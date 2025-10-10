Suất cơm bán trú "lèo tèo" gây xôn xao: Lãnh đạo trường tiểu học ở Huế lên tiếng

Khẳng định hình ảnh phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội là suất ăn bán trú của ngày 8/10, nhưng lãnh đạo trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP Huế) nói hình ảnh chưa phản ánh đầy đủ bởi hôm đó còn canh bầu nấu tôm và hộp sữa Milo 110ml.

Trưa hôm đó, 550 học sinh ăn bán trú, mỗi suất ăn 27 nghìn đồng, trong đó trừ 1 nghìn tiền chất đốt và 5 nghìn tiền sữa, phần ăn chính còn 21 nghìn đồng. Nhà trường sử dụng 46kg tôm, 185 nghìn/kg, tính ra riêng tiền tôm cho mỗi học sinh là hơn 15 nghìn đồng.

Suất ăn bán trú được cho là của trường Tiểu học Phú Cát do phụ huynh đăng lên mạng xã hội

Lãnh đạo trường Tiểu học Phú Cát khẳng định, nhà trường rất minh bạch trong suất ăn bán trú, không bớt xén. Thực đơn hôm đó có tôm chấy và canh bầu nấu tôm, 2 món tôm là chưa hợp lý. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách xây dựng thực đơn cho đa dạng hơn.

Sáng 10/10, Ban Giám hiệu nhà trường mời toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh họp khẩn để trao đổi, làm rõ thông tin suất ăn bán trú được đăng lên mạng xã hội. TCha mẹ học sinh có phản hồi tích cực, cung cấp thêm nhiều hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn.

Còn đây là ảnh suất cơm bán trú có đầy đủ món ăn ngày 8/10 do nhà trường cung cấp.

Trường Tiểu học Phú Cát yêu cầu bộ phận bán trú rà soát lại quy trình thực đơn, khâu chế biến và trình bày món ăn, đảm bảo học sinh được ăn đủ chất, ngon miệng và phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Trước đó, ngày 9/10, một phụ huynh có con học khối 4 tại trường Tiểu học Phú Cát đăng hình ảnh bữa cơm bán trú của học sinh lên trang Facebook cá nhân, phản ánh suất ăn “lèo tèo” với tôm chấy và cà rốt luộc.

Chỉ sau 15 tiếng, bài viết nhận gần 500 lượt bình luận và hàng chục lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng bữa ăn trị giá 27 nghìn đồng chưa đảm bảo dinh dưỡng và tính thẩm mỹ, mong nhà trường cải thiện khẩu phần và cách chế biến để học sinh dễ ăn hơn.