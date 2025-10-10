Trường Đại học sư phạm đề nghị Công an xác minh thông tin tăng giá cơm sinh viên ngày lũ

Từ ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng trong những ngày mưa lũ, nhiều sinh viên tại ký túc xá Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên bị cô lập, mất điện, trong khi căng tin ký túc xá lại ngăn cản việc tiếp nhận các suất ăn từ thiện, đồng thời bán cơm với giá 30.000 đồng/suất.

PGS.TS Từ Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên

PGS. Từ Quang Tân cho biết: Hiện nhà trường đã đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) những người liên quan, không để ảnh hưởng đến nhà trường, học sinh - sinh viên.

Sáng 10/10, trao đổi với Báo Tiền Phong, PGS.TS Từ Quang Tân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho biết: ngay khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, nhà trường đã tiến hành xác minh, kiểm tra.

"Kết quả cho thấy, sáng 8/10, khi khu trung tâm TP Thái Nguyên, trong đó có Trường Đại học Sư phạm, bị ngập sâu, khoảng 9h có một người đến trường nói muốn tặng khoảng 100 suất ăn và sẽ mang đến sau 2 tiếng", ông Tân nói.

Theo PGS.Tân, tại trường, không chỉ trong những ngày mưa lũ mà ngày thường cũng có nhiều đơn vị xin tài trợ, đặt quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm, thực phẩm. Nhà trường có "quy định ngầm": Chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị có giấy tờ rõ ràng, nguồn gốc thực phẩm hợp pháp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với các đơn vị thông tin không rõ ràng hoặc thiếu giấy tờ, nhà trường sẽ không tiếp nhận.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

"Trong trường hợp sáng 8/10, quản lý ký túc xá lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, do không liên hệ được với Ban giám hiệu nên người này đã từ chối. Tôi cho rằng quản lý đã xử lý hơi cứng nhắc. Sau vụ việc, chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại đơn vị cung cấp suất ăn và cán bộ liên quan", PGS.Tân nói thêm.

Ông cũng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, hầu hết khu vực nhà trường bị ngập sâu. Ngày 7/10, nhà trường đã cử cán bộ, giảng viên đến hướng dẫn sinh viên di chuyển đồ đạc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 để đảm bảo an toàn. Đồng thời, nhà trường phối hợp với các đơn vị như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ… tiếp nhận hỗ trợ chính thống từ suất cơm, mì tôm đến nhu yếu phẩm để cấp phát cho sinh viên.

PGS.TS Từ Quang Tân khẳng định không có chuyện bếp ăn tăng giá 50.000 đồng/suất ăn như tin đồn. Theo ông, đơn vị cung cấp suất ăn hiện nay là nhà thầu trúng gói cung cấp suất ăn cho nhà trường giai đoạn 2020-2025. Mức giá cao nhất được quy định là 30.000 đồng/suất và đơn vị này vẫn thực hiện đúng quy định đó.