nỗ lực đổi mới, đầu tư vào chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao.

Với nền tảng vững chắc và khát vọng không ngừng vươn lên, Đại học Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo - nghiên cứu hàng đầu miền Trung, mang tầm khu vực và quốc tế.

