4 ngành học ChatGPT dự đoán sẽ lên ngôi sau 10 năm nữa

Thế giới đang chuyển mình nhanh hơn bao giờ hết. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và những công nghệ mới đang dần thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Trong bối cảnh đó, nhiều ngành từng "hot" một thời bắt đầu bão hòa, trong khi một số lĩnh vực khác lại âm thầm chuẩn bị bứt phá.

Khi được hỏi về 4 ngành học có tiềm năng lên ngôi trong 10 năm tới, ChatGPT cho rằng đó sẽ là những ngành giúp con người hiểu, khai thác và điều phối được công nghệ chứ không phải bị công nghệ thay thế. Và dưới đây là những ngành học được chatbot này chỉ ra:

1. Khoa học dữ liệu và phân tích thông minh

Nếu 10 năm trước, lập trình là "vua" thì 10 năm tới, dữ liệu sẽ là "vương miện". Khoa học dữ liệu không chỉ đơn thuần là thu thập và xử lý số liệu, mà còn là khả năng đọc hiểu hành vi con người thông qua dữ liệu. Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp nào nắm dữ liệu tốt sẽ dẫn đầu thị trường.

ChatGPT dự đoán nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này sẽ tăng gấp đôi trong 5-10 năm tới. Không chỉ các công ty công nghệ, mà cả ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục hay thời trang cũng đều cần chuyên gia phân tích dữ liệu.

2. Kỹ thuật robot và tự động hóa thông minh

Cùng với sự trỗi dậy của nhà máy thông minh, dây chuyền sản xuất tự động và xe tự lái, kỹ thuật robot được dự báo sẽ là ngành học vàng của thập kỷ tới. Không chỉ dừng lại ở chế tạo máy, sinh viên ngành này còn học về trí tuệ nhân tạo, cảm biến, lập trình chuyển động và thiết kế cơ điện tử.

Các chuyên gia cho rằng trong tương lai gần, một robot không chỉ làm công việc lặp lại mà còn có thể "học" từ con người, khiến nhu cầu về kỹ sư robot tăng vọt. Những người hiểu rõ cách robot vận hành sẽ là người dẫn dắt nền công nghiệp tương lai.

3. Khoa học môi trường và năng lượng tái tạo

Khi cả thế giới cùng nói về phát thải carbon, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu, khoa học môi trường và năng lượng tái tạo nổi lên như những ngành không chỉ "hot" mà còn mang tính sống còn.

ChatGPT nhận định rằng 10 năm tới sẽ chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ ngành công nghiệp hóa dầu sang năng lượng mặt trời, gió và hydrogen. Do đó, kỹ sư môi trường, chuyên gia quản lý tài nguyên hay nhà khoa học nghiên cứu năng lượng tái tạo sẽ trở thành lực lượng không thể thiếu. Đây cũng là lĩnh vực được nhiều chính phủ đầu tư mạnh, mở ra cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

4. Tâm lý học và các ngành liên quan đến sức khỏe tinh thần

Có một nghịch lý là càng hiện đại, con người càng dễ cô đơn. Sự bùng nổ của mạng xã hội, AI, tự động hóa khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính vì thế, tâm lý học được dự đoán sẽ trở thành một trong những ngành "ấm" nhất về mặt nhân văn trong thập kỷ tới.

Không chỉ dừng lại ở trị liệu, tâm lý học sẽ kết hợp với dữ liệu và công nghệ để tạo ra những nền tảng hỗ trợ tinh thần quy mô lớn, như các hệ thống AI tư vấn tâm lý, ứng dụng phục hồi cảm xúc hay mô hình "sức khỏe toàn diện". Bởi suy cho cùng, khi robot làm thay phần lớn công việc, điều con người cần nhất lại là sự thấu hiểu và kết nối.

Kết

10 năm tới, ranh giới giữa công nghệ và nhân văn sẽ mờ dần. Những người biết học hỏi từ cả hai phía, cả công nghệ và con người sẽ là người chiến thắng.

Đương nhiên, dù chọn ngành nào, lời khuyên chung vẫn là đừng học chỉ để có nghề, hãy học để trở thành người có giá trị trong thế giới đang đổi thay. Vì cuối cùng, công nghệ có thể mạnh mẽ, nhưng chính tư duy và cảm xúc con người mới là điều quyết định chúng ta đi xa đến đâu.